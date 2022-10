(P) Turneul de poker Romanian Million 2 va fi organizat la finalul lunii noiembrie, la Cluj-Napoca

Cluj-Napoca va fi gazda unuia dintre cele mai importante turnee de poker din țara noastră. Între 21 noiembrie și 5 decembrie, la Player's Poker Club, va fi organizat turneul Romanian Million 2.

Acesta are un fond de premii garantat de 1.500.000 de lei, iar la el sunt așteptați jucători autohtoni, dar și din țări precum Marea Britanie, Austria, Croația, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Luxembourg, Macedonia, Malta, Moldova, Norvegia, Serbia, Malta, Slovacia și Slovenia.

Main Event-ul are un buy-in de 1.500 RON (320 de euro) și multiple zile de start programate, pe 23, 25, 26 și 30 noiembrie, dar și pe 2 și 4 decembrie. Jucătorii pot lua astfel startul în oricare zi ori în toate și pot reuși calificări multiple în ziua 2 de turneu. Fiecare calificare multiplă din ziua 1 în ziua 2 va fi premiată suplimentar de organizatori.

Romanian Million tinde să devină astfel unul dintre cele mai bune turnee de poker live Romania, după ce prima ediție a fost deja un real succes. Aceasta a avut loc între 28 martie și 11 aprilie 2022 la Player's Poker Club și a avut un GTD de 1.000.000 RON.

Un clujean a câștigat peste 1 milion de dolari din poker

Pokerul este o activitate tot mai populară printre clujeni, iar un nume de referință este cel al lui Cosmin Joldiș. Acesta a câștigat deja peste 1 milion de dolari din acest joc de cărți, după ce a participat la numeroase turnee de top.

El a obținut, până în octombrie 2022, premii de 1.088.470 de dolari la turneele LIVE la care a participat. La această sumă se adaugă peste 800 de mii de dolari câștigați în mediul online, potrivit unui material publicat de antena3.ro.

Cosmin Joldiș ocupă așadar locul 8 în topul jucătorilor români care au obținut cele mai mari premii din istoria României în poker, la turneele live. El ocupă locul 2.108 la nivel mondial.

Cel mai bun rezultat l-a obținut la WSOP 2022, cel mai important eveniment de poker din lume, după ce a terminat pe locul 2 la Mini Main Event - $1.000 No Limit Hold'em. El a obținut astfel un premiu în valoare de 367.233 de dolari.

„Oamenilor când le spui că joci poker cred că joci la aparate, nu înțeleg. Eu din asta trăiesc. Cine știe poker, știe că nu e ruletă sau aparate. Nu cred că în poker a mai mult de 10% noroc, dar nu e noroc din acela că îți intră cărți bune. Eu am avut noroc, sunt foarte norocos, ai noroc la 23-24 ani când îți faci un bankroll foarte mare. Eu am început să joc în facultate, cu colegii de cămin, când am văzut că unii fac bani din asta. Și așa am început și eu”, a declarat Cosmin Joldiș într-un interviu cu vloggerul Mircea Bravo.

Turneele de poker LIVE sunt tot mai populare în țara noastră

Pokerul a înregistrat o ascensiune importantă în țara noastră după apariția operatorilor licențiați de ONJN, iar tot mai mulți oameni au reușit să descopere acest joc distractiv în timpul liber.

Iar în ultimii ani câțiva dintre principalii operatori online din țară noastră, precum 888poker, Unibet ori NetBet au organizat și turnee live, pentru a le oferi utilizatorilor experiențe cât mai autentice și prilejul de a se distra. Inclusiv la Cluj-Napoca a avut loc în acest an o etapa din 888Poker National Championship, un alt eveniment ce s-a bucurat de un succes semnificativ.

Iar 888Poker National Championship va reîncepe din această toamnă și va avea patru etape. Prima etapă este programată între 31 octombrie și 6 noiembrie la Poker Arena din orașul Iași, a doua va avea loc între 14 și 20 noiembrie la Poker Room din capitala București, a treia este programată la Timișoara, la Gentlemen's Club, între 5 și 11 decembrie, în timp ce finala se va întoarce la București, între 12 și 18 decembrie.

