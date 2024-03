Ce poți face sâmbătă, la Cluj? De la show de magie, la proiecții de film japonez, găsiți evenimente pentru întreaga familie!

Zeci de evenimente au loc la Cluj-Napoca, la final de săptămână. De la expoziții de artă și spectacole de teatru, la evenimente online și târguri de primăvară, orașul are ceva de oferit pentru toată lumea.

Dacă îți place să te plimbi printre opere de artă, nu rata expozițiile temporare din Cluj-Napoca. Muzeul de Artă găzduiește expoziții variate, precum „Cele mai bune 100 de afișe 22” și „Uniforme de onoare”, oferind o incursiune în diversitatea creativității artistice.

Pentru iubitorii de teatru, sfârșitul de săptămână aduce o gamă largă de spectacole live, inclusiv „A douăsprezecea noapte sau cum doriți” la Teatrul Național și „Ultima haltă în Paradis” la Fabrica de Teatru din Turda.

Pentru cei care doresc să experimenteze cultura japoneză, „Izanagi – Japanese Film Festival” este o opțiune excelentă pentru a te bucura de filme japoneze de calitate la Cinema „Victoria”.

Nu în ultimul rând, acesta este ultimul weekend în care te poți bucura de atmosfera vibrantă a primăverii la Târgul de Primăvară „Cluju-i veșnic zâmbitor de Dragobete și Mărțișor!”, unde poți descoperi produse tradiționale și suveniruri locale în Piața Unirii, Bulevardul Eroilor și Piața Avram Iancu.

Evenimente din județul Cluj, sâmbătă, 9 martie 2024

- Târgul de Primăvară „Cluju-i veșnic zâmbitor de Dragobete și Mărțișor!” (23 februarie – 10 martie 2024) → Piața Unirii, Bulevardul Eroilor și Piața Avram Iancu, Cluj-Napoca

- „Izanagi – Japanese Film Festival” (9 – 10 martie 2024) → Cinema „Victoria”, Cluj-Napoca, detalii: www.izanagi.ro

- „Zilele Memorialului Gherla” (6 – 9 martie 2024) → Memorialul Gherla

- „Show de magie „Harry Potter” – Cristian Guna → Cinema „Dacia”, Cluj-Napoca, ora 11.00

- „Povestea viței de vie” (limba maghiară) → Teatrul de Păpuși „Puck”, ora 11.00

- „Rapsodii de primăvară”, Ansamblul „Dor Transilvan” → Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”, Cluj-Napoca, ora 17.00

- „A douăsprezecea noapte sau cum doriți” → Teatrul Național, Sala Mare, Cluj-Napoca, ora 19.00

- „Ultima haltă în Paradis”, Teatrul Național „Aureliu Manea” → Fabrica de Teatru, Turda, ora 19.00

- „Privighetoarea” → Teatrul Maghiar de Stat Cluj, Sala Mare, Cluj-Napoca, ora 19.00

- „Wonders of Transylvania” → Reactor de creație și experiment , Cluj-Napoca, ora 20.00

Expoziții temporare în județul Cluj

- „Icoanele uitate – între tradiție și modernitate” – icoane pe sticlă (8 – 18 martie 2024) → Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Galeria Cellarium, Cluj-Napoca

- „Cele mai bune 100 de afișe 22” – afișe din Germania, Austria și Elveția, ediția 2022 (7 – 24 martie 2024) → Muzeul de Artă, Cluj-Napoca

- „Uniforme de onoare. Uniforme ale Jandarmeriei din perioada 1850-2024 și lucrări din patrimoniul Muzeului de Artă Cluj-Napoca” – piese vestimentare militare (27 februarie – 10 martie 2024) → Muzeul de Artă, Cluj-Napoca

- „De odor și lacrăme. Cornel Vana” – pictură (6 martie – 14 aprilie 2024) → Muzeul de Artă, Cluj-Napoca

- „Dialog lăuntric” – pictură (28 februarie – 17 martie 2024) → Muzeul de Artă, Cluj-Napoca

- „Old enough to read fairy tales again” – artă contemporană (4 – 10 martie 2024) → Centrul de Cultură Urbană „Turnul Croitorilor”, Cluj-Napoca

- „UNA” – poezie și ilustrație (4 – 10 martie 2024) → Centrul de Cultură Urbană „Casino”, Cluj-Napoca

- „Regăsind-o pe Ea” – artă decorativă (4 – 10 martie 2024) → Centrul de Cultură Urbană „Turnul Pompierilor”, Cluj-Napoca

- „Dinos and sea monsters” – animale marine gigant și dinozauri animatronici (1 – 31 martie 2024) → Iulius Parc, Cluj-Napoca

- „An AI Walks Into a Bar…” (7 martie – 5 aprilie 2024) → Institutul Francez, Cluj-Napoca

- „Cristalele iubirii” – figurine de jad din Colecția O. Goga (15 februarie – 31 martie 2024) → Muzeul Memorial „Octavian Goga”, Ciucea

- „Chipuri feminine în arta plastică modernă” – artă plastică (1 – 31 martie 2024) → Muzeul Memorial „Octavian Goga”, Ciucea

- „Între femei cea mai femeie…” – carte din biblioteca familiei Goga (1 – 31 martie 2024) → Muzeul Memorial „Octavian Goga”, Ciucea

Evenimente on-line, permanente

- Momente artistice, Teatrul de Păpuși „Puck”

- „Muzeul de acasă”, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei

- Evenimente on-line, Centrul de Cultură Urbană

