A murit un profesor de la FSPAC. Conducerea facultății: „Devotamentul față de studenți a lăsat o amprentă profundă”

Conducerea Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) a transmis un mesaj în memoria lui Cziprián-Kovács Loránd, un profesor universitar care a murit recent.

A murit un profesor de la FSPAC / Foto 1: FSPAC - Facebook, Foto 2: pixabay.com

A murit profesorul universitar Cziprián-Kovács Loránd. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a Departamentuli de Administrație Publică al UBB din care făcea parte:

„Cu adâncă durere ne luăm rămas bun de la Lóránd Cziprián-Kovács, specialist excelent și profesor excelent, a cărui plecare bruscă ne-a provocat durere în suflet. Plecarea profesorului lasă un gol imens în viața studenților, cât și în universitate. Amintirea lui dăinuie pentru totdeauna în moștenirea academică și în viețile pe care le-a atins. Fie ca munca lui să continue să fie o inspirație pentru noi ca moștenire. În timpul ultimei noastre ore din acest an nu ne-am luat rămas bun pentru totdeauna...”, a transmis BBTE, Departamentul de Administrație Publică, al cărui mesaj a fost transmis în maghiară (pentru a traduce acest mesaj, monitorulcj.ro a folosit Google Translate).

De asemenea, conducerea facultății a transmis un mesaj în memoria profesorului, pe pagina de Facebook, în trei limbi:

„In memoriam: Cziprián-Kovács Loránd

RO:

Profesorul Cziprián-Kovács Loránd, distins membru al Departamentului de Administrație și Management Public, a fost un profesor pasionat și un coleg respectat. Contribuțiile sale valoroase în domeniul academic și devotamentul față de studenți au lăsat o amprentă profundă, inspirând generații viitoare. Ne aducem un omagiu plin de recunoștință și respect pentru viața și opera sa dedicate educației și dezvoltării în administrația publică.

HU:

Cziprián-Kovács Loránd professzor, a Közigazgatási és Közszolgáltatási Kar kiemelkedő tagja, szenvedélyes oktató és tisztelt kolléga volt. Értékes hozzájárulásai az akadémiai életben és elkötelezettsége a diákok felé mély nyomot hagytak, inspirálva a jövő nemzedékeit. Hálás és tiszteletteljes megemlékezéssel adózunk életének és az oktatásban, valamint a közszolgálati adminisztrációban végzett odaadó munkájának.

EN:

Professor Cziprián-Kovács Loránd, a distinguished member of the Department of Administration and Public Management, was a passionate educator and a respected colleague. His valuable contributions in the academic field and his dedication to students have left a profound imprint, inspiring future generations. We pay a heartfelt tribute to his life and work dedicated to education and development in public administration”, a transmis FSPAC.

