Inconștiență la volan! Șoferi BEȚI sau FĂRĂ PERMIS, prinși pe drumurile din Cluj

Polițiștii clujeni au identificat, în weekend, mai mulți șoferi băuți sau care nu dețineau permis de conducere, pe drumurile din județul Cluj.

Foto: IPJ Cluj - Facebook

Polițiștii clujeni au depistat mai mulți șoferi beți sau fără permis, în timpul weekend-ului.

De exemplu, la data de 8 octombrie, în jurul orei 15:10, polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Turda au depistat un tânăr de 29 de ani, din municipiul Turda, care se deplasa cu un autoturism pe DN 75, în localitatea Cornești, deși avea dreptul de a conduce suspendat.

În cauză au fost demarate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Sâmbătă, 7 octombrie, mai mulți șoferi au fost depistați băuți sau cu permisul de conducere suspendat.

„La data de 7 octombrie a.c., în jurul orei 15.40, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit pentru verificări un autoturism condus de un bărbat de 32 de ani, din Cluj-Napoca, în localitatea Mociu.

Testarea cu etilometrul a bărbatului a indicat concentrația de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat, context în care a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

La data de 7 octombrie a.c., în jurul orei 23.05, un bărbat de 39 de ani, din localitatea Florești a fost depistat sub influența băuturilor alcoolice de polițiștii Biroului Rutier Cluj, în timp ce conducea un autoturism pe strada Donath.

Testarea acestuia cu aparatul alcooltest a indicat o concentrație de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind ulterior condus la o unitate medicală în vederea recoltării probelor biologice. În continuare, în cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

La data de 7 octombrie a.c., în jurul orei 21.00, un bărbat de 29 de ani, din Turda a fost depistat de polițiștii Biroului Rutier Turda, în timp ce conducea un autoturism pe strada Calea Victoriei, deși avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

La data de 7 octombrie a.c., în jurul orei 22.15, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Florești au interceptat în trafic un autoturism condus în localitatea Gilău, de un tânăr de 20 de ani, din comuna Gilău, care nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză au fost demarate cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere”, a transmis IPJ Cluj.

