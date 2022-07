Emil Boc, încă un mandat la Primărie? Ce a răspuns primarul Clujului, întrebat dacă mai candidează în 2024

Primarul Emil Boc obișnuiește să își țină secrete intențiile pe plan politic și evită să ofere un răspuns clar când este întrebat de anul electoral 2024.

Primarul Clujului obișnuiește să facă glume ori să evite să răspundă când este întrebat de planurile sale de viitor. Invitat la o emisiune a unui post local de radio, Emil Boc a evitat să ofere un răspuns clar, întrebat de moderator dacă dorește să candideze pentru încă patru ani la Primăria Cluj-Napoca.

„Aceste lucruri n-am cum să vi le spun acum. Am prea multe treburi importante de făcut pe masă, numai ieri am aprobat proiecte de 240 de milioane de euro, pentru care trebuie să găsesc modalitatea de a le împinge spre finanțare. Toate la timpul lor. Om vedea la vremea și la momentul respectiv ce decizii vom lua. Până atunci, am fost aleși în acest mandat să ne facem datoria, să ducem Clujul înainte și să ne mândrim cu acest oraș, pentru că are oameni minunați și merită tot ce-i mai bun și asta facem acum”, a răspuns edilul la întrebarea moderatorului.

Emil Boc a câştigat în toamna lui 2020 al cincilea mandat, la finalul căruia va deveni cel mai longeviv primar al Clujului, bătând recordul lui Géza Szvacsina, cel care a condus oraşul timp de 15 ani în urmă cu un secol.

Primarul Clujului, candidat la prezidențiale?

În ultimii ani, s-a vehiculat în spațiul public ipoteza că primarul Emil Boc va fi candidatul Partidului Național Liberal pentru alegerile prezidențiale din 2024. În urmă cu un an, primarul a fost întrebat dacă intenționează să candideze la viitoarele alegeri pentru a deveni președintele României. Edilul a glumit, spunând că poate candidează pentru un mandat de președinte de bloc, întrucât acolo este cel mai exigent juriu: persoanele cu care locuiești și care știu cel mai bine cum te gospodărești.

„La bloc am o competiție foarte serioasă, la care mă tot înscriu, dar trebuie să câștig mai întâi competiția de scară de bloc, ca să candidez la președinția blocului. Singura care mi-a mai rămas pentru a candida, și cea mai grea. Pentru că pe scară te cunosc toți, știu ce faci, cum ești, nu știu dacă am șanse. Acestea sunt singurele obiective pe care le mai am”, a declarat Emil Boc, în acest weekend, la TVR 3.

Pe de altă parte, fostul consultant politic Sebastian Lăzăroiu comenta, în aceeași perioadă, că în 2024 alegerile prezidențiale vor fi câștigate de Emil Boc, care e de „stânga autentică”, arătând că primarul Clujului se pregătește pentru candidatura la prezidențiale.

„Cred că da, Emil Boc se pregătește pentru asta. Nu l-am văzut niciodată atât de des apărând la televizor, la Antena 3, care l-a desființat cât a fost prim-ministru și la multe posturi (...) Are apariții foarte dese, probabil era o variantă pentru șefia PNL, știu că a și fost curtat de tabăra care acum îl susține pe Cîțu. Și Boc ar fi câștigat în fața lui Orban, nu la un scor mare, dar el și-ar fi expus șansele de a deveni președinte în 2024, ar fi fost cam devreme să pui în funcția de președinte PNL încă din septembrie”, a spus Sebastian Lăzăroiu.

