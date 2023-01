Sâmbăta amenzilor. Peste 100 de mașini, controlate de polițiști la Huedin și Câmpia Turzii. Șoferi băuți, lăsați fără permise de conducere

Peste 100 de mașini au fost trase pe dreapta în doar câteva ore la Huedin și în comuna Frata, polițiștii împărțind amenzi pe bandă rulantă. Mai mulți șoferi au rămas pietoni după ce au fost prinși băuți la volan.

sursă foto Facebook Inspectoratul de Politie Judetean Cluj

De exemplu, sâmbătă, timp de două ore, polițiștii din Huedin au derulat o acțiune pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, prevenirii și combaterii evenimentelor rutiere negative.

„În cadrul activității au fost legitimate aproximativ 60 de persoane, controlate peste 40 de autovehicule, fiind aplicate 18 sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 9.000 de lei. Polițiștii au dispus reținerea a 8 permise de conducere, 4 dintre acestea fiind pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Totodată, în cazul a 4 conducători auto au fost dispusă reținerea certificatului de înmatriculare”, transmite IPJ Cluj.

Tot ieri, 21 ianuarie, în intervalul orar 13.00 – 17.00, polițiștii din Câmpia Turzii au desfășurat o acțiune în comuna Frata, cu scopul de a preveni accidentele rutiere cauzate de nerespectarea prevederilor legale, precum și pentru a combate orice fapte antisociale.

„În cadrul activității au fost legitimate 61 de persoane, controlate 53 de autovehicule, fiind aplicate un număr de 16 sancțiuni contravenționale. De asemenea, polițiștii au reținut 3 permise de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului a conduce și au constatat o infracțiune de conducere sub influența alcoolului. Astfel, în jurul orei 14.15, polițiștii au oprit în trafic, pe DC51, în localitatea Frata, un autoturism condus de un tânăr de 27 de ani. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, fiind înregistrată concentrația de 0,58 mg./l. alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală pentru a-i fi prelevate mostre biologice. În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, se arată într-un comunicat de presă al IPJ Cluj.

