Weekend plin. Zilele Clujului, Târgul de la Negreni și Festivalul Silvoiței. Tu unde mergi?

Dacă nu știi ce să faci în weekendul 8-9 octombrie, oferta e destul de bogată, mai ales că și vremea se anunță însorită. Dacă în oraș au loc Zilele Clujului, dar îți dorești totuși să evadezi, o poți face la Negreni sau la Vultureni.

Aer curat, timp în mijlocul naturii, activități pentru copii și adulți cu elemente naturale, mâncare delicioasă, cu gust, spațiu suficient pentru toată lumea și parcări este ceea ce organizatorii Festivalului Silvoiței au pregătit pentru sfârșitul acesta de săptămână la Băbuțiu.

„Pentru ediția aceasta pregătim mai multe locuri de luat masa. Cu toate acestea, o pătură de picnic sau un izolir sunt binevenite dacă dorești să stai într-un loc mai retras, să mănânci în tihnă. Natura ne oferă suficient spațiu astfel încât să ne simțim cu toții bine. Îți recomandăm să aduci cu tine caserole astfel încât să poți transporta acasă mai ușor preparatele locale. Poate dorești să iei la pachet mâncare pentru următoarea zi sau pentru cei dragi rămași acasă. Dacă ai un set de picnic, ia-l cu tine. Este plăcut să mănânci cu propriile tacâmuri și în plus sunt mai puține deșeuri”, transmit organizatorii.

Participanții sunt așteptați și anul acesta cu silvoiță proaspătă, preparată la ceaun, la fața loculuii, cu mâncare tradițională, zeci de activități în aer liber pentru copii și piață cu produse locale numai bune de dus acasă pentru savurat acum sau la iarnă.

În timp ce silvoița fierbe domol, participanții se vor putea bucura de: ridicare cu balonul cu aer cald, concursuri, activități & jocuri pentru copii: alergat pe baloți, concurs de cărat cu roaba sau de sărit cu sacul, diverse jocuri sportive precum fotbal, volei sau badminton, ateliere creative: pictură și atelier de modelaj în lut cu, plimbări cu tractorașul, căruța sau călare cât și diverse drumeții ghidate pe dealurile din împrejurimi, mâncare tradițională delicioasă: gulaș, balmoș, plăcinte, zacuscă pe foc de lemne, ciocolată de casă, silvoiță proaspătă, sucuri naturale, limonadă și sirop.

Comuna Vultureni se află la 25 de km de Cluj-Napoca, iar comunitatea de artiști și producători din zonă a inițiat în 2018 prima ediție a „Festivalului Silvoiței". Încă de la început, participanții s-au bucurat de mâncarea gătită pe foc de lemne și diverse activități potrivite pentru toate vârstele.

Programul zilnic este de la 10.00 la 18.00 între 8 și 9 octombrie.

Târgul de la Negreni, atracția toamnei

Faimosul târg de la Negreni și-a deschis porțile încă de joi, dar în weekend sunt așteptați să participe mii de oameni din tot Clujul, dar și din străinătate.

Pe măsură ce te apropii de locația unde sute de tarabe sunt așternute timp de o săptămână, pe de-o parte și de cealaltă a drumului, sute de mașini stau parcate, ca semn de avertisment că odată de pășești în incita târgului, te vei lovi de o mare de oameni. Curțile localnicilor, toate sunt deschise, pentru ca cei care vin să aibă unde să își lase autoturismul. În final, lași mașina într-o curte, iar proprietarul așteaptă o „atenție”. Așa știi că va fi în siguranță.

Localitatea Negreni în anul 1815 a primit oficial aprobarea pentru organizarea târgurilor, iar în fiecare an, în al doilea weekend din luna octombrie, mii de oameni se adună în localitatea Negreni din județul Cluj, la cel mai mare târg de antichități și nu numai din Transilvania, târg ce iși are originile în Evul Mediu.

Acesta are două părţi, una în care se vând obiecte noi de uz general, haine, încălţăminte. O importanţă mai mare are cealaltă parte unde se pot găsi diferite vechituri, de exemplu: port popular, cusături, farfurii pictate, cărţi, mobilier, scule, picturi etc. Târgul se bucură de o popularitate foarte mare având oaspeţi din Ungaria, Europa de Vest și chiar şi din America.

CFR Călători a anunțat că în perioada 6-9 octombrie, cu ocazia desfăşurării Târgului de la Fechetău din comuna Negreni, o serie de trenuri trenuri Regio vor avea programată o oprire suplimentară în centrul localităţii, locul de desfăşurare a târgului.

Cum va fi vremea

Conform prognozei Accuweather, la Cluj-Napoca vom avea parte de un weekend plăcut, cu temperaturi de 20 de grade Celsius.

Sâmbătă cerul va fi în mare parte însorit, iar șansele de ploaie scad la 1%. Prima zi de weekend va fi potrivită pentru o drumeție sau o plimbare prin parc. Maxima zilei va ajunge în jurul valorii de 20 de grade Celsius, iar minima va coborî la 10 grade Celsius.

Vremea rămâne frumoasă și pentru ziua de duminică, în schimb meteorologii anunță câteva reprize de ploaie, șansele de precipitații fiind de 42%. Pe timpul zilei vor fi așteptate 18 grade Celsius, iar pe timpul nopții doar 4 grade.

Dacă rămâneți acasă, aveți Zilele Clujului

Ediția aniversară a Zilelor Clujului are ca tematică multiculturalitatea și înglobează peste 100 de evenimente în perioada 6-9 octombrie.

Vineri, 7 octombrie, Piața Unirii

18:30 Nicole Cherry

19:30 Compact

20:30 The Motans

21:30 Spectacol proiecție video mapping, drone și artificii

21:45 Delia

Sâmbătă, 8 octombrie, Piața Unirii

17:00 Parada Zilele Clujului

19:00 Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”

20:30 Concert extraordinar - The Peacemakers de Karl Jenkins: Filarmonica de Stat Transilvania, Opera Națională Română Cluj-Napoca, Opera Maghiară Cluj-Napoca, Corul Junior VIP

Duminică, 9 octombrie, Piața Unirii

12:30 Regal Folcloric: Ioan Bocșa și Grupul Icoane, Sava Negrean Brudașcu, Ionuț Fulea, Dinu Iancu Sălăjanu, Aurel Tămaș, Marius Ciprian Pop. Valeria și Traian Ilea, Maria Marcu, Lucia Potra, Ionela Moruțan, Amalia Chiper, Maria Golban Șomlea, Andreea Ciupe, Oana Bozga Pintea, Mihaela Grindean, Mariana Sfechiș, Florina Trif, Adriana Irimieș, Nicolae Turcu, Cristian Totpati și Dorel Rohian, Ansamblul folcloric Mărțișorul, Ansamblul folcloric Tradiții - Someșul Napoca, Ansamblul folcloric Dor Transilvan, Ansamblul folcloric Rapsodia Someșană, Ansamblul folcloric Românașul, Ansamblul folcloric Crăișorul, Ansamblul folcloric Armonia Seniorilor, Ansamblul folcloric Zurboló Cluj-Napoca, Ansamblul Tradiții ardelenești, Ansamblul de dansuri grecești, Grupul vocal-instrumental Speranța, Orchestra Mazel Tov și Formația Romano Cluj.

