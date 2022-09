În weekend are loc Florești Fest! Mihail, Vunk și 3 Sud Est vin să cânte în comuna clujeană

În acest weekend începe prima ediție a „Florești Fest”. În cele trei zile de festival vor cânta Mihail, Vunk și 3 Sud Est.

În weekend are loc Florești Fest

Festivalul a fost anunțat de primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, pe pagina sa de Facebook.

Edilul a precizat că în cele trei zile de festival vor avea loc evenimente atât în localitatea Florești, cât și în Luna de Sus:

„În acest weekend avem sărbătoare mare, acasă în Florești. După o perioadă de pandemie în care, din motive de siguranță, nu am putut să serbăm zilele Floreștiului. În acest an, în acest weekend vom sărbători împreuna prima ediție Florești Fest. Vom avea parte de evenimente educative si culturale pentru toate vârstele. Vor fi 3 zile pline in care pe scena artisti renumiti din diferite genuri muzicale. (...) Asa că ne vedem, începând de vineri, plini de voie bună în spațiile amenajate atât în Florești cât și în Luna de Sus”, a anunțat primarul Bogdan Pivariu.

Câteva nume din line-up sunt Mihail, Vunk și trupa 3 Sud Est.

La Florești Fest vor avea loc și reprezentații susținute de:

Ansamblul folcloric Șoimii Carpaților

Ansamblul Cununa Someșeană Florești

Ansamblul Cununa Apusenilor Gilău

Ansamblul folcloric Românașul

Arlesiana Agrijan

Adriana Irimies

Rock Academy Cluj

Dj Jonnessey & Aner

Florești Fest este organizat de Primăria Comunei Florești împreună cu EC Garden.

