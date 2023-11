Jazz in the Park revine cu două evenimente în 2024. Când vor avea loc?

Organizatorii Jazz in the Park au anunțat perioada când vor avea loc festivalul din Parcul Etnografic, respectiv competiția din Parcul Central.

Concert Mulatu Astatke la Jazz in the Park 2023 / Foto: organizatori

Jazz in the Park este un festival manifest care combină muzica bună cu promovarea de valori pozitive în comunitate. Festivalul a găzduit până acum peste 400 de concerte de jazz cu artiști internaționali și este astăzi unul dintre cele mai importante festivaluri europene de gen.

Organizatorii au anunțăt când va avea loc ediția cu numărul 12 din Parcul Etnografic și Jazz in the Park Competition.

„5-7 iulie 2024 Jazz in the Park Competition, Parcul Central – intrarea gratis și 30 august – 1 septembrie 2024 festivalul Jazz in the Park, Parcul Etnografic, curând vor fi puse în vânzare biletele”, au transmis organizatorii.

Peste 65.000 de oameni s-au bucurat de Jazz in the Park Competition

Klawo din Polonia, JazzQuarters Trio din România și NAUSYQA din Olanda au fost marii câștigători ai Jazz in the Park Competition 2023.

În total, 17 formații de jazz din 10 țări au ajuns în finala concursului internațional de jazz organizat la Cluj, din 212 aplicanți. Trupele au avut șansa nu doar de a performa în fața unui juriu, ci și de interacționa cu un public numeros și de a experienta atmosfera de festival. Concurenții au fost notați pentru calitatea interpretării, coeziunea trupei, interacțiunea cu publicul, respectarea timpilor alocați și originalitatea muzicii de un juriu format din:

-Horea Marc – muzician și stage manager Jazz in the Park;

-Teodor Pop – muzician în trupa Jazzybit;

-Denes Pecsi-Szabo – manager artistic (HU);

- Laura Orian – muzician și organizator de evenimente.

Peste 65.000 de persoane s-au bucurat de muzica din Parcul Central.

Timp de trei zile, festivalul Jazz in the Park a cucerit inimile a peste 18.000 de iubitori de muzică

În cele trei zile de desfășurare al festivalului Jazz in the Park din 2023 (1-3 septembrie), mai bine de 18.000 de persoane au fost cucerite de concertele celor peste 35 de trupe din peste 15 țări aduse de organizatorii festivalului și care au transformat din nou parcul în kilometrul 0 al jazzului din România.

Concertelor de excepție de pe cele cinci scene din festival li s-au adăugat numeroase experiențe și activități inedite, discuții interesante despre muzică și lumea formată în jurul ei, restaurante pop-up și târguri de tot felul.

Jazz in the Park 11 a adus în fața publicului pe: Astatke, Billy Cobham Band, Nightmares on Wax, Theo Croker, Fun Lovin’ Criminals, Mansur Brown, Alexandru Andrieș, Camilla George, Nani Noam Vazana, The Heliocentrics, Ada Milea, JazzyBIT, Jan Gunnar Hoff Trio, Guts, Nickodemus, Mork, Daykoda, 7th SENSE, Andi Moisescu, Andra Botez, Pantaloons, Andrei Irimia, Mischa Blanos, FUNKorporation, KLT & Jessy Elsa Palma, Andrei Petrache Trio, Moss Farai, Dodo, Iorga, UFe, Bully, DigitaLove, Julian M, Melomenuții, Rogvaiv & Dubase, Mihu și Bogdan Roșca-Zasmencu. Alături de aceștia, au concertat și trupele Klawo, JazzQuarters Trio și DS Project Orchestra, toți laureații Concursului Internațional Jazz in the Park 2023.

