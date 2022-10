Dezbatere. Emil Boc: „UE poate sprijini inovarea prin accesul la autobuzele cu hidrogen”

Primăria Cluj-Napoca a organizat, sâmbătă, o dezbatere la care a participat primarul Emil Boc alături de Mariya Gabriel, Comisar european pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret cu privire la tema „Horizon Europe: Innovation and entrepreneurship from a female perspective”.

sursă foto Facebook Emil Boc

„În cadrul dezbaterii am susținut următoarele: importanța asigurării egalității de șanse între femei și bărbați în domeniile legate de antreprenoriat și inovare, necesitatea unei mai bune conexiuni între «world of learning» și «world of practice», urgența pregătirii de către ecosistemul de inovare de la Cluj a proiectelor ce pot fi depuse în cadrul Agendei Europene de Inovare și Horizon Europe. Am prezentat conținutul Fondului local de inovare și experiment (FIX Cluj) și am propus susținerea cu fonduri europene a incubatoarelor de afaceri în universități pentru studenți”, a scris Boc pe Facebook.

De asemenea, primarul Clujului a discutat modalitățile prin care Uniunea Europeană poate sprijini dimensiunea de inovare în fiecare regiune a Europei, inclusiv accesul la tehnologii inovative în materie de transport public precum autobuzele cu hidrogen și cercetarea aferentă acestui domeniu.

În deschiderea dezbaterii au luat cuvântul: Mariya Gabriel, comisar european pentru Inovare, cercetare, cultură, educație și tineret; Hegedüs Csilla, secretar de stat Ministerul Investițiilor și proiectelor europene; Oláh Emese, viceprimar al Municipiului Cluj-Napoca; Flavia Petruș, președinte Organizația Femeilor Liberale Cluj-Napoca; Emilia Botezan, șef birou Relații externe și investitori Primăria Cluj-Napoca.

