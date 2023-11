Închisoare pentru angajații din căile ferate, băuți sau drogați care refuză prelevarea de mostre biologice. Legea a fost promulgată.

Angajații CFR care sunt băuți sau drogați și refuză prelevarea de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei unor substanţe psihoactive vor face închisoare.

Foto: CFR Călători - Facebook

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care stabileşte pedeapsă cu închisoarea pentru angajaţii cu atribuţii privind siguranţa circulaţiei mijloacelor de transport, intervenţie sau manevră pe calea ferată care se sustrag de la stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei unor substanţe psihoactive.

Actul normativ are ca obiect de reglementare completarea art. 331 din Legea 286/2009 privind Codul penal, în sensul incriminării refuzului ori sustragerii angajaţilor cu atribuţii privind siguranţa circulaţiei mijloacelor de transport, intervenţie sau manevră pe calea ferată de a se supune prelevării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei unor substanţe psihoactive.

„Refuzul ori sustragerea angajaţilor cu atribuţii privind siguranţa circulaţiei mijloacelor de transport, intervenţie sau manevră pe calea ferată de a se supune prelevării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei unor substanţe psihoactive se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani”, prevede legea.

De asemenea, părăsirea postului, în orice mod şi sub orice formă, de angajaţii cu atribuţii privind siguranţa circulaţiei mijloacelor de transport, intervenţie sau manevră pe calea ferată, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranţa circulaţiei acestor mijloace, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează îndeplinirea îndatoririlor de serviciu de către un angajat având atribuţii privind siguranţa circulaţiei mijloacelor de transport, intervenţie sau manevră pe calea ferată, care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge ori se află sub influenţa unor substanţe psihoactive.

Când aceste fapte au avut ca urmare un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, mai stipulează actul normativ.

Val de mecanici şi angajaţi prinşi băuţi sau drogaţi

La data de 6 aprilie 2023, poliţiştii din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Cluj - Napoca - Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Satu Mare, în cooperare cu inspectorii de stat din cadrul I.S.F. Cluj - Napoca, au efectuat un control pe linia consumului de alcool, fiind testaţi angajaţii cu responsabilităţi pe linia de siguranţă feroviară. În urma testării unui acar cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de părăsirea postului şi prezenţa la serviciu sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

De asemenea, la data de 11 aprilie 2023, poliţiştii Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Cluj-Napoca şi ai Postului de Poliţie Transporturi Feroviare Jibou, însoţiţi de un inspector de stat din cadrul I.S.F. Cluj-Napoca, au efectuat un control personalului cu atribuţii privind siguranţa feroviară. Astfel, doi angajaţi C.F., cu atribuţii privind siguranţa circulaţiei mijloacelor de transport, intervenţie sau manevră, ar fi părăsit postul, deşi aceştia se aflau de serviciu. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de părăsirea postului şi prezenţa la serviciu sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

În altă parte a țării, la data de 29 aprilie 2023, poliţiştii din cadrul Biroului Judeţean de Poliţie Transporturi Dolj au desfăşurat activităţi în comun cu un reprezentant din cadrul A.S.F.R., fiind depistat, într-o staţie C.F., un şef de manevră care era sub influenţa băuturilor alcoolice. Astfel, în urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 0,84 mg/litru alcool pur în aerul expirat, ulterior, fiind condus la spital, unde i-au fost recoltate două probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei din sânge. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de părăsirea postului şi prezenţa la serviciu sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La finalul lunii septembrie, un mecanic de locomotivă a fost depistat pozitiv la substanţa THC (canabis) la testarea rapidă, iar alţi 2 mecanici de locomotivă care desfăşurau activităţi de manevră au refuzat testarea pentru depistarea substanţelor psihoactive, ulterior refuzând şi prelevarea de mostre biologice pentru stabilirea substanţelor psihoactive în sânge.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: