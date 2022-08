Festivalul UNTOLD pe TikTok: doar duminică, aproape 1 milion de oameni au urmărit festivalul pe TikTok LIVE

Festivalul UNTOLD a ajuns între 4 și 7 august pe ecranele comunității TikTok din toată lumea, iar sute de mii de utilizatori au urmărit zilnic LIVE-urile din timpul festivalului și au interacționat cu cei mai îndrăgiți creatori TikTok prezenți la Cluj.

@untold.festival, contul oficial de TikTok al festivalului, a difuzat LIVE toate scenele în fiecare zi, în intervalul 18.00 – 6.00. Cu o durată totală de 2292 de minute (peste 38 de ore), concertele de la festival au fost accesate de milioane de urmăritori din toată lumea.

Țările care s-au alăturat proiectului UNTOLD și au susținut LIVE-ul au fost: Polonia, Norvegia, Danemarca, Olanda, Spania, Suedia și altele. Hashtagul #untoldfestival a fost folosit peste 2000 de ori în ultimele două săptămâni și a generat aproximativ 43 de milioane de vizualizări și 125.714 shares. Mai mult, efectul UNTOLD Crush a fost folosit în 8503 de clipuri, cu 1.732.536 vizualizări și a generat 4.000 de distribuiri.

„Am fost absolut impresionați de entuziasmul comunității TikTok pentru muzică, dar și de mulțimea de reacții pozitive. TikTok celebrează muzica și artiștii din toată lumea, iar ediția UNTOLD: „Temple of Luna” ne-a depășit toate așteptările. Ne-am bucurat să vedem conținutul autentic și momentele de bucurie și entuziasm din timpul festivalului,” a declarat Paula Kornaszewska, Head of Operations Central and Eastern Europe, TikTok.

Activarea TikTok de la UNTOLD i-a adus în același spațiu pe unii dintre cei mai iubiți creatori din România, dar și din regiune. Louis Florea, Lorena Vișan, Emil Rengle, Denis Matroș, Ivan Anisoreac, Silviu Bălășescu, Steve Ant, Antonio Satiru, Anca Broască, Mihai Mercea, Andreea Corb, Miruna Draguleanu, Gabriel Manolache, Vlad Vaida, dar și creatori din Polonia: Anastazja Maciąg, Zuzia Tonicka, Cehia: Adam Kajumi, Denisa Grossova și Ungaria: Vivien & Norbi.

Fiecare zi de festival a însemnat o nouă activitate alături de creatori, LIVE pe pagina @TikTokRomania, între 17:30 și 18:15. Gașca de creatori a participat la provocări, jocuri, un Q&A și un meet and greet. Peste 81.000 de oameni din comunitate s-au uitat la LIVE-uri din zona TikTok de la UNTOLD.

În 2022, peste 200 de artiști naționali și internaționali au facut show-uri la cea de-a șaptea ediție UNTOLD. Above & Beyond, Alok, Anne-Marie, David Guetta, Don Diablo, G-Eazy, J Balvin, Hardwell, Kygo, Lost Frequencies, Major Lazer Soundsystem, Morten, Paul Kalkbrenner Live și Steve Aoki se numără printre headlinerii care au urcat pe mainstage. Peste 360.000 de oameni au participat la editia din acest an a festivalului.

