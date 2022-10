WhatsApp NU funcționează în mai multe țări, inclusiv România. Mii de utilizatori s-au plâns că aplicația nu funcționează

Aplicația de mesagerie WhatsApp a devenit indisponibilă marți dimineața. Mii de utilizatori se plâng că nu pot trimite mesaje.

Aplicația de mesagerie WhatsApp a picat marți dimineața. Mii de utilizatori se plâng că nu pot trimite mesaje/ FOTO: pixabay.com

Aplicaţia WhatsApp funcţionează cu probleme marți dimineaţa.

Mii de utilizatori nu pot trimite sau primi mesaje. Problema pare să afecteze serviciul în mai multe țări din lume.

Potrivit platformei Downdetector, cele mai multe probleme semnalate de 79% dintre utilizatori sunt legate de trimiterea mesajelor. Primele probleme au fost raportate în jurul orei 10 (ora României) și vizează atât aplicația de pe telefoane, cât și varianta pentru Windows.

Locurile din România unde s-au înregistrat probleme cu aplicația WhatsApp/FOTO: downdetector.ro

Utilizatorii care au încercat să intre pe versiunea de desktop a WhatsApp au fost întâmpinaţi cu mesaje privind lipsa conectării „This site can't be reached” sau „Computer neconectat. Asiguraţi-vă că computerul dvs. are o conexiune activă la internet”, în timp ce pe versiunea de aplicaţie mesajele nu se transmit.

Zeci de mii de utilizatori de Internet din România, Statele Unite, Mexic, Franţa, Norvegia, Grecia şi alte ţări au raportat, atunci, că nu au putut accesa serviciile Facebook şi Instagram. Whatsapp este aplicaţia deţinută de Meta, compania-mamă a Facebook şi Instagram.

UPDATE ORA 11:50

După aproximativ două ore, aplicația WhatsApp a început să-și revină.

