Ce poți face în weekend, la Cluj? Evenimente culturale, sportive și artistice, pentru toate vârstele

Weekendul acesta se anunță a fi unul plin de evenimente culturale, sportive și muzicale, în județul Cluj.

Evenimente pentru toate vârstele și gusturile, vor avea loc weekendul acesta, în județul Cluj. Iată o selecție a celor mai importante evenimente care au loc sâmbătă și duminică la Cluj-Napoca și în județ, potrivit Cluj Tourism.

Iată ce poți face în weekendul 14-15 octombrie, în județul Cluj:

- „Conferința de muzicoterapie” (13 – 14 octombrie 2023) → Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca

- „Întâlnirile Internaționale de la Cluj” (12 – 15 octombrie 2023) → Teatrul Național, Cluj-Napoca

- „Zilele Operei Maghiare” (5 – 15 octombrie 2023) → Opera Maghiară Cluj, Cluj-Napoca, detalii eveniment: opera maghiara

- „Aventurile lui Plum Plum” (limba maghiară) → Teatrul de Păpuși „Puck”, Cluj-Napoca, sâmbătă ora 11.00

- „TEDxZorilorSalon” → Cinema-Teatru „Florin Piersic”, Cluj-Napoca, sâmbătă, ora 13.00

- „ENCORE. Bisuri contemporane” – „Toamna Muzicală Clujeană” – ediția a 56-a → Colegiul Academic, Cluj-Napoca, sâmbătă, ora 19.00

- „Concerte de chitară”, Asociația Harmonia Cordis → Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca, ora 19.00

- „Partea 2. Puterea” → Reactor de creație și experiment, Cluj-Napoca, sâmbătă, ora 20.00

- „Dănilă Prepeleac”→ Teatrul de Păpuși „Puck”, Cluj-Napoca, duminică, orele 11.00 și 12.30

- „Romanță cu parfum de toamnă” → Centrul de Cultură Urbană „Casino”, Cluj-Napoca, duminică, ora 16.00

- „Transylvania Open” (14 – 22 octombrie 2023) → BT Arena, Cluj-Napoca

- „Transeuropa Festival – Holding Spaces” (11 – 15 octombrie 2023) → Cluj-Napoca

Expoziții temporare în județul Cluj:

- „Introducere în arta meșteșugărească indiană” (13 – 29 octombrie 2023) → Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca

- „Cum să-ți desenezi o lume” (11 – 19 octombrie 2023) → Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Galeria Celarium, Cluj-Napoca

- „Pulsațiile vieții. Teodor Botiş și Manuela Botiș” (21 septembrie – 15 octombrie 2023) → Muzeul de Artă, Cluj-Napoca

- „O.R.I.E.N.T.” (4 – 22 octombrie 2023) → Muzeul de Artă, Cluj-Napoca

-„Grecii de peste mări. Vase cu figuri roșii din Etruria și Magna Grecia” (12 mai 2023 – 31 ianuarie 2024) → Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca

- „Capodopere ale literaturii universale” (1 – 31 octombrie 2023) → Muzeul Memorial „Octavian Goga”, Ciucea

- Expoziția de sculptură a lui Nemes András Csaba și de pictură a lui Vajna László (9 – 15 octombrie 2023) → Centrul de Cultură Urbană „Turnul Croitorilor”, Cluj-Napoca

- „Farmecul Clujului. George Șpaiuc” (9 – 15 octombrie 2023) → Centrul de Cultură Urbană „Casino”, Cluj-Napoca

- „Reflexe” (20 septembrie – 20 octombrie 2023) → Centrul de Cultură Urbană „Turnul Pompierilor”, Cluj-Napoca

- „Culorile toamnei” (9 – 15 octombrie 2023) → Cinema „Mărăști”, Cluj-Napoca.

Programul de desfășurare al evenimentelor poate suferi modificări.

Ce se serbează astăzi, la nivel internațional?

Potrivit Agerpres, sâmbătă, 14 octombrie, se sărbătoresc Ziua mondială a păsărilor migratoare și Ziua mondială a standardizării.

a fost iniţiată de Secretariatul Convenţiei pentru conservarea speciilor migratoare şi animalelor sălbatice (CMS) şi Secretariatul Acordului privind Conservarea Păsărilor de Apă Migratoare African-Eurasiatice (AEWA), fiind sărbătorită la nivel mondial încă din anul 2006. Această zi reprezintă o campanie anuală de sensibilizare care evidenţiază necesitatea conservării păsărilor migratoare şi a habitatelor acestora. Ea are o acţiune de informare globală şi este un instrument eficient pentru a ajuta la creşterea gradului de conştientizare a ameninţărilor cu care se confruntă păsările migratoare, importanţa lor ecologică şi necesitatea cooperării internaţionale pentru conservarea acestora.

În fiecare an, la 14 octombrie, este marcată Ziua mondială a standardizării, prilej cu care este adus un omagiu eforturilor de colaborare ale miilor de experţi din întreaga lume, care dezvoltă acorduri tehnice voluntare publicate ca standarde internaţionale. La 14 octombrie 1946, delegaţi din 25 de ţări s-au adunat la Londra şi au decis crearea unei organizaţii internaţionale axată pe facilitarea standardizării. Organizaţia Internaţională de Standardizare - ISO a fost formată un an mai târziu, în 1947. În 1951 a fost publicat primul Standard („Recomandare” se numea pe atunci) emis de ISO: „ISO/R 1:1951 Standard reference temperature for industrial length measurements” („ISO/R 1:1951 Temperatura de referinţă standard pentru măsurători industriale de durată”).

Sărbători religioase 14 octombrie

Ortodoxe: Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Chelsie

Greco-catolice: Sf. m. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Celsie; Sf. cuv. ep. Cosma al Maiumei

Romano-catolice: Sf. Calist I, pp. m.

Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi este sărbătorită la 14 octombrie.

„În această zi se adună la Catedrala mitropolitană de la Iaşi, încă din ajun, mii de credincioşi care vin să se roage, să se închine şi să sărute cu evlavie racla cu moaştele Sfintei Parascheva. Iată sunt aproape 350 de ani de când această mireasă a Lui Hristos ne ocroteşte cu sfintele ei moaşte”, spune părintele Cleopa Ilie.

