VIDEO. Imagini din fabrica de porțelan Iris din Cluj. A produs porţelanuri de lux pentru Casa Regală, dar și pentru Ceaușescu

Pe rețelele de socializare au apărut filmări cu fabrica de porțelan Iris din Cluj, care producea diverse modele de veselă și vaze. A produs porţelanuri de lux pentru Casa Regală a României, familia Ceaușescu și vazele uriaşe care împodobesc Casa Poporului.

O filmare cu Fabrica de porțelan Iris de pe vremuri a stârnit reacții notalgice de la clujeni după ce a fost postată pe rețelele de socializare.

Mulți dintre ei își amintesc cum apropiații sau familia lor a lucrat acolo timp de zeci de ani, sau chiar ei înșiși, și spun că muncitorii de acolo au fost „oameni harnici la vremea aceea”:

„Am lucrat aici între anii 1990 și 2000. Pe urmă am plecat în Grecia. În insula Creta am dat peste un magazin de porțelan, scria Iris. Am intrat sa vad dacă este cel din Cluj-Napoca. Da, era cu produse de la Iris. Un serviciu complet de porțelan cu toate tacâmurile costa peste 1000 de euro! Atunci m-am întrebat: cum de a putut sa dea faliment Irisul?”, spune un clujean, pe grupul „Amintiri din Vechiul Cluj”.

„Socrii mei au lucrat toată viața lor la Iris! La fel și soțul meu, până s-a desființat fabrica!”, „Bunica a lucrat o viață acolo”, au mai spun unii, în timp ce alții se întreabă ce s-a întâmplat cu fabricile Clujului și se arată dezamăgiți de situația actuală.

Întemeiată în anii 20

Fabrica de porțelanuri Iris a fost înființată la 11 februarie 1920 și avea ca obiect fabricarea porţelanului, şamotei şi sobelor de teracotă, se arată pe site-ul Bibliotecii Județene Octavian Goga Cluj.

Cu un capital social de 12.000.000 lei, principalul acţionar al fabricii a fost Banca Agrară. Însă anul 1924 s-a încheiat cu o pierdere de peste 3.000.000 lei, cu toate că producţia de porţelan a crescut cu 38%, iar cea de şamotă cu 300%. Aceste pierderi s-au înregistrat şi anii următori, dar anul 1927, conform bilanţului, este considerat ca fiind primul an de la înfiinţare care indică o consolidare a societăţii.

„Dacă criza economică a adus fabrica în pragul falimentului, în anii următori s-a ajuns treptat la o creştere a producţiei şi o îmbunătăţire calitativă a acesteia. Marca „IRIS – FINE PORCELAINE” a început să devină tot mai căutată de comercianţi şi consumatori şi tot mai cunoscută peste hotare, prin participarea la târguri şi expoziţii, ca cele de la Viena, Leipzig, Bucureşti, Timişoara, Sibiu, Cluj etc.

Fabrica producea porţelanuri de lux pentru familiile aristocratice, inclusiv Casa Regală a României, dar şi pentru alte case regale europene legate dinastic de familia Hohenzollern-Sigmaringen”, potrivit bjc.ro.

Una dintre cele mai importante întreprinderi

Fabrica de porţelan Iris se situa printre cele mai importante întreprinderi din ţară în subramura industrială, după al Doilea Război Mondial. O perioadă lungă de timp a fost și singura.

„Abia la sfârșitul anilor '60 a apărut a doua la Alba Iulia, iar apoi altele în Argeş şi în Moldova, puse în funcţiune de specialiştii clujeni, iar personalul lor a fost calificat la Cluj, la locul de muncă. Fabrica de porţelan Iris era referinţa de calitate în branşă şi unul dintre simbolurile Clujului”, conform sursei citate.

Fabrica de porțelanuri Iris dispunea de trei secții, după naționalizare: fabrica de porţelan, fabrica de sobe de teracotă şi secţia de şamotă. Apoi s-a trecut la investiții:

„S-au construit în primul rând noi cuptoare (8 cuptoare între 1949-1964), s-au lărgit şi supraetajat clădiri existente. Cea mai însemnată amenajare cu caracter tehnic a perioadei a fost instalarea unei linii monorai de tip conveior pentru transportul produselor pe fluxul tehnologic între secţiile strungărie şi expediţie. Procesul de modernizare a continuat în anii 1966-1970, fapt care a dus la creşterea capacităţii de producţie, anii ’70 fiind consideraţi apogeul.”

Obiecte de lux destinate familiei Ceauşescu

La fabrica Iris erau fabricate obiecte de lux destinate familiei Ceauşescu, membrilor Comitetului Central ai P.C.R., ori cadouri pentru membrii delegaţiilor străine care vizitau România.

De asemenea, aici au fost confecţionate vazele uriaşe care împodobesc Casa Poporului.

„După 1989, în cei douăzeci de ani scurşi de la ultima retehnologizare, compania clujeană a rămas mult în urmă. Randamentul vechilor cuptoare de ardere a porţelanului deţinute de Iris din 1967 era de câteva ori mai mic decât al celor moderne. Lucrurile stăteau la fel în ceea ce priveşte fasonarea: presele izostatice aveau productivitate mai mare şi rebutau mai puţin decât vechile strunguri de porţelan de la Fabrica Iris. (...) Situaţia s-a agravat pe măsură ce a scăzut şi puterea de cumpărare pe piaţa internă”, potrivit site-ului bcj.ro.

În aceste condiţii, Fabrica de porţelan Iris s-a privatizat în anul 1999, iar noul proprietar a condus întreprinderea spre faliment.

„Constantin Moraru, acţionar majoritar al Companiei Geromed Mediaş, companie producătoare de sticlă, a cumpărat în anul 2003 şi fosta Fabrică de porţelan Iris, din Cluj. La sfârşitul anului 2003, fosta Fabrică de porţelan, închisă câţiva ani, a fost repornită. În anul 2005, Fabrica Iris ajunsese să aibă 450 de salariaţi şi o cifră lunară de afaceri de 10-12 miliarde de lei. Jumătate din producţie mergea la export.

O nouă criză a survenit în viaţa întreprinderii în anii 2005-2006. Ca urmare, aceasta avea să-şi reducă mult activitatea. Cuptoarele de ardere a porţelanului mai functionau doar 10 zile într-un interval de două luni, iar fabrica a ajuns să importe produse albe din China şi Polonia. Fabrica mai avea 106 salariaţi cu care reuşea să producă în valoare de 4-5 miliarde de lei pe lună”, scrie sursa citată.

