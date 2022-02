Planta care acționează ca un analgezic puternic. Calmează durerile articulare și tratează bolile de ficat

Planta care acționează ca un analgezic puternic este rostopasca, cunoscută și ca „iarba de negi” sau „negleriță”. Această plantă are numeroase beneficii asupra organismului nostru.

Specialiștii au descoperit că 200 mg de extract din această plantă, rostopasca, au un efect analgezic puternic, potrivit doc.ro.

De asemenea, planta care acționează ca un analgezic puternic poate și să calmeze durerile articulare. Încă nu există studii care să dovedească efectele medicinale pe care această plantă le are asupra durerii, ea este folosită foarte des pentru calmarea durerilor articulare.

Rostopasca este o plantă cunoscută și pentru efectele pe care le are în tratarea negilor. Comprese de rostopască sunt folosite pentru tratarea negilor, chiar dacă specialiștii nu i-au garantat eficiența.

Planta care acționează ca un analgezic puternic mai ameliorează și problemele gastrice, potrivit unor studii, care au demostrat că dacă consumi în fiecare zi extract de rostopască, pe o durată de patru săptămâni, calmează durerile de stomac, greața sau chiar vărsăturile.

Această plantă mai are încă un „as în mânecă”, pe lângă celelalte beneficii pe care le-am menționat deja. Rostopasca, planta care acționează ca un analgezic puternic, aduce multe beneficii și la tratarea bolilor de ficat.

Aceasta ajută la regenerarea hepatică și este indicată în afecțiunile hepatice inflamatorii. Ea are o acțiunie antivirală care o recomandă sub formă de ceaiuri și ajută în tratamentul hepatitelor B și C.

Folosirea rostopascăi se recomandă în ficatul gras sau în cazul hepatitei generate de consumul de alcool.

Planta care acționează ca un analgezic puternic mai are și proprietăți antioxidante. Conține antioxidanții alcaloizi și flavonoizi care ajută organismul să lupte împotriva radicalilor liber, cei care duc adesea la formarea cancerului.

