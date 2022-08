200.000 de persoane au participat la Zilele Culturale Maghiare în acest an: „Este o mare bucurie pentru noi”

Aproape 200.000 de persoane au participat la ediția cu numărul 13 a Zilelor Culturale Maghiare.

Aproape 200.000 de persoane au participat la ediția cu numărul 13 a Zilelor Culturale Maghiare/ Foto: Facebook - Zilele Culturale Maghiare din Cluj/ Vakarcs Lóránd

Aproximativ 200.000 de persoane au participat la programele celei de-a XIII-a ediție a Zilelor Culturale Maghiare, care a avut loc la Cluj în perioada 14-21 august, manifestare care a cuprins 450 de evenimente desfășurate în 60 de locuri.

Zilele Culturale Maghiare din Cluj s-au încheiat duminică seara, 21 august, în Piața Unirii, cu spectacolul de operetă al Teatrului de Operetă din Budapesta, care a adunat pe scenă 130 de artiști și muzicieni.

„Cu această a 13-a ediție ne-am întors la normalitate, reușind să adunăm aproape 200.000 de oameni la cele 450 de programe din festival.

E o mare bucurie pentru noi reușita din acest an și suntem conștienți că nu am fi putut face asta fără toți cei care ne susțin an de an”, au transmis organizatorii pe pagina de Facebook.

Pe scena din Piața Unirii din municipiul Cluj-Napoca au urcat în cele 8 zile de festival peste 200 de artiști.

Prezența trupelor Republic, Bagossy Brothers Company, Grund sau Pokolgép a transformat în fiecare seară zona din fața scenei într-o mare de oameni. Publicul participant s-a putut bucura de 30 de expoziții și vernisaje, 18 tururi ghidate, 47 de filme, 50 de activități pentru copii și 131 de dezbateri, prezentări și mese rotunde.

Punctul de atracție al festivalului s-a dovedit a fi vizita în turnul Bisericii „Sfântul Mihail” care, în cele șapte zile în care a fost deschis pentru public, a fost vizitat de foarte mulți clujeni.

Și în acest an publicul a avut parte de tururi ghidate conduse de curatori vorbitori de limba română, tururi în care au descoperit poveștile clădirilor de pe strada Kogălniceanu, bijuteriile baroce ale Clujului și cele din perioada regelui Matia, vor afla istoria orgilor renovate ale Bisericilor Sfântul Mihail şi Evanghelică-Luterană Pietati și în care au putut admira lucrările expoziției de artă bisericească Ars Sacra Claudiopolitana, organizată de Parohia Romano-Catolică Sfântul Mihail.

În cadrul ediţiei din acest an a Zilelor Culturale Maghiare, Teatrul Maghiar de Stat din Cluj a prezentat patru spectacole cu subtitrare în limba română. Este vorba despre „Ce-aș fi eu fără tine?” - susținut de Teatrul Cetății din Gyula, „Tinerii barbari” - o coproducţie a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj şi a Teatrului Cetăţii din Gyula, „Romeo şi Julieta și „Patimile lui Hristos de la Şumuleu-Ciuc”. spectacol-invitat susţinut de Teatrul Naţional din Budapesta și Ansamblul Naţional Maghiar de Dansuri.

Organizatorii festivalului au adus mulțumiri atât publicului pentru deschiderea și interesul arătat, cât și voluntarilor, partenerilor instituționali, finanțatorilor, sponsorilor și partenerilor media care au contribuit la organizarea, desfășurarea și promovarea acestei manifestări de mare anvergură.

Ediția cu numărul 14 se va desfășura în perioada 14-20 august 2023.

