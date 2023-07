Swing, Jazz și Ritmuri Electronice la Jazz in the Park Competition. A doua zi de concurs, încheiată cu concertul special al lui Shay Hazan

Ritmuri de jazz, atmosferă de weekend și vreme perfectă. Așa a fost cea de-a doua zi a Jazz in the Park Competition, încheiată cu un super-concert susținut de Shay Hazan.

Jazz in the Park Competition, Ziua a doua, în Parcul Central / Foto: Jazz in the Park

Artistul din Israel a revenit în România după ce anul trecut a cântat pe scena Jazz in the Park festival și a încântat publicul cu muzica sa care îmbină ritmuri de jazz și hip-hop. În timpul zilei, publicul a putut să descopere muzica a șase concurenți: Grūviai (Lituania), Dialgo (Israel), KAU Trio (Belgia), DSP Orchestra (România) și Electric Vocuhila (Franța). Peste 25.000 de persoane au venit în Parcul Central din Cluj-Napoca în a doua zi a concursului care continuă duminică cu concertele ultimilor finaliști: Andrei Petrache Trio (România), Sfumato (Croația), Kristo (Belgia), ZK Collaboration (Polonia), JazzQuarters Trio (România) și Kevin Saura Group (Franța). Cea de-a șasea ediție Jazz in the Park Competition se va încheia duminică seară cu concertul celebrului trompetist japonez Takuya Kuroda care va cânta în premieră în România.

„A fost o zi foarte diversificată muzical. Am avut un proiect de swing, unul de standarde de jazz, electronică și influențe world music. Apoi, a venit Shay Hazan și a confirmat buna impresie pe care ne-a făcut-o anul trecut. Seara, am avut parte de poate cel mai tare Jam Session din istoria acestui festival. A fost incredibil. Jam session-urile sunt super puterea jazzului. Suntem mulțumiți de ce-a ieșit până acum”, a declarat Alin Vaida, fondator Jazz in the Park Competition.

Câștigătorii Jazz in the Park Competition 2023 vor fi anunțați duminică, la ora 21.30, pe scena principală. Trupele care vor cuceri juriul și se vor clasa pe primele două locuri vor câștiga un contract plătit pentru a concerta la festivalul Jazz in the Park, în 1-3 septembrie 2023. Finaliștii vor primi puncte pentru: calitatea interpretării, coeziunea trupei, interacțiunea cu publicul, respectarea timpilor alocați și originalitatea muzicii de un juriu format din:

Horea Marc – muzician și stage manager Jazz in the Park;

Teodor Pop – muzician în trupa Jazzybit;

Denes Pecsi-Szabo – manager artistic (HU);

Laura Orian – muzician și organizator de evenimente.

Premiile Jazz in the Park Competition 2023:

Premiul 1: 5.000 euro și invitația de a susține un concert în cadrul festivalului Jazz in the Park 2023;

Premiul 2: 3.000 euro și invitația de a susține un concert în cadrul festivalului Jazz in the Park 2023;

Premiul 3: 1.000 euro;

Premiul pentru cea mai valoroasă compoziție: 1.000 euro;

Patru mențiuni pentru cei mai buni muzicieni a câte: 500 euro.

În Parcul Central din Cluj-Napoca au fost pregătite, pe lângă concerte, mai multe zone de activități și relaxare. În spatele clădirii Casino a fost amenajat un Music Lounge unde au loc ateliere pentru copii și lecții de chitară, pian și tobe, iar seara, Jam Sessions cu trupele din concurs.

Program Music Lounge duminică:

12:00 - 13:30 Classic for Kids - Concert de pian și atelier de muzică pentru copii cu Bogdan Vaida și Anamaria Meza

14:00 - 15:00 Atelier de ritm, mișcare și tobe africane cu Lucian Conțiu

15:30 – 21:00 Maraton de instrumente muzicale

15:30 – 21:00 Duet de instrumente muzicale

21:00 – 23:00 Jam Session

Cei care își doresc în primul rând să se relaxeze pot să poposească la cornerul Italian Experience. Cu spații confortabile de șezut aflate aproape de scena principală, aici pot fi degustate celebre sortimente de pizza, iar cei aventuroși pot chiar să își pregătească propria pizza. Atelierul de pizza este deschis sâmbătă și duminică, între orele 14.30-22.00.

În clădirea Casino poate fi experimentată o variantă adaptată a Music Gallery, proiectul Jazz in the Park prin care jazzul este prezentat sub forma unei expoziții muzicale. Tot acolo a fost amenajat un târg de viniluri. La Iarmaroc, un alt cort amenajat în spatele casinoului, cei care ajung în Parcul Central pot să vadă și să cumpere produsele celor peste 40 de creatori prezenți la eveniment (program sâmbătă și duminică: 12.00-23.00). Jazz in the Park Competition a deschis publicului și clădirea Departamentului de Pictură a Universității de Artă și Design unde pot fi văzute expoziții cu lucrările studenților UAD. Program: 14.00-23.00 (ultima intrare se face la ora 22.00). Cei pasionați de jazz, dar și de adrenalină, putea să aibă parte de acțiune la panoul de cățărat amenajat în parc.

La Jazz in the Park Competition poate fi găsit și un ”line-up gastronomic” delicios și unul al vinurilor, precum și mai multe zone special amenajate pentru servirea lor. Iar cei care vor să se bucure în toamnă și de Jazz in the Park Festival, pot să cumpere din Parcul Central, pe durata concursului, bilete la preț special.

Cea de-a șasea ediție Jazz in the Park Competition are loc în perioada 30 iunie-2 iulie, în Parcul Central din Cluj-Napoca, iar intrarea este liberă.

Evenimentele marca Jazz in the Park sunt organizate de Fapte, o asociație care dezvoltă oameni și comunități prin evenimente culturale. În 2023 vor avea loc, în Cluj-Napoca, două mari evenimente:

· International Jazz in the Park Competition | Parcul Central | 30 iunie – 2 iulie

· Jazz in the Park Festival | Parcul Etnografic ”Romulus Vuia” | 1 - 3 septembrie

