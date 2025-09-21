A început spectacolul fluturilor tropicali la Grădina Botanică din Cluj. Până când puteți desoperi expoziția „Petale Zburătoare”?

Vizitatorii Grădinii Botanice „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca pot descoperi 25 de specii spectaculoase de fluturi tropicali vii.

Expoziția „Petale Zburătoare - Lepkék a levegőben” se desfățoară între 19 septembrie și 5 octombrie 2025 la Grădina Botanică „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca | Foto: Facebook, Grădina Botanică „Alexandru Borza” Cluj-Napoca Universitatea Babeș-Bolyai

Grădina Botanică „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca îi așteaptă pe vizitatori, până în 5 octombrie, cu o nouă expoziție, în care pot fi descoperite exemplare vii din 25 de specii spectaculoase de fluturi tropicali.

„La Grădina Botanică «Alexandru Borza» a început spectacolul fluturilor tropicali! Avem plăcerea să vă invităm și anul acesta la Expoziția de fluturi vii - «Petale Zburătoare - Lepkék a levegőben». Vei putea descoperi 25 de specii spectaculoase de fluturi exotici, în mare parte din Amazon și Asia tropicală. Acești fluturi minunați ies acum din pupe, oferindu-ne un spectacol de neuitat”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Grădinii Botanice.

Expoziție de fluturi vii la Grădina Botanică din Cluj | Foto: Facebook, Grădina Botanică „Alexandru Borza” Cluj-Napoca Universitatea Babeș-Bolyai

Conform sursei citate, printre atracțiile expoziției se numără:

fluturele Morfo amazonian (Morpho peleides), impresionant prin strălucirea albastră metalică a aripilor

monarhul african (Danaus chrysippus), obișnuit cu regiunile calde din Africa

Hamadryas feronia, supranumit „fluturele pocnitor” datorită sunetelor caracteristice de apărare

Cethosia biblis, ale cărui culori vii semnalează toxicitatea sa naturală

Expoziția se desfășoară în perioada 19 septembrie - 5 octombrie 2025, zilnic între orele 10.00 și 16.00, în sera situată lângă Institutul Botanic.

