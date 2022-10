Ce se discută la Bruxelles despre criza din energie? Emil Boc: „Se pregătește o decizie. Ne trebuie acum intervenția Europei”

Criza din energie reprezintă o îngrijorare majoră atât la nivelul României, cât și la nivelul Europei. Emil Boc, aflat la Bruxelles, spune că în prezent UE pregătește o decizie care să ajute în acest sens.

Emil Boc, aflat la Bruxelles, spune că în prezent UE pregătește o decizie privind criza facturilor la energie / Foto: captură ecran Facebook - LIVE Emil Boc



Primarul Emil Boc se află în aceste zile la Bruxelles, unde se discută, printre altele, intrarea României în Spațiul Schengen și criza facturilor la energie.

Despre al doilea subiect, edilul susține că la nivelul Uniunii Europene se pregătește o decizie care vizează sprijinirea afacerilor mici și mijlocii, ca oamenii să-și poată păstra locurile de muncă:

„Al doilea aspect este cel legat de criza facturilor la energie, modul în care putem ajuta cetățenii Europei și cetățenii României, în cazul nostru, în mod special, ca să depășim această iarnă. Acum am ieșit dintr-o întâlnire în care am discutat în concret cum se fac aceste mecanisme. Se pregătește o decizie europeană care să vizeze sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii să poată păstra locurile de muncă. Până la urmă, un om care își pierde locul de muncă devine o povară socială pe stat, la care trebuie să-i asigure după aceea ajutor de șomaj, plus celelalte facilități. Ori dacă reușești să menții locurile de muncă și statul poate să facă altceva cu banii pe care ar trebui să-i dea pe ajutoare sociale și poate genera dezvoltare economică”, a spus Emil Boc, într-o intervenție la un post radio local.

De asemenea, Emil Boc a evidențiat cât de urgentă este o intervenție a Uniunii Europene privind criza din energie:

„Deci, cetățenii și firmele sunt preocuparea majoră pentru că Europa aceasta a reușit, în decursul ultimilor 70 de ani, să aducă cele mai înalte standarde de calitate a vieții de pe planeta asta. De asta toată lumea vrea să vină în Uniunea Europeană. A reușit pentru că au lucrat împreună oamenii și au reușit, împreună, să depășească diversele crize. Acum, în ultimii 10 ani, s-au accelerat aceste crize. S-au înmulțit. De la criza economică din 2008, la criza refugiaților din 2015, la războiul din Ucraina de acum, la criza COVID-19... prin toate am reușit să trecem cu bine, însă acum criza aceasta cu facturile la energie este una nouă, atipică, cu impact direct în viața de zi cu zi, se întâmplă la ora la care vorbim, nu peste trei luni. Atunci mesajul nostru a primarilor din Europa a fost «stați conectați cu realitatea din teren. Măsurile trebuie să vină acum și nu mai târziu». Pentru că știți bine povestea românească «operația a reușit, dar pacientul a murit». Ne trebuie acum intervenția Europei, a statelor membre a guvernelor regionale...”, a mai spus Boc.

CITEȘTE ȘI: