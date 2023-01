Bărbat din Bistrița-Năsăud, prins mort de beat la volan. Alt șofer a fugit de la locul accidentului

Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost prins de polițiști cu o alcoolemie de 1.36 mg/l în aerul expirat. Weekend-ul a fost unul plin cu șoferi băuți.

Weekend-ul a fost unul plin cu șoferi băuți/ Foto: IPJ Cluj

Duminică, 29 ianuarie, un bărbat de 40 de ani din Bistrița-Năsăud a fost reținut pentru 24 de ore pentru cp a produs un accident rutier în Florești și a refuzat prelevarea mostrelor, chiar dacă avea o alcoolemie de 1.36 mg/l.

„La data de 29 ianuarie a.c., polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Florești au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat, în vârstă de 40 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.

În fapt, la aceeași dată, în jurul orei 15.15, bărbatul, care se afla la volanul unui autoturism a fost implicat într-un eveniment rutier produs pe strada Cetății, din localitatea Florești, în urma căruia au rezultat doar pagube materiale.

Testarea cu aparatul etilotest a acestuia a indicat concentrația de 1,36 mg/l alcool pur în aerul expirat. În baza constatării, polițiștii l-au condus pe acesta la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice necesare stabilirii alcoolemiei. Bărbatul a refuzat prelevarea mostrelor, astfel că în cauză au fost demarate cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, fiind totodată dispusă reținerea lui pentru 24 de ore”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj.

Bărbat din Călărași, reținut pentru că a fugit de la locul accidentului

„Polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au reținut pentru 24 de ore un bărbat, în vârstă 34 de ani, din județul Călărași, implicat într-un accident rutier produs la data de 28 ianuarie a.c., în jurul orei 15.00, pe DN1C E576.

În cauză au fost demarate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Conform primelor cercetări derulate la locul evenimentului rutier s-a stabilit faptul că bărbatul de 34 de ani, care se deplasa cu un autoturism pe DN1C E576, pe raza localității Apahida, din direcția municipiului Cluj-Napoca înspre municipiul Gherla, ar fi pătruns pe sensul opus, intrând în coliziune cu un autoturism la volanul căruia se afla un bărbat de 45 de ani, din comuna Cojocna.

În urma evenimentului rutier, conducătorul auto de 45 de ani a necesitat îngrijiri medicale. După producerea accidentului rutier, bărbatul de 34 de ani a părăsit locul evenimentului, fiind depistat ulterior, în localitatea Apahida, în cadrul investigațiilor derulate de polițiștii rutieri. De asemenea, s-a constatat faptul că dreptul acestuia de a conduce autovehicule era suspendat. În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, fiind condus într-un centru de reținere și arestare preventivă”, a adăugat IPJ Cluj.

Șoferi prinși băuți la volan pe drumurile din Cluj

De asemenea, trei șoferi au fost prinși pe drumurile din Cluj în timp ce se aflau sub influența băuturilor alcoolice.

„La data de 28 ianuarie a.c., în jurul orei 10.10, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Câmpia Turzii au depistat un conducător auto, de 33 de ani, din municipiul Turda, care se deplasa cu un autoturism pe strada Laminoriștilor, având o alcoolemie de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat, rezultat indicat de aparatul etilotest. Urmare testării, acesta a fost condus de polițiști la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. În cauză au fost demarate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe

La data de 29 ianuarie a.c., în jurul orei 02.00, polițiștii Secţiei 8 Poliţie Rurală Huedin, l-au depistat pe un bărbat de 42 de ani, din județul Cluj, în timp ce se deplasa cu un autoturism pe raza localității Sâncraiu, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, bărbatului i-a rezultat o concentrație de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind ulterior condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcolemiei. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

La aceeași dată (29 ianuarie - n.red.), în jurul orei 20.25, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Dej au fost sesizați despre faptul că este posibil ca un conducător auto, care se deplasează din direcția localității Cășeiu, să se afle sub influența băuturilor alcoolice. Verificările au condus la identificarea, pe strada 22 Decembrie 1989, din municipiul Dej a unui autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din comuna Cășeiu, județul Cluj. Testarea acestuia cu aparatul etilotest a indicat concentrația de 0,65 mg/litru alcool pur în aerul expirat, ulterior bărbatul fiind condus la o unitate medicală pentru recoltarea mostrelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.”, a transmis IPJ Cluj.

CITEȘTE ȘI: