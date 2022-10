Cecilia Șerban, tânăra din Apahida care l-a emoționat pe solistul The Motans la Vocea României: „Ai tot viitorul înainte” FOTO/VIDEO

În ciuda emoțiilor, Cecilia Șerban a reușit să-l impresioneze cu timbrul său vocal unic pe Denis, solistul trupei The Motans. Visul ei este să se dezvolte pe plan muzical și acest lucru s-a văzut și în interpretarea pe scena de la Vocea României.

În ciuda emoțiilor, Cecilia Șerban a reușit să-l impresioneze cu timbrul său vocal unic pe Denis, solistul trupei The Motans/ FOTO: arhivă personală Cecilia Șerban

Cecilia Șerban este o tânără de 20 de ani, din comuna Apahida, județul Cluj. Ea este studentă în anul al II-lea la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” pe secția muzică pedagogie, unde face module de muzică ușoară / jazz și opțional de jazz.

Visul ei de mică a fost să facă muzică și acest lucru s-a văzut și în interpretarea sa pe scena de la Vocea României.

Într-un interviu acordat monitorulcj.ro, Cecilia a povestit despre pasiunea sa pentru muzică, despre motivul care a determinat-o să participe la emisiune și despre planurile sale de viitor. Totodată, tânăra a povestit și cum i-a fost influențată percepția despre muzică după participarea la emisiune-concurs.

Cecilia Șerban la Vocea României/FOTO: arhivă personală Cecilia

Michael Jackson, motivul pentru care Cecilia s-a apucat de muzică de la o vârstă foarte fragedă

Cecilia Șerban îl consideră pe regretatul artist Michael Jackson, sursa ei de inspirație și motivul pentru care s-a apucat de muzică.

„Când aveam 5-6 ani mi-am descoperit pasiunea pentru muzică. Țin minte că atunci a murit Michael Jackson și i-au dat concertul de la București la televizor și am fost foarte impresionată de ceea ce face acest om pe scenă și mi-am zis că atunci când o să fiu mare o să fac ceea ce face el pe scenă. Nu am cum să ajung la popularitatea și renumele lui, dar vreau să ajung ca și el pe partea de dedicare și ca artist”, a declarat pentru monitorulcj.ro Cecilia Șerban.

În ceea ce privește studiile, Cecilia a urmat Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Cluj-Napoca, profilul filologie franceză bilingv și Școala Populară De Arte „Tudor Jarda” Cluj. Chiar dacă profilul liceului nu o putea ajuta să se dezvolte pe plan muzica, Cecilia a urmat cursuri de canto la Palatul Copiilor.

„Când mi-am dat seama că vreau să fac muzică îi ziceam mamei că vreau să merg la liceul de muzică, dar cum stăm în Apahida să nu fac nateva de la o vârstă atât de fragedă. Prin clasa a VII-a am început să fac canto la Palatul Copiilor, liceul l-am urmat la Liceul Mihai Eminescu și în clasa a X-a m-am înscris la Școala Populară de Arte (…) Mi-am dat seama că cu cât creșteam, dorința pentru a face muzică era și mai mare și după terminarea liceului, m-am înscris la Conservatorul de muzică. Chiar dacă a trecut doar un an am văzut o diferență în felul de cum aud muzica și cum o analizez. Când ascult o melodie deja îmi dau seama de cum este concepută din punct de vedere armonic”, a adăugat Cecilia.

Chiar dacă părinții ei considerau că domeniul musical este unul mult pera dificil pentru fiica lor, au susținut-o financiar pentru a reușii mai departe.

Cecilia a participat la mai multe concursuri de muzică și a cântat la mai multe evenimente, dintre care Zilele comunei Apahida, Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca și Jazz Festival din Iași.

Zilele comunei Apahida, 2019/ FOTO: arhivă Cecilia Șerban (Fotograf: Alex Desmirean)

„În clasa a V-a am întrebat-o pe profesoara de franceză dacă pot să când Dernier Dance de la Indila și profesoara m-a dus la un concurs de cântat în limba franceză. Țin minte că prima mea diplomă a fost de participare și după ani am ajuns să iau locul doi (…) Din clasa a VII-a am început în fiecare an să cânt la Zilele comunei Apahida, iar în 2019 la Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca și în 2022 în Iași la Jazz Festival”, a transmis tânăra.

Cecilia Șerban la Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca din anul 2019/ FOTO: arhivă personală Cecilia Șerban

Histrioniada Liceenilor 2020/ FOTO: arhivă personală Cecilia Șerban

Jazz Festival, Iași 2022/ FOTO: arhivă personală Cecilia Șerban

Autumnalia 2021/ FOTO: arhivă personală Cecilia Șerban

„Inițial am vrut să mă duc la SuperStar pentru că la Vocea României aveam gândul că nu s-ar întoarce nimeni că nu am vocea aceea puternică pe care o doresc ei. După am văzut că emisiunea SuperStar nu s-a mai ținut și am zis să-mi încerc totuși norocul la Vocea României. Am trecut de etapa de preselecții de la Cluj, după de cea de la București și am ajuns la blind-uri și eram «Wow». A fost ceva spontan, un credeam că o să ajung la blind-uri”, a declarat Cecilia.

The Motans, după prestația Ceciliei: „Ai tot viitorul înainte”

Cecilia a ales cu două luni înainte de blind-uri piesa „Ironic” de la Alanis Morissette.

„A fost o provocare pentru mine deoarece piesa nu era pe stilul pe care îl abordez eu. Strofele sunt mai mult spuse ca o poveste, iar refrenul în forță și a fost o provocare pentru mine pentru că eu nu povestesc strofele și refrenul în forță. Până la blind-uri am repetat în fiecare zi melodia”, a adăugat Cecilia.

Cecilia a declarat reporterilor monitorulcj.ro că emoțiile au început să apară în momentul în care a urcat pe scenă.

„Emoțiile de acolo au fost ceva diferit. Eu încercam să transmit mesajul publicului și pe moment am uitat că trebuie să cânt în așa fel încât să întorc scaunele (…) Am intrat pe scenă și am simțit emoțiile care erau diferite față de cum le simt de obicei, erau mult mai puternice”, a adăugat Cecilia.

În ciuda emoțiilor de pe scenă, timbrul său vocal l-a convins pe Denis Roabeș, solistul trupei The Motans, să se întoarcă.

În timp ce tânăra din Apahida l-a convins pe The Motans, Tudor Chirilă a mărturisit că și-ar fi dorit puțin mai mult de la interpretarea sa.

„Am fost foarte atent, pentru că mi-a plăcut timbrul și am vrut foarte mult să mă întorc, toată piesa. Dar mi s-a părut că dorință ta era să te auzi cântând la refren și să expediezi strofele, ori cântecul asta este mult mai mult despre strofe la acest cântec”, a spus Tudor după momentul Ceciliei.

„Ai tot viitorul înainte (…) Mie la refren mi s-a părut fix invers. Am vrut să simt mai mult Tarantino, dar nu este despre asta, îți mulțumesc mult că ai vrut să vii în echipa mea”, a declarat Denis.

Cecilia: „Dorința mea a fost să se întoarcă Denis”

La două zile după ziua ei de naștere au avut loc blind-urile, iar dorința Ceciliei era ca Denis să se întoarcă și să meargă în echipa lui.

„Când am cântat ultima strofă și am văzut că nu se întoarce niciun scaun am zis că o să revin anul viitor mult mai pregătită. Când am văzut că s-a întors Denis am rămas șocată. Chiar după ziua mea, dorința era să cânt bine, să transmit o stare bună și dacă cumva se întoarce cineva, acela să fie Denis”, a adăugat Cecilia.

Vocea României, o experiență care te ajută să te dezvolți pe plan muzical

Pentru Cecilia participarea la Vocea României a însemnat o experiență din care a avut doar de învățat.

„Contează cu ce percepție mergi înainte. Eu de exemplu consider că Vocea României este mai mult o experiență decât o rampă de lansare. Pentru mine a fost mai mult experiență participând pentru prima dată la un astfel de emisiune televizată și am văzut ce înseamnă să ai emoții. A contat foarte mult părerea juraților și m-a ajutat foarte mult, chiar dacă fiecare are gusturi muzicale diferite. Ei îți oferă sfaturi, nu te critică. Chiar dacă nu se întorc îți arată că nu ai cântat destul de bine și că trebuie să te concentrezi mai mult și să lucrezi la anumite părți (…) Aș reveni încă o dată pentru Denis, dar să fiu mai pregătită și cu gândul că vreau să întorc cel puțin două scaune. Vreau să mă dezvolt mai mult pe plan musical și după să mă reîntorc cu forțe proaspete”, a transmis Cecilia Șerban.

