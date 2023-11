Sentință definitivă pentru Bone Ferenc. 20 de ani de închisoare pentru că și-a ucis iubita

Judecătorii Curții de Apel Cluj au pronunțat decizia definitive în cazul profesorului criminal Bone Ferenc, care și-a ucis iubita, a plimbat cadavrul în portbagajul mașinii și l-a abandonat pe un câmp, scrie clujust.ro

Beata Molnar și Bone Ferenc/ Sursa primei poze - Facebook RMDSZ, sursa pozei 2 - IPJ Cluj

Potrivit clujust.ro, Curtea de Apel a menținut pedeapsa de 20 de ani de închisoare primită la Tribunalul Cluj.

Curtea de Apel Cluj i-a respins apelul la sentința instanței de fond, decizând că acesta e nefondat, astfel de sentința a rămas definitivă. În apel inculpatul a cerut reducerea pedepsei cu orientarea acesteia spre mediul prevăzut de lege, având în vedere că și-a recunoscut faptele și a cerut ca procesul să fie judecat în procedură simplificată, cu reducerea cu o treime a pedepsei.

Conform anchetatorilor, tânăra a fost omorâtă prin sugrumare de către iubitul ei, Bone Ferenc, fost cadru universitar la Sapienția.

ATENȚIE! INFORMAȚII CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL

„Între cei doi a izbucnit un conflict verbal generat, conform susținerilor sale, de faptul că Beata Molnar voia să se întoarcă acasă, iar inculpatul voia să mai rămână în acel loc («pur și simplu voiam să dormim amândoi în mașină, să mai stăm acolo»).

Cearta s-a acutizat pe tema planurilor de viitor dintre cei doi, circumstanțe în care a declarat că «s-a întâmplat ceva cu mine și am prins-o de la spate punându-i antebrațul pe după gât, am strâns-o puternic ceva timp, o perioadă s-a mișcat, dar apoi nu am mai văzut nici o mișcare (…) aceste acțiuni descries s-au întâmplat când eram în mașină, staționați pe loc, eu fiind în locaul șoferului, iar e ape locul pasagerului din dreapta (…) i-am carat corpul, care era în stare inertă, și l-am pus în portbagajul mașinii, m-am urcat și eu în portbagaj și am stat lângă ea»”, se arată în actele depuse la dosar.

