„Ca la noi, la nimeni”. Un tânăr mort în urmă cu aproape trei ani continuă să primească tichetele sociale

Un tânăr dependent de dializă care a murit în urmă cu aproape trei ani continuă să fie căutat de autorități pentru a primii tichetele sociale pentru alimente.

Autoritățile au căutau la mijlocul lunii iulie un tânăr care a decedat în urmă cu trei ani pentru a-i înmâna cardul pentru ajutorul social.

Chiar dacă au fost anunțate instituțiile public că această persoană este decedată, autoritățile continuă și în ziua de astăzi să îl caute.

Ungureanu: „Statul român este dezorganizat și trimite ajutoare sociale și persoanelor decedate”

Deputatul USR PLUS, Emanuel Ungureanu, care l-a îngrijit pe tânărul bolnav, a făcut publică, din nou, această problemă. Tânărul a fost luat de Emanuel Ungureanu și îngrijit timp de 15 ani după ce fusese abandonat de părinți și ulterior batjocorit și chinuit la o casă de copii.

Tânărul a murit în februarie 2020, iar autoritățile continuă să-i trimită avize poștale pentru ridicarea cardului social.

„Dumitru a murit. Ministerul Muncii insistă să-i trimită un card social și după moarte!

Acum câteva luni, am reclamat public faptul că statul român este dezorganizat și trimite ajutoare sociale și persoanelor decedate. Dumitru a fost un tânăr cu insuficiență renală cronică, aflat doar în grija mea și a Asociației de care mă ocup, cel puțin în ultimii 20 de ani. Pe adresa mea de domiciliu i-au venit lui Dumitru în ultimii ani înștiințările pentru indemnizația de boală.

După ce a murit, în data de 21.02.2020, m-am ocupat de înmormântarea lui Dumitru, s-a emis un certificat de deces pe care îl atașez. Am anunțat decesul lui Dumitru instituțiilor statului, care îi trimiteau diferite ajutoare pe card, deși, teoretic și practic, era treaba celor de evidența populației să facă asta...Am anunțat public acum câteva săptămâni că lui Dumitru i-a venit, după moarte, înștiințarea că are de ridicat un card social. Am vorbit cu autoritățile locale și județene, mi-a scris și domnul Budăi, au promis că rezolvă, că a fost o problemă de comunicare între instituții, bla-bla. Mi-au cerut certificatul de deces al lui Dumitru, l-am trimis la toate autoritățile neamului românesc. Degeaba.

După cum vedeți, problema nu s-a rezolvat, Dumitru este căutat din nou după moarte să-si ridice cardul social, se poate vedea pe ștampila că ultima chemare este din 24 octombrie. Unul dintre foștii colegi întreba dacă poate ridica el cardul social pentru pomana de 2 ani de la moartea lui Dumitru...Domnule Budăi, nu vă mai bateți joc!”, a scris Emanuel Ungureanu.

