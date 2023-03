Jurnalistă din Craiova, chemată la procuratură pentru a-și dezvălui, sub jurământ, sursele, după un articol despre „beizadelele” din acest oraș

O jurnalistă din Craiova a fost chemată la procuratură din cauza unui articol scris.

Jurnalistă din Craiova, la procuratură pentru a-și dezvălui sursele Foto: Facebook

O jurnalistă din Craiova, Ana-Maria Gebăilă, a fost chemată la procuratură pentru a-și dezvălui, sub jurământ, sursele, după un articol despre „beizadelele” din acest oraș. Ea a scris pe Facebook că a fost chemată ca martor, întrucât astfel „ești obligat să juri că spui tot ce știi, în vreme ce ca inculpat poți sa refuzi să faci vreo declarație, pentru ca orice spui poate fi folosit împotriva ta”.

Jurnalistă din Craiova, la procuratură pentru a-și dezvălui sursele

„Când beizadelele din Craiova, și nu numai, umblă drogate și băute la volan, organele scot căpșoarele și răspund cu „da, să trăiți” la smiorcul tăticilor și mămicilor afectați de „tupeul” ziariștilor care își permit să scrie despre evenimentele din oraș.

Le fac dosare penale jurnalistilor și le cer, sub jurământ, fiindcă sunt citați ca martori (LOL), să răspundă la întrebări precum: de unde ai avut INFORMAȚIILE? CINE ți le-a DAT? CÂND? sub ce formă? Cercetata penal sunt eu, cu nume și prenume, și toate organele de poliție din galaxie, pentru scurgere de informații, divulgarea de secrete etc. Ce să mai, ca în filme. Cu proști!

Un procuror din România, țară membră UE, mă constrânge să îi spun, sub jurământ (la audieri, ca martor ești obligat să juri că spui tot ce știi, în vreme ce ca inculpat poți sa refuzi să faci vreo declarație, pentru ca orice spui poate fi folosit împotriva ta) cine sunt sursele mele jurnalistice. Da’, cine, Doamne iartă-mă, ține minte toate bârfele și știrile despre toate mizeriile din Craiova?! Eu, NU. Nu mai băgați presa în dubă pentru cai verzi pe pereți. CEDO, here I come!”, a scris ea, pe Facebook.

Citiți restul articolului pe defapt.ro

CITEȘTE ȘI: