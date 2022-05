Tudor Chirilă aduce „Visul American” la Cluj!

„Visul American” (“Drinking in America”) de Eric Bogosian, în regia Iarinei Demian, este cea mai recentă premieră a Teatrului de Comedie din București. Spectacolul, care a plecat în primul turneu național post-pandemie, ajunge în Cluj, joi, pe 19 mai, la Teatrul Național Cluj-Napoca!

„One-man show-ul lui Tudor Chirilă reprezintă un adevărat tur de forță, în care cele nouă monologuri ce compun textul se transformă în tot atâtea personaje a căror interpretare remarcabilă oferă publicului, or timp de o oră și jumătate, o radiografie brutal de sinceră, comică și cinică a Americii și a lumii în care trăim. Este un spectacol de o actualitate frapantă”, transmit organizatorii.

Iarina Demian pune în scenă un spectacol modern în care un ecran multimedia de 25 de metri pătrați devine când decorul, când partenerul unui Tudor Chirilă excelent condus regizoral.

Aplaudat deopotrivă de public și de critica de specialitate, succesul Visului American s-a contorizat rapid în reprezentațiile sold-out și în recordul din luna decembrie 2021, când 9 reprezentații au fost vândute integral în mai puțin de o zi (peste 1200 de bilete).

Tudor Chirilă: „Teatrul este efemer. Energia care se naște din relația public actor este unică. Ea nu poate fi fixată pe niciun suport. Nu poate fi transmisă de o cameră video. Teatrul se naște, trăiește și moare. Și apoi vine alt spectacol, alt teatru. De aia orice actor își dorește să arate un spectacol cât mai multor oameni. Să se asigure că el a fost văzut și că oamenii ăia vor ține minte seara aia specială. Plecăm în turneul ăsta într-un moment dificil pentru lume și pentru cultură, dar nu e bucurie mai mare decât să știm că am revenit la normalitatea unor săli care pot fi umplute de public. Și cred că publicul din țară a fost destul de mult privat de teatru. E timpul să-și ia revanșa. So, here we are :) Visul American este oglinda în care trebuie să avem curaj să ne uităm cu toții.”

În timpul spectacolului se folosesc lumini stroboscopice, care pot afecta persoanele cu epilepsie sau sensibilitate la acest tip de lumină.

Biletele se pot achiziționa exclusiv online, iar accesul la spectacol este permis persoanelor cu vârsta de peste 16 ani.

