Ultima zi de distracție la Apahida Festival 2025. Vezi programul de azi.

Astăzi, duminică, 7 septembrie este ultima zi la Apahida Festival 2025. Evenimentul promite o experiență completă pentru întreaga familie.

Stadionul Bazei Sportive Apahida se transformă în locul unde muzica, distracția și comunitatea se întâlnesc la Apahida Festival - cel mai mare eveniment dedicat locuitorilor din zonă și o experiență completă pentru întreaga familie.

DUMINICĂ, 7 SEPTEMBRIE

Stadionul Bazei Sportive Apahida

15.15 – 15:00 → Best Junior Dezmir – Majorete

15:35 – 16:10 → Ansamblul Folcloric Someșul Apahida (Grupa de Copii și Grupa de Seniori)

16:15 – 16:25 → Ana Marincaș

16:30 – 16:40 → Miriam Ilinca Michi

16:45 – 17:05 → Ovidiu Anisie

17:10 – 17:40 → Lucia Potra

17:45 – 18:10 → Maria Golban Șomlea

18:15 – 19:00 → Ciprian Picovici & Bașardăii Clujului

19:30 – 20:30 → Nicole Cherry (concert live)

21:00 – 22:00 → The Urs (show exploziv)





Apahida Festival, 5-7 septembrie 2025: Programul Complet al evenimentelor|Foto: Apahida Festival

ACTIVITĂȚI PENTRU COPII – 5-7 SEPTEMBRIE

Zona Magic Puppet

Apahida Festival 2025 pune accent pe experiențele pentru întreaga familie.

Teatrul Magic Puppet aduce o zonă dedicată celor mici, cu ateliere creative, spectacole interactive și personaje magice:

Zepelin – tricicletă cu baloane de săpun

Spectacole de magie: Cine este în Joben?Teatru pentru copii: Viața secretă a celor mai neașteptate obiecte

Ateliere de baloane uriașe de săpun

Personaje de poveste: Forest Princess, Crăiasa Zăpezii, Libelula, Scafandru cu baloane

Jocuri, concursuri și surprize la fiecare pas

ZONA EXTRA FUN

Pe lângă concerte și activități pentru copii, festivalul oferă o zonă dedicată distracției pentru toate vârstele:

Parc de distracții cu numeroase atracții

Roată panoramică pentru o priveliște spectaculoasă asupra festivalului

Simulatoare VR Auto

Baloane luminoase, figurine și heliu – Ballon Room

Pictură pe față & tatuaje temporare – Transilvania Playground





Program Extra Fun:

Sâmbătă & Duminică: 10.00 – 22.00

FOOD, SWEETS & DRINKS

Pe toată durata festivalului, vizitatorii se pot bucura de:

Peste 10 food truck-uri cu preparate delicioase din bucătăria internațională și tradițională

Vendorii de dulciuri și înghețată

Zone de relaxare și lounge pentru familii

Apahida Festival 2025 este organizat de Memorabil Events, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Apahida, și promite să fie evenimentul care va rămâne în amintirea tuturor.

