Emil Boc, întâlnire cu Alina Gorghiu. Ministrul Justiției: „Clujul are o rețetă de excelență în administrația publică”

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a avut o întâlnire cu ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu.

Emil Boc și ministrul Justiției, Alina Gorghiu/ Foto: Emil Boc - Facebook

Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a avut, miercuri o întâlnire cu primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

Ea a precizat că discuţiile au vizat faptul că 25% din bugetul de investiţii pentru 2024 merge către Palatul de Justiţie din oraş, iar investiţia finală se ridică la aproximativ 100 de milioane de euro.

„Clujul are o reţetă de excelenţă în administraţia publică. E meritul primarului liberal Emil Boc. Şi aş fi tare încântată să am şi în Piteşti un primar atât de în trendul european ca el. Pentru că doar aşa proiectul Piteşti Tech City va avea acelaşi succes pe care l-a avut Cluj Innovation City. Unde rezultatele se văd clar. Ministerul Justiţiei pune umărul la dezvoltarea infrastructurii sistemului judiciar din Cluj. 25% din bugetul de investiţii pentru 2024 merge către Palatul de Justiţie de aici. Investiţia finală se ridică la aproximativ 100 de milioane de euro! Am vorbit şi despre colaborare în vederea realizării Centrului de prevenire şi tratare a adicţiilor”, a scris Alina Gorghiu, miercuri pe Facebook.

De asemenea, Emil Boc a transmis pe Facebook o parte din discuțiile avute cu ministrul Justiției.

„Am avut plăcerea de a mă întâlni astăzi cu ministrul Justiției, Alina Gorghiu, iar în cadrul discuției pe care avut-o am abordat următoarele teme:

1. Sprijinul pentru realizarea investiției care vizează modernizarea Palatului de Justiție Cluj, o investiție de 100 milioane euro;

2. Colaborare în vederea realizării de către Primărie, pe baza modelelor de bune practici existente la nivel național și internațional, a Centrului de prevenire și tratare a adicțiilor;

3. Posibilitatea mutării secției externe a Penitenciarului Gherla din municipiul Cluj-Napoca într-o altă locație.

De asemenea, am abordat și alte aspecte tehnice care vizează colaborarea instituțională între administrația locală și Ministerul Justiției.”, a transmis Emil Boc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: