Nu mai stați la cozi! Clujenii pot obține online avizele ISU. Șeful CJ Cluj: „Urmează Agenția pentru Protecția Mediului și Direcția de Drumuri”

Clujenii nu mai trebuie să stea la cozi la ghișeu pentru a obține avizele și autorizațiile ISU. În prezent, aceste documente sunt emise și în format digital.

Autorizațiile ISU Cluj, emise online / Foto: Google Maps

Aplicația Ghișeul Unic (https://public.cluj.archi/) a fost creată în cadrul proiectului cu finanțare europeană Județul Cluj - „Smart Territory”, implementat de Consiliul Județean Cluj și vizează digitalizarea instituției și îmbunătățirea serviciilor pe care aceasta le oferă.

De la implementare și până în prezent, inițiativa a fost extinsă, iar în prezent clujenii pot să primească în format online numeroase documente importante:

„Dacă doriți să obțineți un document și vă puneți în fața calculatorului, dați un click, completați online tot, două-trei cereri și le expediați către noi și în termen de două trei zile veți primi în același sistem, acasă, tot ce doriți de la noi. Asta înseamnă digitalizarea. Pe lângă multe alte lucruri pe care le aduce în plus, înseamnă o revoluție administrativă, adică eliminarea în totalitate a hârtiilor din relația dintre instituția publică și cetățean. Noi eliberăm deja, în prezent, anumite acte de care oamenii se bucură. Am început cu certificatele de urbanism, acum vreo doi ani. Ulterior am început să eliberăm autorizațiile de construire. Este o mare realizare, în condițiile în care la nivel de țară se plânge lumea că se eliberează autorizațiile greu și noi eliberăm deja online”, a declarat șeful CJ Cluj, Alin Tișe, la un post radio local.

În aplicație, CJ Cluj a adăugat numroase facilități precum: cereri pentru exercitarea dreptului de preemțiune, prelungirea certificatelor de urbanism, prelungiri ale PUZ-urilor, ale PUG-urilor, certificatele de edificare a construcțiilor. „De exemplu, dacă aveți o casă și ați terminat construirea ei, nu trebuie să mai veniți cu un întreg dosar la noi ca să îl mai vedem încă o dată și să-l avizăm, ci doar îmi trimiteți online schițele și tot ce ați construit, și noi vă putem emite certificatul de edificare cu care vă duceți apoi la cadastru și vă întabulați clădirea. De asemenea, certificatul de începere a lucrărilor, de finalizare... avizele de oportunitate”, a adăugat Tișe.

Gata cu cozile pentru avize și autorizații?

Inițiativa a fost extinsă și către Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj, transmite șeful CJ:

„După ce am terminat cu acestea, am trecut și am ajutat la emiterea avizelor și autorizațiilor de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care este în prezent o instituție cu care noi colaborăm și care emite în materie de construcții, de exemplu, multe avize... punct de vedere de la ISU pentru o anumită lucrare, dacă trebuie sau nu aviz de la pompieri, aviz de securitate la incendiu, aviz de la amplasare pe parcelă, aviz de siguranță pe drumurile publice, aviz de protecție civilă, acord pentru jocurile de artificii etc... Toate acestea le puteți obține printr-un singur click către ISU și le veți obține în format online.

Noi am luat calculatoarele, i-am dotat, le-am predat către ISU, am făcut tot ce era nevoie și astăzi ISU Cluj este cea mai modernă din punct de vedere al emiterii avizelor, că se emit în format online. Vă rog să apelați la ISU, nu mai mergeți la ghișeu, nu mai faceți cozi. Încărcați pe site-ul lor exact cererea cu documente aferente pe care le puteți atașa, și le puteți obține și pe acestea în format online. El deja este funcțional la ISU”,

Următorii pași sunt emiterea documentelor în format digital și de către celelalte instituții cu care colaborează CJ Cluj: „Și acum vom trece la Agenția de Protecție a Mediului, vom trece la Direcția Regională de Drumuri, Direcția Județeană de Drumuri pentru avizele pe care le emit. Sunt foarte multe instituții. În momentul în care vom putea să eliminăm hârtiile va trebui ca toate instituțiile cu care noi colaborăm să emită și ele în format digital, nu numai Consiliul Județean. Degeaba emit în format digital dacă îmi trebuie un aviz de la Direcția de Drumuri Județene și ei nu emit avizele online”, a declarat Tișe.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: