Un spectacol cum rar se poate vedea. Bogdan Ota, concert de excepție la Cluj-Napoca

Celebrul pianist Bogdan Ota va susține un concert la Casa de Cultură a Studenților. Bogdan Ota vorbește într-un interviu despre albumul „Bliss” și concertul cu același nume de la Cluj din data de 24 februarie.

Bogdan Ota

Cum te simți acasă după opt ani petrecuți pe scenele americane? Cum e trecerea de la Las Vegas la Cluj-Napoca, de exemplu?

E ușor să spui „nicăieri nu-i ca acasă” dar e greu de explicat profunzimea termenului „acasă” după 8 ani de SUA. „Acasă” înseamnă pentru fiecare altceva. Pentru mine înseamnă părinți, sora, prietenii legate cu peste 30 de ani în urmă și cultură. Multă cultură de toate felurile. Și aici nu mă refer la cultura social, ci la numărul mare de acte culturale și diversificarea lor. Și Las Vegas-ul are cultură, să nu mă înțelegeți greșit, dar e altceva cea de acolo. E altfel.

De ce Bliss (extaz)? Care a fost sursa de inspirație pentru piesele de pe acest album?

Sursele de inspiratie pentru albumul Bliss au fost diverse. După cum știu mai toți cei ce îmi ascultă muzica, sursa principală de inspirație pentru mine este viața, poveștile mele sau ale altora și bineînțeles universul. De exemplu, piesa Bliss s-a născut în SUA la Bryce Canyon în statul Utah. Am nimerit acolo din întâmplare într-una din călătoriile mele cu motocicleta. Marea șansă a fost să fiu acolo într-o noapte cu lună nouă când se putea observa cu ochiul liber Calea lactee în toată splendoarea ei. M-am lăsat pe spate și nu am idee când au trecut 3 ore. Pentru mine timpul s-a scurs ca și cum ar fi fost doar 3 minute. În tot acest timp am putut „auzi”, dacă mă pot exprima așa, o muzică a stelelor și nu am avut pace până nu am plecat înapoi spre Las Vegas unde locuiam pe atunci să scriu piesa. Deși este o lucrare destul de complexă știu că am scris-o destul de repede căci știam exact ce am de făcut la fiecare pas în orchestrație, fiecare instrument pe care trebuie să-l folosesc, combinația perfectă de sintetizatoare care împreună cu orchestrația clasică să scoată în evidență imensitatea universului așa cum am perceput-o eu în acea noapte.

Ai scris și un Cântec de Leagăn? Ce te-a inspirat?

Acest răspuns e relativ simplu. Inspirația a fost fetița mea Elyza. Deși s-a născut la Las Vegas, în momentul în care am ținut-o în brațe pentru prima dată, de fapt, am îmbrățisat România. Un pui de om, cu suflețel românesc, născut în mijlocul deșertului mi-a dat lumea peste cap și m-a transformat în tată și în omul care sunt astăzi. Dacă vrei să-l experimentezi cu adevărat pe Dumnezeu uită-te în ochii unui copil. Deși eram în capitala entertainmentului de toate felurile de la Cirque du Soleil la Celine Dion sau DJ Tiesto, muzica Cântecului de Leagăn a venit la mine calmă, frumoasă, cu versuri românești și cu pace de primavera bucovineană, o liniște sublimă care a destrămat zgomotul Strip-ului și s-a așternut în casa noastră serenă, șoptită și senină.

Ce planuri ai pentru concertul de la Cluj de pe 24 februarie?

Pentru Cluj am pregătit un concert cu de toate. Voi interpreta piese de pe al treilea album „Bliss”, câteva lucrări ce vor fi pe al patrulea album la care lucrez chiar acum și, bineînțeles, lucrări cunoscute de pe primele două albume, mult îndrăgite de public. Cum aș putea să am un concert la care să nu cânt „Harald’s Dream”, piesă cu care m-am remarcat în lumea întreagă prin Norway’s Got Talent?!

O publicațe din țară a scris că muzica ta e ca un medicament care vindecă și alină. Ce înseamnă muzica pentru tine?

Muzica e vibrație. Totul în jurul nostru e vibrație. Materia vibrează prin mișcarea atomilor. Nu cred că există univers fără muzică. Orice este muzică. Chiar de privești un chip de copil, un munte sau un apus de soare lângă ocean totul vibrează și te determină să vibrezi. Depinde doar de noi ce muzică, ce gânduri sau ce oameni alegem să ne pună atomii în mișcare. Odată ce am înțeles aceste principii ale universului, am înțeles mai bine ce am de făcut pentru mine și pentru ceilalți.

