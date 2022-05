Bone Ferenc, principalul suspect în moartea Beatei Molnar, și-a traumatizat fostele iubite: „M-a sugrumat până am leșinat”

Bone Ferenc, fostul profesor universitar și iubit al Beatei Molnar, tânăra dată dispărută în Cluj și găsită moartă în Bihor, are antecedente de violență. Își bătea fostele prietene.

Bone Ferenc, principalul suspect în moartea Beatei Molnar, și-a traumatizat fostele iubite / Foto: Facebook - Iosefina Iosefina Pascal

El este principalul suspect în moartea Beatei Molnar, deși „pe hârtie” bărbatul este impresionant. Este un actor și fost profesor asistent la Universitatea Sapientia din Cluj, are un doctorat la Budapeste, este pasionat de cultură și artă, iar CV-ul este impecabil.

Bone Ferenc se arăta un bărbat grijuliu, până le cucerea pe fete. Fostele iubite ale bărbatului au descris clipe de coșmar pe care le-au trăit din cauza lui. Una dintre ele a ajuns chiar în spital.

Din cauza acestui lucru, Bone Ferenc s-a ales cu o condamnare cu suspendare de un an și 3 lui și i-a fost desfăcut contractul de cadru universitar.

Declarații de neimaginat ale fostelor iubite

Conform antena3.ro, o jurnalistă din Cluj a reconstituit declarații ale fostelor iubite ale lui Bone, pentru a trage un semnal de alarmă.

Mărturiile sunt de neimaginat:

„Îmi curgea sângele din nas și mâinile mi erau pline de sânge până la brațe, fața mea era plină de sânge pur. L-am întrebat dacă este mulțumit acum. Mi-a răspuns că da, acum este mulţumit”, mărturisea una dintre tinere.

„Mi-a aruncat telefonul din mână şi a început să mă lovească. A ajuns în spatele meu, m-a trântit la pământ și m-a prins și m-a sugrumat până am leşinat. Când m-am trezit pe podeaua bucătăriei, la început n-am înţeles unde eram. Am oftat si m-am întins pe saltea. A venit la mine şi s-a culcat lângă mine apoi a zis: Iepuraş, capul tău a devenit violet iar la gură ai făcut spume", rememorează ea, conform antena3.ro.

„În timpul relației noastre, am refuzat mai multe oportunități de a lucra, de a mă educa, de a mă distra și de a călători de frica supărării lui. Dacă mi s-a întâmplat un lucru pozitiv sau am avut o realizare, am preferat să păstrez secretul. A reuşit să mă facă să devin total dependentă de el deoarece alte legături cu alte persoane nu mai aveam, din cauza lui, şi m-a făcut să cred că nu voi reuşi niciodată să obţin ceva cu propriile mele puteri”, mai spune o tânără.

Bone Ferenc, principalul suspect în moartea Beatei Molnar a fost dat în urmărire și prins de polițiști joi seara. Forțele de ordine l-au depistat în cele din urmă în Oradea și urmează să fie audiat.

