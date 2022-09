Și-a premeditat moartea? Cu 10 minute înainte să se arunce în gol Maria a transmis un mesaj!

Familia preotului din Parohia Moisei trece prin momente grele în aceste zile după ce fiica lor a ales să se sinucidă în Cluj Napoca. ATENȚIE, articolul prezintă informații care vă pot afecta emoțional!

Maria Tomoioagă, fiica de 18 ani a preotului din Maramureș, care s-a aruncat de la etajul 12 al unui bloc, i-a lăsat iubitului ei un mesaj sfâșietor înainte de a-și pune capăt zilelor.

La ora 16.15 un apel la 112 anunța tragedia de pe strada Observatorului din Cluj Napoca. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru tânăra în vârstă de 18 ani din Moisei, județul Maramureș decât să constate decesul. Fiica preotului din Moisei suferise leziuni incompatibile cu viața.

www.vasiledale.ro prezintă în exclusivitate ultimul mesaj transmis pe chat-ul de facebook către persoană iubită. L-a trimis la ora 16 și 4 minute. Zece minute mai târziu, Maria s-a aruncat în gol de la etajul 12. Anchetatorii spun că gestul a fost premeditat.

„Sper să mă ierți într-o zi că nu am avut puterea să continui. Pentru că sincer eram prea f*** metal. Dar te iubesc enorm de mult și am încredere în tine că o să fie bine și că o să te descurci. Sper să îți amintești de mine în a good way pentru că nu aș suporta să știu că suferi. Așa a fost să fie. Și sunt sigură că toată lumea o să poată să își vadă de treabă și să treacă peste. Și să își amintească de mine in a good way în loc să plîngă după mine, pentru că asta îmi doresc cel mai tare”.

Slujba va fi direct în cimitirul din Moisei, nu se vor trage clopotele

Oficialii Episcopiei Maramureșului și Sătmarului au declarat pentru ziarmm.ro că slujba înmormantării se va face direct în cimitir și nu în biserică. Nu se vor trage clopotele, respectiv nu se va băga mortul în biserică.

„Va fi o slujbă mult mai scurtă. Se respectă doar randuiala care se face în astfel de cazuri. Ori randuiala e clară. Se respectă canoanele bisericești”, precizează oficialii Episcopiei.

Maria a lăsat un mesaj și pe o rețea socială, cu doar 12 minute înainte să își pună capăt zilelor.

„Sper că vă veți aminti de mine în fiecare cer de la miezul nopții, în fiecare stea, în fiecare nor și în fiecare picătură de ploaie, pentru că acestea erau lucrurile mele preferate.

Și să nu te deranjeze toate gurile rele care vor continua să vorbească prostii despre numele meu chiar și atunci când voi fi moartă.

Păcat de ei, pentru că sufletele lor sunt făcute din venin și viețile lor sunt la fel de mizerabile ca și ale mele.

Mă vor invidia, pentru că am avut curajul să fac ceea ce nu au avut niciodată curaj.

Mă vei uita în câțiva ani. Dar nu uita niciodată că am fost înconjurată de oameni care și-au bătut joc de durerea mea, care m-au făcut să mă simt lipsită de valoare doar pentru că i-am făcut să se simtă mai bine cu ei înșiși.

Oameni care m-au părăsit când am avut cea mai mare nevoie de ei, oameni care m-au rănit doar pentru că a fost distractiv, oameni care vor fi atât de fericiți să mă vadă într-un sicriu.

Viața mea pur și simplu s-a prăbușit, în timp ce aproape fiecare persoană în care am avut încredere mi-a rupt sufletul meu bucată cu bucată, până am rămas fără nimic.

Și genul ăsta de durere a fost prea mare pentru mine. Pentru că, în cele din urmă, nu depresia sau greșelile mele m-au ucis, ci lumea egoistă și dezgustătoare în care trebuia să trăiesc.

Cu dragoste, M", a scris adolescenta pe contul de Instagram.

Mesajul postat pe Instastory a fost postat cu 15 minute înainte de se arunca în gol de la etajul 12.

Dacă va aflați intr-o situație asemănătoare, puteți apela pentru ajutor specializat la numărul gratuit 0800801200 al Alianţei Române de Prevenţie a Suicidului.

CITEȘTE ȘI: