Ce poți face duminică, 10 martie, la Cluj? Evenimente pentru toate vârstele și toate gusturile.

Evenimente dedicate primăverii, la Cluj-Napoca, duminică. Prinde ultima zi a târgului de primăvară și descoperă farmecul feminin, la expozițiile din oraș.

Clujul a fost martorul unui festival vibrant în ultimele două săptămâni. Târgul de primăvară "Cluju-i veșnic zâmbitor de Dragobete și Mărțișor" a adus în Piața Unirii, Bulevardul Eroilor și Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca o explozie de culoare, tradiție și bucurie. Dacă nu ai avut ocazia să treci pe aici încă, astăzi e ultima ta șansă.

Organizat între 23 februarie și 10 martie 2024, acest târg a fost un amalgam al tradițiilor românești de Dragobete și Mărțișor, aducând în centrul atenției meșteșugari talentați, artiști locali și delicii culinare specifice zonei. Vizitatorii au avut ocazia să se delecteze cu mâncăruri tradiționale, să descopere obiecte lucrate manual de artizani pricepuți și să se bucure de atmosfera festivă și plină de voie bună.

Tot duminică, județul Cluj este gazda unor evenimente culturale diversificate, atât pentru localnici, cât și turiștii dornici de experiențe autentice și pline de culoare.

Pentru iubitorii de cinematografie japoneză, „Izanagi – Japanese Film Festival”, desfășurat la Cinema „Victoria” din Cluj-Napoca, reprezintă o incursiune captivantă în universul cinematografic nipon. Cu filme ce acoperă o varietate de genuri și tematici, acest festival este o oportunitate de a descoperi sau redescoperi cultura și tradițiile Japoniei într-un mod inedit.

Pentru cei mici și cei mari pasionați de arta animației, Anima Art a prezentat filmul „Pinocchio” la Cinema „Dacia”, iar Teatrul de Păpuși „Puck” a pus în scenă spectacolul „Crăiasa zăpezii”, oferind momente de bucurie și amuzament pentru întreaga familie.

Pentru iubitorii de teatru, oferta e una generoasă. De la piese clasice precum „Cenușăreasa” la reinterpretări moderne ale unor opere consacrate, cum ar fi „A douăsprezecea noapte sau cum doriți”, județul Cluj e locul unde pasionații de artă scenică au șansa să se delecteze cu spectacole de calitate, prezentate de trupe de teatru renumite.

Iubitorii de artă au, de asemenea, de unde să aleagă. Expozițiile temporare din județul Cluj prezintă o varietate de opere, de la icoane pe sticlă și afișe din Germania, Austria și Elveția, până la lucrări contemporane și picturi în diferite stiluri și tehnici. Cu locații precum Muzeul de Artă și diverse centre culturale urbane, Cluj-Napoca a devenit un adevărat paradis pentru iubitorii de artă.

Evenimente din județul Cluj, duminică, 10 martie 2024

- Târgul de Primăvară „Cluju-i veșnic zâmbitor de Dragobete și Mărțișor!” (23 februarie – 10 martie 2024) → Piața Unirii, Bulevardul Eroilor și Piața Avram Iancu, Cluj-Napoca

- „Izanagi – Japanese Film Festival” (9 – 10 martie 2024) → Cinema „Victoria”, Cluj-Napoca, detalii: www.izanagi.ro

- „Pinocchio”, Anima art → Cinema „Dacia”, Cluj-Napoca, ora 11.00

- „Cenușăreasa”, Teatrul Național „Aureliu Manea” → Fabrica de Teatru, Turda, ora 11.00

- „Crăiasa zăpezii” → Teatrul de Păpuși „Puck”, orele 11.00 și 12.30

- „A douăsprezecea noapte sau cum doriți” → Teatrul Național, Sala Mare, Cluj-Napoca, ora 19.00

- „Macbett” → Teatrul Maghiar de Stat Cluj, Sala Mare, Cluj-Napoca, ora 19.00

- „20K Leghe sub mări” → Teatrul „Magic Puppet”, Cluj-Napoca, ora 19.00

- „Wonders of Transylvania” → Reactor de creație și experiment , Cluj-Napoca, ora 20.00

Expoziții temporare în județul Cluj

- „Icoanele uitate – între tradiție și modernitate” – icoane pe sticlă (8 – 18 martie 2024) → Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Galeria Cellarium, Cluj-Napoca

- „Cele mai bune 100 de afișe 22” – afișe din Germania, Austria și Elveția, ediția 2022 (7 – 24 martie 2024) → Muzeul de Artă, Cluj-Napoca

- „Uniforme de onoare. Uniforme ale Jandarmeriei din perioada 1850-2024 și lucrări din patrimoniul Muzeului de Artă Cluj-Napoca” – piese vestimentare militare (27 februarie – 10 martie 2024) → Muzeul de Artă, Cluj-Napoca

- „De odor și lacrăme. Cornel Vana” – pictură (6 martie – 14 aprilie 2024) → Muzeul de Artă, Cluj-Napoca

- „Dialog lăuntric” – pictură (28 februarie – 17 martie 2024) → Muzeul de Artă, Cluj-Napoca

- „Old enough to read fairy tales again” – artă contemporană (4 – 10 martie 2024) → Centrul de Cultură Urbană „Turnul Croitorilor”, Cluj-Napoca

- „UNA” – poezie și ilustrație (4 – 10 martie 2024) → Centrul de Cultură Urbană „Casino”, Cluj-Napoca

- „Regăsind-o pe Ea” – artă decorativă (4 – 10 martie 2024) → Centrul de Cultură Urbană „Turnul Pompierilor”, Cluj-Napoca

- „Dinos and sea monsters” – animale marine gigant și dinozauri animatronici (1 – 31 martie 2024) → Iulius Parc, Cluj-Napoca

- „An AI Walks Into a Bar…” (7 martie – 5 aprilie 2024) → Institutul Francez, Cluj-Napoca

- „Cristalele iubirii” – figurine de jad din Colecția O. Goga (15 februarie – 31 martie 2024) → Muzeul Memorial „Octavian Goga”, Ciucea

- „Chipuri feminine în arta plastică modernă” – artă plastică (1 – 31 martie 2024) → Muzeul Memorial „Octavian Goga”, Ciucea

- „Între femei cea mai femeie…” – carte din biblioteca familiei Goga (1 – 31 martie 2024) → Muzeul Memorial „Octavian Goga”, Ciucea

