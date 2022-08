De luni, 5 septembrie, se reîntorc autobuzele școlare. Vezi orarul de circulație și traseele!

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA suplimentează numărul mijloacelor de transport în comun cu aproximativ 25%, începând cu data de 5 septembrie, ca urmare a începerii anului școlar.

În colaborare cu Primăria municipiului Cluj-Napoca, se va relua transportul elevilor din clasele 0 – 4 la școli, cu autobuze dedicate, pe 14 trasee, din cartierele Mănăștur, Zorilor - Făget, Gheorgheni, Mărăști, Grigorescu, Bună Ziua, zona Iris și Lombului.

Autobuzele vor avea ca destinație liceele din centrul municipiului Cluj-Napoca.

Liceele deservite sunt: Liceul Teoretic „Nicolae Balcescu”, Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Seminarul Teologic Ortodox, Seminarul „Bathory Istvan”, Liceul Teoretic „Bathory Istvan”, Colegiul Național „Emil Racoviță”, Liceul Teologic Reformat, Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos”, Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai”, Colegiul Național „George Coșbuc”.

Traseul E1: Plecare stația Primăverii ora 07:15 / Plecare strada Argeș (Liceul „Nicolae Bălcescu”) ora12:10:

Dus: [07:15]( 6 km ) strada Primăverii ( stația Primăverii, stația Minerva ) – strada Izlazului (stația Izlazului) – strada Câmpului – Calea Mănăștur (stația Calea Mănăștur, stația Agronomia) – Calea Moților (stația Calea Moților) – strada Memorandumului (stația Memorandumului Sud) – B-dul 21 Decembrie 1989 ( stația Victoria) – P-ța A. Iancu- strada Constanța – strada Argeș (Liceul „Nicolae Bălcescu”) - strada Paris – strada Nicolae Cristea (Colegiul de Muzică Sigismund Toduță) – strada Gheorghe Lazăr - strada Onisifor Ghibu (Liceul „Avram Iancu”).

Întors: [12:10]( 6,7 km ) strada Argeș (Liceul „Nicolae Bălcescu”) - strada Paris - strada Nicolae Cristea (Colegiul de Muzică Sigismund Toduță) - strada Gheorghe Lazăr - Onisifor Ghibu (Liceul „Avram Iancu”) - strada Paris - B-dul 21 Decembrie 1989 (stația Sora) - strada Memorandumului (stația Memorandumului Nord ) - Calea Moților (stația Spitalul de Copii, stația Fabrica de Bere ) - Calea Mănăștur (stația Grădini Mănăștur ) – strada Câmpului – strada Izlazului (stația Cocoșul de Aur ) - strada Primăverii (stația Peana, stația Gârbău) – Bucium.

Traseul E2: Plecare stația Bucium ora 07:15 / Plecare strada Argeș (Liceul „Nicolae Bălcescu”) ora12:10:

Dus: [07:15]( 5,8 km ) strada Bucium (stația Bucium ) – Calea Florești (stația Ciobanului, stația P-ța Flora ) – Calea Mănăștur (stația Calea Mănăștur, stația Agronomia ) – Calea Moților (stația Calea Moților) – strada Memorandumului (stația Memorandumului Sud) – B-dul 21 Decembrie 1989 (stația Victoria) – P-ța A. Iancu - strada Constanța – strada Argeș (Liceul „Nicolae Bălcescu”) - strada Paris – strada Nicolae Cristea (Colegiul de Muzică Sigismund Toduță) – strada Gheorghe Lazăr - strada Onisifor Ghibu (Liceul „Avram Iancu”).

Întors: [12:10]( 6,7 km ) strada Argeș (Liceul „Nicolae Bălcescu”) - strada Paris - strada Nicolae Cristea (Colegiul de Muzică Sigismund Toduță) - strada Gheorghe Lazăr - Onisifor Ghibu (Liceul „Avram Iancu”) - strada Paris - B-dul 21 Decembrie 1989 (stația Sora) - strada Memorandumului (stația Memorandumului Nord) - Calea Moților (stația Spitalul de Copii) - Calea Mănăștur (stația Fabrica de Bere, stația Grădini Mănăștur) – Calea Florești (statța Taberei, stația Calea Florești) – Bucium (stația Colina).

Traseul E3: Plecare stația Zorilor ora 07:15 / Plecare strada Argeș (Liceul „Nicolae Bălcescu”) ora12:10:

Dus:[07:15] ( 4,4 km ) – str. Observatorului (statia Zorilor, statia Spitalul de Recuperare Sud, statia Observatorului Sud ) – Calea Turzii (statia Gheorghe Doja) – P-ta Cipariu (statia Cipariu Nord) – P-ta A. Iancu (statia P-ta Avram Iancu) - str. Constanta str. Arges (Lic. “Nicolae Balcescu”) - str Paris – str. Nicolae Cristea ( Colegiul de Muzica Sigismund Toduta) – str. Gheorghe Lazar - str. Onisifor Ghibu (Lic. “Avram Iancu”).

Întors:[12:10]( 5 km ) str. Arges (Lic. “Nicolae Balcescu”) - str. Paris - str. Nicolae Cristea ( Colegiul de Muzica Sigismund Toduta) - str. Gheorghe Lazar - Onisifor Ghibu (Lic. “Avram Iancu”) - str. Paris - B-dul 21 Decembrie 1989 – Piata Stefan Cel Mare (statia Teatru ), Calea Turzii (statia Silviu Dragomir ), str. Observatorului (statia Observatorului Nord, statia Spitalul de Recuperare Nord, statia Gheorghe Dima).

Traseul E4:Plecare Gheorgheni ora 07:15 / Plecare str. Arges (Lic. “Nicolae Balcescu”) ora 12:10:

Dus: [07:15] ( 3,7 km ) str. Unirii (statia Snagov Nord, statia Borsec Nord) – Nicolae Titulescu (statia Bistritei, statia Septimiu Albinii Nord) – P-ta Cipariu (statia Piata Cipariu Nord ) – P-ta A. Iancu (statia Piata Avram Iancu) - str. Constanta – str. Arges (Lic. “Nicolae Balcescu”) - str Paris – str. Nicolae Cristea ( Colegiul de Muzica Sigismund Toduta) – str. Gheorghe Lazar - str. Onisifor Ghibu (Lic. “Avram Iancu”).

Întors:[12:10] ( 4,5 km ) str. Arges (Lic. “Nicolae Balcescu”) - str. Paris - str. Nicolae Cristea ( Colegiul de Muzica Sigismund Toduta) - str. Gheorghe Lazar - Onisifor Ghibu (Lic. “Avram Iancu”) - str. Paris - B-dul 21 Decembrie 1989 – Piata Stefan Cel Mare ( statia Teatru) – B-dul Nicolae Titulescu (statia Cipariu Est, statia Septimiu Albinii Sud, statia Nicolae Titulescu ) – str. Unirii(statia Herculane, statia Borsec Sud, statia Snagov Sud) .

Traseul E5: Plecare str Plevnei la ora 07:00 , plecare IRA ora 07:20 -Plecare Plecare str. Arges (Lic. “Nicolae Balcescu”) ora 12:10.

Dus: [07:00] ( 11,5 km ) str. Plevnei ( statia Plevnei Sud, statia CET, statuia Timisului, statia Branului Sud), str. Branului, str. Vidrei ( statia Infratirii Sud), str. Morii , str. Barc I ( statia Pintea Viteazu Sud, statia Barc 1), str. Capitan Grigore Ignat ( statia Capitan Grigore Ignat Vest ), str. Traian Vuia ( statia Camin Someseni, statia Branului), str. Aurel Vlaicu ( statia Expo Transilvania, statia Aurel Vlaicu, statia Arte Plastice) – B-dul 21 Decembrie 1989 (statia Crinului, statia Somes, statia Constanta ) – str. Constanta – str. Arges (Lic. “Nicolae Balcescu”) - str Paris – str. Nicolae Cristea (Colegiul de Muzica Sigismund Toduta) – str. Gheorghe Lazar - str. Onisifor Ghibu (Lic. “Avram Iancu”).

Întors: [12:10] ( 11,6 km ) str. Arges (Lic. “Nicolae Balcescu”) - str. Paris - str. Nicolae Cristea ( Colegiul de Muzica Sigismund Toduta) - str. Gheorghe Lazar - Onisifor Ghibu (Lic. “Avram Iancu”) - str. Paris - B-dul 21 Decembrie 1989 ( statia Biserica Sf. Petru, statia Piata Marasti)– str. Aurel Vlaicu(statia Maresal Constantin Prezan, statia Siretului, statia Pod Someseni ) , str. Traian Vuia ( statia Aiudului, statia Scoala Someseni), str. Capitan Grigore Ignat ( statia Capitan Grigore Ignat Eest ), str. Barc I ( statia Barc 1 Nord, statia Pintea Viteazu Nord ), str. Morii, str. Vidrei ( statia Infratirii Nord), str. Branului, str. Plevnei ( statia Rodnei, statia Blajului, statuia Broda, statia Plevnei Nord).

Traseul E6 ( Primaverii – Avram Iancu): Plecare St.Primaverii ora 07:10 / Plecare str.Avram Iancu ora 13:05:

Dus:[07:10] ( 6,7 km ) str. Primaverii ( statia Primaverii, statia Minerva ) – str. Izlazului ( statia Izlazului ) – str. Campului – Calea Manastur ( statia Calea Manastur, statia Agronomia ) – Calea Motilor (statia Calea Motilor ) – str. Petru Maior - str. Republicii - str. Avram Iancu (statie la Nr.6 -Seminarul Teologic Ortodox, stație la Cimitir Central, statie la Colegiul National George Coșbuc), Piața Cipariu, Piața Ștefan cel Mare - Calea Dorobantilor (statie la nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana), B-dul 21 Decembrie 1989 (statie la Colegiul Tehnic Anghel Saligny).

Întors: [13:05] ( 8,8 km ) str. Avram Iancu (stati la Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox, stație la Cimitir Central, statie la Colegiul National George Coșbuc), Piața Cipariu, Piața Ștefan cel Mare, Calea Dorobantilor (statia Tribunal, statia Scoala Barnutiu, statia Biblioteca Judeteana), sens giratoriu Marasti, B-dul 21 Decembrie 1989 (statie la Colegiul Tehnic Anghel Saligny, Statia Somes, Statia Constanta, Statia Sora), strada Memorandumului (statia Memorandumului Nord), Calea Motilor (statia Spitalul de Copii, statia Fabrica de Bere), Calea Manastur (statia Gradini Manastur), str. Izlazului (statia Cocosu de Aur), str. Primaverii (statia Peana, statia Garbau).

Traseul E7 ( Bucium – Avram Iancu) : Plecare Str.Bucium ora 07:10 / Plecare str.Avram Iancu ora 13:05 :

Dus:[07:10] ( 8,1 km ) str. Bucium ( statia Bucium ) – Calea Floresti ( statia Ciobanului, statia Piata Flora ) – Calea Manastur ( statia Calea Manastur, statia Agronomia ) – Calea Motilor ( statia Calea Motilor ) – str. Petru Maior - str. Republicii - str. Avram Iancu ( statie la Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox, statie la Cimitir Central, statie la Colegiul National George Coșbuc), Piața Cipariu, Piața Ștefan cel Mare - Calea Dorobantilor (statie la nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana ), B-dul 21 Decembrie 1989 (statie la Colegiul Tehnic Anghel Saligny) .

Întors:[13:05] ( 8,8 km ) str. Avram Iancu (statie la Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox, statie la Cimitir Central, statie la Colegiul National George Coșbuc), Piața Cipariu, Piața Ștefan cel Mare, Calea Dorobantilor (statie la nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana), sens giratoriu Marasti, B-dul 21 Decembrie 1989 (statie la Colegiul Tehnic Anghel Saligny, Statia Somes, Statia Constanta, Statia Sora), str. Memorandumului ( statia Memorandumului Nord ), Calea Motilor ( statia Spitalul de Copii, statia Fabrica De Bere ), Calea Manastur ( statia Gradini Manastur ), Calea Floresti ( statia Taberei, statia Calea Floresti ), str. Bucium ( statia Colina ).

Traseul E8 (Plevnei - IRA – Avram Iancu) Plecare str Plevnei la ora 07:00 / plecare IRA la ora 07:20 - Plecare str. Avram Iancu ora 13:05:

Dus: [07:00] ( 13 km ) str. Plevnei ( statia Plevnei Sud, statia CET, statuia Timisului, statia Branului Sud), str. Branului, str. Vidrei ( statia Infratirii Sud), str. Morii , str. Barc I ( statia Pintea Viteazu Sud, statia Barc 1), str. Capitan Grigore Ignat ( statia Capitan Grigore Ignat Vest ), str. Traian Vuia ( statia Camin Someseni, statia Branului) - str. Aurel Vlaicu ( statia Expo Transilvania, statia Aurel Vlaicu, Statia Arte Plastice ) – B-dul 21 Decembrie 1989 ( statia Crinului, statia Somes, statia Constanta, statia Sora ) - str. Memorandumului ( statia Memorandului Nord ) – str. Petru Maior - str. Republicii – str. Avram Iancu ( Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox) str. Avram Iancu (stație Cimitir Central), str. Avram Iancu (Colegiul National George Coșbuc), Piața Cipariu, Piața Ștefan cel Mare, Calea Dorobantilor (nr. 72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana ), B-dul 21 Decembrie 1989 (Colegiul Tehnic Anghel Saligny).

Întors: [13:05] ( 10,7 km ) str. Avram Iancu (Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox), str. Avram Iancu (stație Cimitir Central), str. Avram Iancu (Colegiul National George Coșbuc), Piața Cipariu, Piața Ștefan cel Mare - Calea Dorobantilor ((nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana), sens giratoriu Marasti, B-dul 21 Decembrie 1989 (Colegiul Tehnic Anghel Saligny), str. Aurel Vlaicu ( statia Maresal Constantin Prezan ) – str. Traian Vuia ( statia Aiudului, statia Scoala Someseni), str. Capitan Grigore Ignat (statia Capitan Grigore Ignat Eest ), str. Barc I ( statia Barc 1 Nord, statia Pintea Viteazu Nord ), str. Morii, str. Vidrei ( statia Infratirii Nord), str. Branului, str. Plevnei ( statia Rodnei, statia Blajului, statuia Broda, statia Plevnei Nord),

Traseul E9 ( Alverna – Avram Iancu) : Plecare Alverna ora 07:00 / Unirii ora 07:15 / Plecare Dorobantilor ora 13:05

Dus: [07:00] str. Constantin Brancusi ( statia Alverna Est, statia Malinului Est) – str. Septimiu Albinii – str. Albac – str. Liviu Rebreanu ( statia Liviu Rebreanu ) – Bucla de intoarcere Unirii - ora [07:15] - str. Unirii ( statia Snagov Nord, statia Borsec Nord) – B-dul Nicolae Titulescu (statia Bistritei, statia Septimiu Albinii Nord ) – P-ta Cipariu ( statia Piata Cipariu ) – P-ta Avram Iancu ( statia Piata Avram Iancu ), B-dul 21 Decembrie 1989 ( statia Sora ), str. Memorandumului ( statia Memorandumului Nord ) – str. Petru Maior - str. Republicii – str. Avram Iancu ( statie la Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox, stație la Cimitir Central, statie la Colegiul National George Coșbuc), Piața Cipariu, Piața Ștefan cel Mare, Calea Dorobantilor (statie la nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana), B-dul 21 Decembrie 1989 (statie la Colegiul Tehnic Anghel Saligny).

Întors: [13:05] Calea Dorobantilor (nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana), sens giratoriu Marasti, B-dul 21 Decembrie 1989 (statie la Colegiul Tehnic Anghel Saligny, Statia Somes, Statia Constanta, Statia Sora), strada Memorandumului, str. Avram Iancu (statie la Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox, statie la Cimitir Central, statie la Colegiul National George Coșbuc), Piața Cipariu, B-dul Nicolae Titulescu ( statia Piata Cipariu Est, statia Septimiu Albinii Sud, statia Nicolae Titulescu ) – str. Unirii ( statia Herculane, statia Borsec Sud, statia Snagov Sud ), str. Liviu Rebreanu ( statia Albac, statia Baisoara ), str. Albac, str. Septimiu Albinii, str. Constantin Brancusi ( statia Malinului Vest si statia Alverna Vest).

Traseul E10 (Făget – Zorilor – Avram Iancu) : Plecare Faget ora 06:55 / Plecare Dorobantilor ora 13:10:

Dus: [06:55] ( 11,8 km ) Faget Vila Tusa ( statia Vila Tusa ) – str. Fagetului ( statia D.D. Rosca Est, statia Dianei Est, statia Hotel Still ) – str. Eugen Ionesco (statia Eugen Ionesco, statia N.Steinhardt, strada Vasile Stoica) – str. Lunii – str. Observatorului (statia Zorilor, statia Spitalul De Recuperare Sud, statia Observatorului Sud ) – Calea Turzii ( statia Gheorghe Doja ) – P-ta Cipariu ( statia Piata Cipariu Nord ) – P-ta Avram Iancu ( statia Avram Iancu ) - B-dul 21 Decembrie 1989 ( statia Sora ) - str. Memorandumului ( statia Memorandumului Nord ) – str. Petru Maior - str. Republicii – str. Avram Iancu ( statie la Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox, stație la Cimitir Central, statie la Colegiul National George Coșbuc), Piața Cipariu, Piața Ștefan cel Mare, Calea Dorobantilor (statie nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana), B-dul 21 Decembrie 1989 (statie la Colegiul Tehnic Anghel Saligny).

Întors:[13:10] ( 11,9 km ) Calea Dorobanților (nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana), sens giratoriu Marasti, B-dul 21 Decembrie 1989 (statie la Colegiul Tehnic Anghel Saligny, Statia Somes, Statia Constanta, Statia Sora), strada Memorandumului, str. Avram Iancu (statie la Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox, stație la Cimitir Central, statie la Colegiul National George Coșbuc), Calea Turzii (statia Silviu Dragomir) – str. Observator (statia Observator Nord, statia Spitalul De Recuperare Nord, statia Gheorghe Dima ) – str. Lunii - str. Eugen Ionesco (statia Picasso, statia L. Matis, statia Luminii) – str. Fagetului (statia Dianei Vest, statia D.D. Rosca Vest, statia Vila Tusa)..

Traseul E11 ( Buna Ziua – Avram Iancu) : Plecare Buna Ziua ora 07:05 - Plecare Dorobantilor ora 13:10:

Dus: [07:05] ( 8,7 km ) CaleaTurzii ( statia Dacia Service, statia Compexit ) – str. Buna Ziua ( statia Complex Tempus Sud, statia Vitacom, statia Trifoiului Sud ), str. Becas (statia Becas Est, statia Drapelului Est), P-ta I. Agarbiceanu (statia Piata I. Agarbiceanu Est ), str. Brasov ( statia Andrei Muresanu), Calea Turzii, P-ta Cipariu (statia Piata Cipariu Nord ) – P-ta Avram Iancu (statia Piata Avram Iancu ) – B-dul 21 Decembrie 1989 ( statia Sora ) - str. Memorandumului (statia Memorandumului Nord) – str. Petru Maior - str. Republicii – str. Avram Iancu ( statie la Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox, stație la Cimitir Central, statie la (Colegiul National George Coșbuc), Piața Cipariu, Piața Ștefan cel Mare - Calea Dorobantilor (statie la nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana), B-dul 21 Decembrie 1989 (statie la Colegiul Tehnic Anghel Saligny).

Întors: [13:10] ( 9 km ) Calea Dorobanților (nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana), sens giratoriu Marasti, B-dul 21 Decembrie 1989 (statie la Colegiul Tehnic Anghel Saligny, Statia Somes, Statia Constanta, Statia Sora) - str. Memorandumului – str. Petru Maior - str. Republicii – str. Avram Iancu ( Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox) str. Avram Iancu (stație Cimitir Central), str. Avram Iancu (Colegiul National George Coșbuc), Piața Cipariu, str. Constantin Brancusi ( statia Cipariu Sud ), str. Barbu Stefanescu Delavrancea, P-ta I. Agarbiceanu (statia I. Agarbiceanu Vest ), str. Becas ( statia Drapelului Vest, statia Becas Vest ), str. Buna Ziua ( statia Fagului, statia Trifoiului Nord, statia Vitacom Nord, statia Comlex Tempus Nord ), Calea Turzii ( statia Centrul Medical, statia Drum Faget ) .

Traseul E12 ( Grigorescu – Avram Iancu) : Plecare Grigorescu ora 07:15 - Plecare str.Avram Iancu ora 13:10:

Dus: [07:15] ( 6,1 km ) str. Paul Ioan ( statia Radio Romania Cluj ) – str. Fantanele – str. Alexandru Vlahuta ( statia Petuniei, statia Iancu De Hunedoara ) – P-ta 14 Iulie ( statia Piata 14 Iulie Vest ), str. Uzinei Electrice ( statia Aleea Stadion ), str. George Cosbuc ( statia Hotel Sport ), Calea Motilor (statia Calea Motilor), str. Petru Maior - str. Republicii - str. Avram Iancu (statie la Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox, stație la Cimitir Central, statie la Colegiul National George Coșbuc), Piața Cipariu, Piața Ștefan cel Mare - Calea Dorobantilor (statie la nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana), B-dul 21 Decembrie 1989 (statie la Colegiul Tehnic Anghel Saligny).

Întors: [13:10] ( 8,3 km ) str. Avram Iancu ( Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox) str. Avram Iancu (stație Cimitir Central), str. Avram Iancu (Colegiul National George Coșbuc), Piața Cipariu, Piața Ștefan cel Mare, Calea Dorobanților - (nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana)- sens giratoriu Marasti - B-dul 21 Decembrie 1989 (statie la Colegiul Tehnic Anghel Saligny, Statia Somes, Statia Constanta, Statia Sora) - strada Memorandumului ( statia Memorandumului Nord ) - Calea Motilor ( statia Spitalul De Copii ) - str. George Cosbuc (statia Chios) - str. Uzinei Electrice (statia Sala Polivalenta ) - Piata 14 Iulie ( statia Sigismund Toduta ) - str. Alexandru Vlahuta (statia Alexandru Vlahuta ) - str. Fantanele ( statia Buzau, statia Miraslau ) - strada Paul Ioan ( statia Fantanele ).

Traseul E13 ( Lombului – Avram Iancu) : Plecare Lombului ora 07:05 - Plecare str.Avram Iancu ora 13:10:

Dus: [07:05] ( 9 km ) strada Giordano Bruno – (statia „La Ciuperca” - in dreptul imobilului nr. 44, statia Spicului in dreptul imobilului nr. 74)– str. Partizanilor (statia Sitarilor – in dreptul imobilului nr. 82, statia Sibiului in dreptul imobilului nr. 125 ) – str. Lombului ( statia Lombului – in dreptul imobilului nr. 3) - str. Corneliu Coposu ( statia Soarelui, statia Trandafirilor ) – str. Giordano Bruno ( statia Autogara ) – str. Piata Garii – str. I.L. Caragiale – str. Horea ( statia Piata Garii Vest, statia Scoala Horea ) – str. Regele Ferdinand - str. Memorandumului ( statia Memorandumului Nord), – str. Petru Maior - str. Republicii - str. Avram Iancu ( statie la Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox, stație la Cimitir Central, statie la Colegiul National George Coșbuc), Piața Cipariu, Piața Ștefan cel Mare - Calea Dorobantilor (statie la nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana), B-dul 21 Decembrie 1989 (statie la Colegiul Tehnic Anghel Saligny).

Întors: [13:10] ( 10,5 km ) str. Avram Iancu ( Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox) - str. Avram Iancu (stație Cimitir Central), str. Avram Iancu (Colegiul National George Coșbuc), Piața Cipariu, Piața Ștefan cel Mare - Calea Dorobantilor (nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana)- sens giratoriu Marasti - B-dul 21 Decembrie 1989 (statie la Colegiul Tehnic Anghel Saligny, Statia Somes, Statia Constanta, Statia Sora) - str. Regele Ferdinand ( statia Central) - str. Horea ( statia Closca) - str. Piata Garii ( statia Piata Garii Nord) - str. Giordano Bruno( statia Giordano Bruno, statia „La Ciuperca” - in dreptul imobilului nr. 44, statia Spicului in dreptul imobilului nr. 74) – str. Partizanilor (statia Sitarilor – in dreptul imobilului nr. 82, statia Sibiului in dreptul imobilului nr. 125 ) – str. Lombului ( statia Lombului – in dreptul imobilului nr. 3), strada Corneliu Coposu ( statia Soarelui, statia Trandafirilor ).

Traseul E14 ( Iris – Avram Iancu) : Plecare Iris ora 07:05 - Plecare str.Avram Iancu ora 13:10:

Dus: [07:05] ( 8,4 km ) Str. Campina ( statia Campina Nord ) - str. Fabricii - str. Sobarilor ( statia Sobarilor Nord – in dreptul imobilului nr. 29, statia Vasile Lucaciu Nord – in dreptul imobilului nr. 7) - str. Ovidiu - str. Iris ( statia Alexandru Sahia Nord – in dreptul imobilului nr. 14) - str. Nicolae Romanul - str. Gheorghe Asachi ( statia Gheorghe Asachi Nord – in dreptul imobilului nr. 13A) - str. Oasului ( statia Libertatea Vest ) - str. Traian ( statia Traian ) - Pod Traian ( statia Pod Traian ) - str. Regele Ferdinand - str. Memorandumului ( statia Memorandumului Nord )- str. Petru Maior - str. Republicii – str. Avram Iancu ( statie la Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox, stație la Cimitir Central, statie Colegiul National George Coșbuc), Piața Cipariu, Piața Ștefan cel Mare - Calea Dorobantilor (nr.72- Liceul Teoretic „Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana), B-dul 21 Decembrie 1989 (statie la Colegiul Tehnic Anghel Saligny).

Întors: [13:10] ( 9,2 km ) strada Avram Iancu (Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox, stație la Cimitir Central, stație la Colegiul Național George Coșbuc), Piața Cipariu, Piața Ștefan cel Mare - Calea Dorobantilor (nr.72- Liceul Teoretic „Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana) – sesns giratoriu Mărăști - B-dul 21 Decembrie 1989 (stație la Colegiul Tehnic Anghel Saligny, statia Somes, statia Constanta) – str. Cuza Voda – Piata Mihai Viteazul (statia Piata Mihai Viteazu Est ) – str. Decebal ( statia Politia Est, statia Grupul Scolar CFR Est) - str. Oasului ( statia Libertatea Est, Libertatea I, Gh. Asachi, Iris Sud, Oasului Sud, Bulevardul Muncii, str. Fabricii ( statia Terapia III) – str. Sobarilor (statia Sobarilor Nord – in dreptul imobilului nr. 29, statia Vasile Lucaciu Nord – in dreptul imobilului nr. 7) - str. Ovidiu - str. Iris ( statia Alexandru Sahia Nord – in dreptul imobilului nr. 14) - str. Nicolae Romanul - str. Gheorghe Asachi (statia Gheorghe Asachi Nord – in dreptul imobilului nr. 13A).

De asemenea, toți elevii au la dispoziție mijloace de transport special destinate avand inscripția „TRANSPORT ELEVI” cu plecări după ora 7:10 din cartiere spre centrul municipiului și reîntoarcerea în jurul orei 14:00, pe următoarele linii:

Autobuze: 9 – 24 – 30 – 31 – 35 – 39 – 42 – 46;

Troleibuze: 3 – 5 – 6 – 25;

Tramvaie: 101 – 102 .

Elevii, începând cu clasa pregătitoare și până la clasa a XIII-a, curs de zi, din învăţământul de stat şi particular, care au domiciliul în Cluj-Napoca și sunt înscriși la școală în Cluj-Napoca, beneficiază de abonamente gratuite cu 120 călătorii/lună.

Elevii cu domiciliul în zona metropolitană înscriși la școală în Cluj-Napoca, din comunele Apahida, Baciu, Ciurila, Chinteni, Feleacu, Florești și Gilău, vor primi abonamente gratuite metropolitane pe zone (care conțin și o linie de oraș), în funcție de localitatea de domiciliu.

Primaria va subvenționa transportul elevilor din Colonia Sopor, Valea Fânațelor, Dealul Fânațelor, respectiv Colonia Pata Rât, până în Cluj-Napoca.

Transportul de noapte se realizeaza cu autobuze, prin intermediul liniei 25, dupa urmatorul program :

Plecari Bucium: 23.05 – 23.35 – 00.05 – 0.30;

Plecari Unirii: 23.00 – 23.30 – 00.00 – 0.30.

