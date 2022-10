Vezi ce urmează la Zilele Clujului în acest sfârșit de săptămână (P)

Zilele Clujului continuă cu Delia, The Motans și mulți alți artiști. Concerte în Piața Muzeului și Parcul Central, Festivalul Gastronomic Internațional, Festivalul de Vin, zonă de aventură, Tabăra istorică pe str. Potaissa, regal folcloric și multe altele. Parada Zilelor Clujului va avea loc sâmbătă, de la ora 17:00 în Piața Unirii.

Mai multe și diverse bucurii, mai multă poftă de-a trăi! Un alt motto dedicat celei de-a X-a ediții a Zilelor Clujului surprinde multitudinea de evenimente care se desfășoară în Cluj-Napoca la acest sfârșit de săptămână și diversitatea lor. Programul este public pe www.zileleclujului.ro și include momente spectaculoase, multă emoție, evenimente culturale și activități ce surprind multiplele fațete ale comunității clujene - creativă, colorată și multiculturală.

De vineri, 7 octombrie, programul devine foarte intens: în Piața Unirii sute de elevi vor urca pe scenă pentru un spectacol aparte, de la ora 17:00; de la 18:30 concertează Nicole Cherry, Compact, The Motans și Delia; la 21:30 începe spectacolul de drone, video mapping și artificii. De asemenea, la Iulius Parc va avea loc spectacolul musical Best of Broadway la ora 19:30.

Sâmbătă, 8 octombrie va fi o zi plină:

la ora 17:00 începe Parada Zilelor Clujului în Piața Unirii;

Piața Unirii găzduiește seara de muzică clasică ce reunește importante instituții de cultură: Filarmonica de Stat Transilvania, Opera Națională Română Cluj-Napoca, Opera Maghiară Cluj și Academia de Muzică „Gheorghe Dima”;

ateliere, concerte, proiecții de filme și multe alte activități în diverse locații din oraș.

Din program pentru întreg weekendul: concerte în Piața Muzeului și Parcul Central, Festivalul Gastronomic Internațional, Festivalul de Vin, expoziții la Turnul Croitorilor, Bookfest la Casino, Târgul meșterilor populari, Promenada cărților, Clujotronic la Casa Municipală de Cultură. Merită urmărită pagina de Facebook și Instagram a Zilelor Clujului pentru informații despre toate activitățile. Evenimente au loc și în bazele sportive din Gheorgheni și Mănăștur, Piața Karl Liebknecht și multe alte locuri.

Zilele Clujului 2022 este organizat de Primăria municipiului Cluj-Napoca alături de peste 100 de companii, ONG-uri, universități și instituții.

