Emil Boc, întrevedere cu Alteța Sa Regală Principele Edward al Marii Britanii

Primarul Emil Boc a avut o întrevedere cu Principele Edward, cu ocazia evenimentului de închidere al Forumului Asociațiilor Internaționale Duke of Edinburgh International Award desfășurat la Cluj-Napoca în aceste zile.

sursă foto Facebook Emil Boc

„În cadrul evenimentului și discuțiilor cu Alteța Sa Regală am subliniat importanța educației pentru comunități puternice, a eliminării barierelor pentru tineri astfel încât fiecare să își poată împlini potențialul educațional, respectiv importanța cultivării gândirii critice pentru slujbele viitorului și pentru întărirea democrației. Clujul este recunoscut ca un model de bune practici în domeniile educație și inovare, mai ales prin faptul că universitățile, tinerii și dezvoltarea ecosistemului de inovare sunt în centrul strategiei noastre de dezvoltare”, a scris edilul Clujului pe Facebook.

ASR Principele Edward este președinte al Fundației The Duke of Edinburgh International Award, prestigiosul program în care s-au implicat până acum peste 1,3 milioane tineri din întreaga lume, inclusiv România. 160 delegați din 60 de țări au fost prezenți la Cluj-Napoca la Forumul Asociațiilor Internaționale Duke of Edinburgh International Award.

