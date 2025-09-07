Zi noroasă la Cluj-Napoca. Temperaturile maxime vor ajunge la 29 de grade Celsius.

Va fi cald la Cluj-Napoca în această duminică, însă meteorologii anunță posibile ploi.

Temperaturile maxime vor ajunge la 29 de grade Celsius la Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro

În prima zi de duminică din această toamnă, la Cluj-Napoca, temperaturile maxime vor ajunge la 29 de grade Celsius, iar minima zilei va fi de 14 grade Celsius.

Cerul va fi noros azi. Sunt anunțate posibile averse și descărcări electrice. Viteza vântului va fi de 6 m/s.

Până la ora 10.00, temperaturile vor fi sub 20 de grade Celsius, iar maxima zilei de 29 de grade Celsius este așteptată în jurul orei 15.00 la Cluj-Napoca.

