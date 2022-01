Lacul din Parcul Central a devenit „patinoar natural”. Era cunoscut odinioară pentru competițiile pe gheață. FOTO

Lacul Chios din Parcul Central a devenit un „patinoar natural” în această iarnă și ne amintește de Clujul de altă dată, când în același loc se organizau competiții de patinaj.

Lacul din Parcul Central a devenit „patinoar natural”. Era cunoscut odinioară pentru competițiile pe gheață/ Sursă foto: Paul Gheorgheci

După ce au observat că Lacul Chios din Parcul Central a înghețat, clujenii s-au adunat pentru a se distra pe lac.

Deși poate să pară un loc de distracție mai puțin convențional, mersul pe lac poate să fie foarte periculos.

În urmă cu o zi, în Brașov, trei băieți au mers cu bicicletele pe un lac înghețat și au căzut când s-a spart gheața. Doi dintre ei au reușit să iasă, însă unul nu. Scafandrii l-au găsit doar după câteva ore bune pe băiat în lacul înghețat.

Lacul Chios, cunoscut pentru competițiile pe gheață

În anul 1873 a luat ființă Asociația Clujeană de Patinaj (ACP), care a asigurat un cadru organizat pentru competiții. Potrivit obiceiurilor vremii, cu ocazia înfiinţării asociaţiei s-a organizat un bal, dar şi mai apoi, cu scopul de a aduna fonduri. Fondurile strânse la balul asociaţiei organizat în 1873 au fost atât de însemnate încât asociaţia a reuşit să închirieze lacul din Parcul Central, unde a amenajat în fiecare iarnă un patinoar.

Primul bal pe gheaţă a avut loc în 15 februarie 1878. Iluminatul a fost soluţionat cu ajutorul torţelor. Muzica era asigurată de fanfara militară care a cântat în pavilion. Balul pe gheaţă s-a încheiat cu focuri de artificii. Primele concursuri au fost organizate în 1874.

Ele erau importante în acea perioadă fiindcă membrii asociaţiei care plăteau cotizaţie şi se duceau să patineze an de an, doreau să se întreacă între ei. Din 1880 se organizau în mod regulat competiţii anuale. 1919 reprezintă un an foarte greu în viaţa sportivă clujeană. Regimul militarizat din acea vreme interzice orice fel de activitate sportivă.

Această tradiție de a patina pe lacul Chios, însă, a dispărut în timp și acum, de câțiva ani, clujenii cer patinoar în Parcul Central. Autoritățile însă nu doresc să investească în această activitate.

