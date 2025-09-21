Timp Liber
A început spectacolul fluturilor tropicali la Grădina Botanică din Cluj. Până când puteți desoperi expoziția „Petale Zburătoare”?
Vizitatorii Grădinii Botanice „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca pot descoperi 25 de specii spectaculoase de fluturi tropicali vii.Expoziția „Petale Zburătoare - Lepkék a levegőben” se desfățoară între 19 septembrie și 5 octombrie 2025 la Grădina Botanică „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca | Foto: Facebook, Grădina Botanică „Alexandru Borza” Cluj-Napoca Universitatea Babeș-Bolyai
Grădina Botanică „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca îi așteaptă pe vizitatori, până în 5 octombrie, cu o nouă expoziție, în care pot fi descoperite exemplare vii din 25 de specii spectaculoase de fluturi tropicali.
A început spectacolul fluturilor tropicali la Grădina Botanică din Cluj
„La Grădina Botanică «Alexandru Borza» a început spectacolul fluturilor tropicali! Avem plăcerea să vă invităm și anul acesta la Expoziția de fluturi vii - «Petale Zburătoare - Lepkék a levegőben». Vei putea descoperi 25 de specii spectaculoase de fluturi exotici, în mare parte din Amazon și Asia tropicală. Acești fluturi minunați ies acum din pupe, oferindu-ne un spectacol de neuitat”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Grădinii Botanice.
Conform sursei citate, printre atracțiile expoziției se numără:
- fluturele Morfo amazonian (Morpho peleides), impresionant prin strălucirea albastră metalică a aripilor
- monarhul african (Danaus chrysippus), obișnuit cu regiunile calde din Africa
- Hamadryas feronia, supranumit „fluturele pocnitor” datorită sunetelor caracteristice de apărare
- Cethosia biblis, ale cărui culori vii semnalează toxicitatea sa naturală
Expoziția se desfășoară în perioada 19 septembrie - 5 octombrie 2025, zilnic între orele 10.00 și 16.00, în sera situată lângă Institutul Botanic.
