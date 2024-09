Cum se joacă Blackjack în Las Vegas? (P)

Vrei să încerci un joc popular în Las Vegas? Atunci trebuie neapărat să joci blackjack! Mai mult, dacă arunci un ochi pe o secțiune de live casino a unei platforme online, vei vedea că cele mai multe mese cu dealer sunt cele de blackjack.

Sursa foto: Freepik

Așadar, putem să spunem că, dacă excludem sloturile, acest joc spectaculos de cărți este atracția principală de la un casino. Și dacă tot se bucură de o asemenea popularitate, nu-i de mirare că există în prezent numeroase versiuni și se poate juca cu unul sau mai multe pachete. Varianta standard este cu 6 sau 8 pachete, deci este și cea mai des întâlnită din Las Vegas.

Există și unele variații în funcție regulile mâinii dealerului. La majoritatea, acesta trebuie să stea atunci când are un punctaj de 17 moale, adică mâna să conțină un as. Asul poate avea 1 sau 11 puncte, iar o mână de 17 moale are un as și un 6.

Punctajul tuturor cărților este foarte simplu de reținut. Am văzut deja că asul poate fi 1 sau 11, iar cărțile de la 2 la 9 au punctajele corespondente, de la 2 la 9. Cărțile mai mari (10, J, Q, K) au fiecare câte 10 puncte. Iar ca să câștigi nu trebuie să faci mare lucru: ai nevoie de un punctaj mai bun decât al dealerului, dar fără să sari peste limita de 21 de puncte. Ca să-ți completezi mâna, ai posibilitatea să ceri și alte cărți.

Poți să înveți regulile de bază ale blackjackului la fel de ușor cum înveți să joci la păcănele. Și la sloturi, poți încerca jocuri Sizzling Hot 77777 gratis și alte tipuri de aparate. Dar mai departe, îți vom povesti câte ceva despre un pariu secundar la blackjack care îți poate plăti foarte bine.

Lucky Lucky Side Bet

Astăzi discutăm despre pariul Lucky Lucky. În afară de pariul standard și obligatoriu pe mâna ta, multe jocuri de blackjack îți oferă și alte posibilități de pariere, altfel te-ai plictisi destul de repede.

Lucky Lucky este pe cât de simplu, pe atât de avantajos. Practic, pui pariu pe punctajul celor 2 cărți ale tale, dar și pe cartea dealerului pe care o vezi. La fel ca în regula clasică de blackjack, mâna trebuie să aibă maxim 21 de puncte.

Astfel, scopul este să pariezi pe anumite combinații de numere , iar acestea includ de regulă un total de 19, 20 sau 21 de puncte. De asemenea, cărțile pereche, 3 de-un fel sau secvențe au plăți mai mari.

Să pariezi pe acest pariu secundar la un joc online sau offline de blackjack este foarte simplu. Înainte să înceapă runda, plasează pariul standard pe mâna ta. Apoi, plasează și pariul Lucky Lucky. Nu toate mesele de blackjack au acest tip de pariu, dar se găsește destul de des la cazinourile online din România.

Probabilități

Lucky Lucky este un pariu secundar care plătește bine, deci este avantajos să-l plasezi atunci când îl întâlnești. Avantajul casei pentru versiunile standard de blackjack cu 6-8 pachete de cărți este de numai 2,7%.

Așadar, probabilitatea ca un pariu secundar să fie câștigător este extrem de ridicată. Mai mult decât atât, în funcție de mâna cu 3 cărți de la acest pariu, plățile pot fi foarte consistente. Dintre mâinile de mai jos, cu cât probabilitatea de apariție a mâinii este mai mică, cu atât cota de câștig este mai mare:

Punctaj de 19 sau 20 cu primele tale 2 cărți + mâna vizibilă a dealerului: cota 2:1

Punctaj de 21 format din cărțile tale de suite diferite + mâna vizibilă a dealerului: cota 3:1

Punctaj de 21 format din 2 cărți ale tale de aceeași suită + mâna dealerului: cota 15:1

Secvență 6-7-8 cu suite diferite: cota 30:1

7-7-7 de suite diferite din 2 cărți ale tale + mâna dealerului: cota 50:1

Secvența 6-7-8 din aceeași suită cu primele 2 cărți ale tale + mâna dealerului: cota 100:1

7-7-7 din aceeași suită cu primele 2 cărți ale tale + mâna dealerului: cota 200:1.

Mâini recomandate

Acesta este unul dintre puținele pariuri secundare care merită pariate pentru că are un avantaj al casei mic. Dar nu te aștepta să nimerești prea des (poate nu vei avea niciodată noroc) mâini precum 7-7-7 sau 6-7-8 din aceleași suite.

Primele două variante, cu punctaje 19, 20, 21, din suite diferite, sunt mult mai realiste. Plățile lor nu sunt mari, dar au probabilități ridicate la joc. Totodată, îți recomandăm să nu plasezi mize prea mari pe ele, tocmai în această idee. Ca să nu folosești prea mult din bugetul tău, plasează pe acest pariu secundar numai jumătate din valoarea mizei tale standard a mâinii de blackjack.

Concluzii

Blackjackul are o sumedenie de pariuri secundare cu care operatorii vor să pipereze experiența. Totuși, prin aceste side bet-uri, operatorii doresc să facă jocul de blackjack mai avantajos pentru ei. Dar Lucky Lucky are unul dintre cele mai mici avantaje ale casei, de doar 2,7%.

Un alt pariu secundar, Lucky Ladies, are un avantaj imens de 25%. Și pariul secundar mai des întâlnit cu perechi perfecte are un avantaj al casei ridicat, de 10,7%. Așadar, dacă vrei să adaugi ceva experienței tale la blackjack, pariul Lucky Lucky este o opțiune foarte bună.