Wonder Events Fair: SOLD OUT pentru furnizori la cel mai mare târg de evenimente din România (P)

Mirela Retegan, Bob Rădulescu și Geta Ungurean, printre speakeri. Tombolă pentru miri: marele premiu, o lună de miere în Maldive. Concert Smiley și Wonder Talk cu Smiley & Gina.

Wonder Events Fair, cel mai mare și complex târg de evenimente din România, se va desfășura în perioada 23-26 noiembrie, la Cluj-Napoca, la Wonderland Resort. Organizatorii anunță că toate standurile de prezentare destinate furnizorilor au fost ocupate, cu peste două săptămâni înainte de începerea târgului.

”Noi avem peste 20 de ani de experiență în industria organizării de evenimente. Am fost gazde pentru nunți, botezuri, petreceri de majorate, teambuilding-uri, petreceri de absolvire. Aproape orice eveniment poate fi închipuit, noi l-am găzduit. Pentru Wonder Events Fair am alocat un spațiu extrem de generos, de 3.200 mp, unde vor fi standuri, demonstrații live, workshopuri, prezentări de modă. Vor fi prezenți, ca invitați speciali, în zilele de sâmbătă și duminică, Smiley și Gina, care vor susține sesiuni de autografe, poze, întrebări din public. Vor susține workshopuri pe teme foarte interesante Mirela Retegan, Bob Rădulescu, Geta Ungurean, Nicu Bocancea, Mac Florea, Zoltan Veres și alții”, spune Darius Mârza, organizatorul evenimentului.

O lună de miere în Maldive, premiul cel mare al tombolei

Vizitatorii târgului vor putea participa la numeroase activități, workshop-uri, discuții sau demonstrații, pe parcursul celor patru zile ale evenimentului. Organizatorii anunță că persoanele care vizitează toate sălile de expoziție vor intra în tragerea la sorți pentru premiul cel mare: o lună de miere în Maldive, oferit de Wonderland Resort alături de partenerul său, TOURECO. Cupoanele pentru participarea la tombola “Luna de miere în Maldive” se pot ridica de la standul TOURECO, doar în 25 și 26 noiembrie 2023, când târgul este deschis tuturor mirilor și publicului larg. Regulamentul de participare la tombolă este disponibil pe pagina evenimentului și poate fi accesat AICI.

4 zile pline, un concept unic destinat și networkingului între organizatori

Primele două zile, 23 și 24 noiembrie 2023, sunt dedicate în principal segmentului B2B (Business-to-Business). Profesioniști din industria de evenimente se vor întâlni într-un mediu propice pentru discuții, ateliere, degustări și evenimente specifice. Workshopurile din aceste două zile sunt deschise și publicului larg, însă pe 23 și 24 noiembrie NU se pot vizita și standurile expoziționale.

Zona expozițională se deschide publicului SÂMBĂTĂ, 25 noiembrie, de la ora 10.00, iar inaugurarea OFICIALĂ are loc la ora 11.30, în prezența invitaților speciali, Smiley & Gina și a altor personalități.

Zilele de 25 și 26 noiembrie 2023 sunt destinate integral publicului larg. Vizitatorii vor avea ocazia de a participa la expoziții, demonstrații și evenimentele programate la scenă.

Prima ediție a evenimentului propune o abordare inovatoare care nu se limitează doar la conceptul de "târg de nunți", ci acoperă toate segmentele organizării de evenimente, indiferent de specificul lor. Wonder Events Fair este dedicat atât companiilor din industria de evenimente, cât și viitorilor miri și persoanelor în căutare de inspirație.

Black Friday: 50% reducere la Workshop-urile Wonder Events Fair!

În spiritul Black Friday, toate workshop-urile Wonder Events Fair vor avea prețuri reduse cu 50% în perioada 10-12 noiembrie. Profesioniștii din industria evenimentelor și cei curioși să afle mai multe despre ce oferă evenimentul, pot activa reducerea folosind codul promoțional 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊𝐅𝐑𝐈𝐃𝐀𝐘𝟓𝟎 pe www.bilete.wonderland.ro.

Costul unui bilet de intrare în târg este de 20 lei, rezervat în avans online, Biletele vor putea fi achiziționate și la fața locului, în zilele evenimentului, la prețul de 30 lei.

Wonder Events Fair, punct de referință în industria evenimentelor din România

Peste 5.000 de vizitatori din întreaga țară sunt așteptați la cel mai mare târg de evenimente din România, la care vor participa peste 150 de furnizori de produse și servicii, 13 speakeri naționali și internaționali, plus o serie de artiști cunoscuți.

Organizatorii spun că evenimentul are toate premisele de a deveni un punct de referință în industria de profil din România.

”La Wonder Events Fair se promovează schimbul de idei, inspirația și colaborarea. Nu este doar un târg de nunți și evenimente, ci un eveniment bine structurat și diversificat pentru întreaga comunitate interesată de domeniul organizării de evenimente, de la viitori miri care sunt în toiul pregătirilor până la părinți care caută soluții cât mai creative și complete pentru evenimentele dedicate copiilor lor”, adaugă Darius Mârza.

Transport GRATUIT pentru vizitatorii Târgului

Pentru a facilita participarea în zilele de weekend organizatorii pun la dispoziție trei curse regulate pe liniile 46B, 35 și 43B, cu pornire din stațiile A. Vlaicu, Piața Gării și Grigorescu. Îmbarcarea se face pe baza biletului, ecusonului sau a oricărei alte dovezi care confirmă participarea.

Despre Wonderland Resort

Wonderland Resort este un complex de lux ce oferă servicii complete pentru evenimente, de la nunți și conferințe, petreceri private și corporate, concerte și spectacole, până la sejururi all inclusive și team building-uri. Cu facilități premium, precum hotel de 5 stele+, SPA, bază de echitație, terenuri de tenis, fotbal și paintball, și o echipă dedicată, Wonderland Resort este alegerea principală pentru cei care doresc să transforme orice eveniment într-o experiență memorabilă.

MEDIA KIT (afișe, fotografii la rezoluții mari, video prezentare + video animații)

Contact:

Wonder Events Fair PR Team

Anca Dinu

Telefon: +40 722 870 000

Informații despre bilete, expozanți și alte detalii organizatorice

Alexandra Miklós

Telefon: +40 758 531 121

Email: fair@wonderevents.ro