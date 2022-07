Frică de recensământ? Emil Boc: „Oricum, autoritățile statului au CNP-ul dumneavoastră”

Primarul Emil Boc a făcut un apel la clujeni să primească vizita recenzorului la reşedinţă sau să meargă la unul dintre centrele fixe de recenzare fără a avea teama că cineva ar folosit codul numeric personal în alte scopuri.

„Recensământul este un subiect de importanță națională cu impact major asupra vieții noastre în următorii 10 ani. De rezultatele acestuia depind foarte multe lucruri în comunitățile noastre. Vă dau un exemplu ușor de înțeles. Numărul polițiștilor se raportează la numărul populației. Un polițist la 1.000 de locuitori. Dacă nu ne recenzăm există șansa să avem un polițist mai puțin sau doi sau 10 sau 30. Gândiți-vă că un polițist prezent acolo unde trebuie, poate preveni și ne poate face viața mai sigură. Să nu mai vorbim de faptul că restul alocărilor financiare din cotele TVA și din alte facilități fiscale se raportează la populație. Aceste elemente ajută comunitățile să se dezvolte și vom avea o situație exactă, reală, cu privire la ce există în orașele noastre și în țară: de a știi exact cum să ne facem strategiile demografice, politicile publice etc”, a declarat Emil Boc, luni seara într-un live făcut pe pagina sa de Facebook.

Institutul Naţional de Statistică a anunţat prelungirea perioadei de culegere a datelor pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor până pe 31 iulie 2022.

„Am intrat în linie dreaptă, mai avem o săptămână, de fapt, mai puțin de o săptămână, pentru că duminică se încheie recensământul și nu se va mai prelungi. Este gata, este ultima prelungire posibilă. Noi am luat următoarele măsuri administrative pentru a veni în sprijinul dumneavoastră: avem asigurați recenzori în toate zonele unde se cere. Și vă rog să îi primiți și să le dați răspunsurile cerute de lege. Nimeni nu folosește datele personale, CNP-ul, în alt scop decât acesta în scop statistic. Oricum, autoritățile statului au CNP-ul dumneavoastră, dar acum confirmăm că dumneavoastră locuiți în acest oraș. Unii au rețineri că nu ar da CNP-ul să fie utilizat în scop statistic de către recenzori. Pentru cei care puteți, vă invităm la cele 11 centre fixe unde, de la 10 minute până la 20 de minute, avem recenzori. Centrele acestea aveau orar până la 18.00, am dat dispoziție să fie prelungit orarul până la ora 20.00. Centrul de recenzare din Iulius Mall funcționează de la ora 10.00 la ora 22.00. În concluzie, pentru a putea să avem un oraș pe măsura așteptărilor noastre, haideți să facem acest demers civic de a ne recenza. Săptămâna trecută eram pe la 72% și am crescut consistent în ceea ce privește recenzarea”, a mai precizat edilul Clujului.

Centrele la care vă puteți recenza sunt următoarele:

Club pensionari Cinema Mărăști, str. Aurel Vlaicu nr. 3A

Club pensionari Cinema Dacia Mănăștur, str. Bucegi nr. 11

Club pensionari Zorilor, str. L. Pasteur nr. 77 ap. 51

Club Pensionari Horea, str.Horea nr. 108

Direcția de evidență a persoanelor, Primăria Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 5

Iulius Mall, strada Alexandru Vaida Voevod nr. 53B

Auchan Iris, Bulevardul Muncii 1-15

Direcția județeană de statistică Cluj, str. Brassai Samuel nr.13

Clubul pensionarilor Someșeni - str. Traian Vuia, nr. 41

Clubul pensionarilor Grigorescu - str. Eremia Grigorescu nr. 134

Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși" - str. Horticultorilor, nr. 1

Cele 11 centre de recenzare funcționează zilnic, între orele 08.00 și 20.00, cu excepția celui de la Iulius Mall, care este deschis zilnic, în intervalul orar 12.00-22.00.

Până la data de 20 iulie 2022 au fost recenzate la nivel naţional aproape 17 milioane de persoane, ceea ce reprezintă 87,4% din populaţia rezidentă ţintă estimată la începutul recensământului (19,02 milioane).

Amenda pentru persoanele care nu vor fi recenzate este între 1.000 şi 3.000 de lei.

