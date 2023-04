Situație absurdă. Ce a pățit un clujean după ce a căzut cu bicicleta: „Există așa ceva? Dosar penal pentru autovătămare”

Un clujean care a căzut cu bicicleta pe o stradă din municipiu a povestit pe rețelele de socializare „aventura” care a urmat după ce s-a prezentat la spital.

Un clujean a povestit pe rețelele de socializare pățania avută după ce a căzut cu bicicleta pe o stradă din municipiu. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru autovătămare în cazul acestuia, deși era singurul implicat în accident.

George Mosoia a redat firul evenimentelor într-o postare pe Facebook, de la momentul când a căzut cu bicicleta pe o stradă din Cluj, până când a ajuns în situația de a declarații pentru deschiderea unui dosar penal de autovătămare.

„Dosar penal pentru autovătămare pentru că am căzut cu bicicleta pe drumurile publice. Există așa ceva?

Ieri am căzut cu bicicleta. Pentru că o mâna nu îmi arăta foarte bine, am mers la Ortopedie. În urma investigațiilor, am aflat ca e vorba doar de o contuzie (una urâtă și dureroasă, dar măcar nu e ruptă mâna) ce are nevoie de odihnă și ceva tratament.

La sfârșitul investigației medicale, medicul îmi spune că sunt obligați să anunțe poliția, având în vedere că s-a întâmplat pe drumurile publice, deși am zis că nu a fost o coliziune cu cineva/ ceva. Găsesc firesc, pentru ca aș fi putut fi băut/drogat (nu e cazul meu, dar exista posibilitatea).

Mă sună imediat un domn de la poliție și îmi sugerează să declar că nu eram pe bicicletă, ca să nu fie nevoit sa îmi deschidă dosar penal pentru autovătămare. Mă îndrept spre secție unde mi se pune fiola, lucru cât se poate de firesc. Între timp însă, sun avocata, pentru că mi se pare aiurea să declar un neadevăr.

Ea îmi spune ca adevărul e cea mai bună soluție, lucru pe care îl declar și ajuns la organul de politie. Ușor debusolat că nu aleg calea mai ușoară, îmi oferă tipizatul pe care îl completez.

La final, cer o copie a declarației, ocazie cu care mi s-a explicat ca nu am motive să o cer, că doar nu o pun în ramă. Eu le-am explicat că, fiind declarația mea, îmi doresc o copie. După câteva minute de motivări că nu e cazul/ că îmi doresc, au fost de acord să îmi dea o copie și atunci a fost momentul în care mi s-a spus că de fapt oricum e doar un document intern și că nu vor avea motive să îmi deschidă dosar penal. Le-am mulțumit pentru bunăvoința, le-am urat serviciu ușor și sărbători liniștite și am plecat.

De ieri mă tot gândesc. Până la urma, ce era cu acel dosar penal? Care a fost ideea? Dar de ce să mă stresez eu la gândul unui dosar penal sau cu gândul că declar ceva neadevărat? Oare așa arată ei că au rezolvat multe dosare? Dar cum ar fi fost să dau o declarație mincinoasă și apoi să fiu cercetat pentru asta, că m-a văzut cineva cum am căzut de pe bicicleta de fapt și nu de lângă ea?”, a povestit el, pe rețelele de socializare.

Regizoarea Lia Bugnar, dosar penal după ce a căzut cu bicicleta

Deși poate părea absurdă, pățania clujeanului nu este un caz singural. Anul trecut, regizoarea și actrița Lia Bugnar a relatat, tot pe Facebook, cum a ajuns să fie anunțată de către Poliție că pe numele ei va fi deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă după ce a căzut cu bicicleta. Povestea ei poate fi citită AICI.

Actrița a fost uimită când a aflat că va avea dosar penal după ce a căzut de pe bicicletă și și-a spart bărbia. Lia Bugnar spune că a înțeles că asta este procedura, însă la o lună de la incident nu a mai fost contactată de nimeni.

„M-am ales cu un dosar penal care este absurd, din punctul meu de vedere. Înțeleg că există o lege că ei trebuie să cerceteze să vadă dacă nu s-a întâmplat altceva. Este foarte frumos că au intențiile astea, doar că pe mine nu m-a cercetat nimeni. Există dosarul, dar nu mi-a dat nimeni nici măcar un telefon. Între timp, eu puteam să fi și murit de la accident. Nu afla nimeni. Sunt complet incultă pe această parte de legi, dar mi s-a explicat atunci că se face un dosar penal în legătură cu fapta, nu cu persoana. Continui să nu înțeleg în ce constă necesitatea dosarului, care durează trei luni, câtă vreme a trecut deja o lună și nimeni nu m-a sunat să le arăt bicicleta… poate este făcută ferfeniță, poate m-a lovit un camion, deci este absurd. Părerea mea este, ca să fie o acțiune pentru ei, e ca o bifare”, a declarat Lia Bugnar, pentru Click!, la câteva luni de la producerea accidentului.

Art. 77 (2) din OUG 195/2002 prevede că orice persoană care este implicată sau are cunoştinţă de producerea unui accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau a mai multor persoane, precum şi în situaţia în care în eveniment este implicat un vehicul care transportă mărfuri periculoase, este obligată să anunţe de îndată poliţia şi să apeleze numărul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112, existent în reţelele de telefonie din România.

