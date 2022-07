EC Garden Cluj – vibe de Festival în inima comunității. Concert Mădălina Pavăl, sâmbătă 23 iulie

EC GARDEN este o grădină urbană inspirată din lumea festivalului Electric Castle, dedicată petrecerii timpului liber în spații naturale, în mijlocul comunității. Este spiritul EC transpus în fiecare zi din an.

La EC Garden găsești tot ceea ce ai nevoie pentru o zi de relaxare în natură, fără să părăsești orașul: street food vendors, baruri cu bere la draft, cocktails, vin, prosecco și cafea de specialitate, multe locuri la mese în zone acoperite sau în aer liber, muzică bună și un vibe de Festival în fiecare zi. Copiii se pot relaxa alături de tine în grădină, pot participa la atelierele organizate pentru ei sau pot să se joace în parcul Cetățuia aflat în imediata vecinătate.

EC Garden este și o platformă pentru evenimente culturale, personale, corporate și de divertisment, un loc în care micro comunitățile locale sunt sprijinte să se prezinte și să se facă cunoscute publicului.

Happening-urile muzicale fac parte din ADN-ul locației, EC Garden fiind spațiul perfect pentru evenimente outdoor de dimensiuni mici și medii.

Un astfel de eveniment îl reprezintă și concertul Mădălinei Pavăl.



Mădălina Pavăl Live Orchestra lansează sâmbătă, 23 iulie, în EC Garden, ultimul său album, ”ROIESC”.

Mădălina a avut ocazia să strângă în jurul ei 11 muzicieni extrem de talentați, care activează pe scena muzicii clasice în proiectul intitulat Mădălina Pavăl Live Orchestra, un demers atent curatoriat de producătorul și artistul Alexei Țurcan. Împreună au dat naștere pieselor de pe albumul “ROIESC”, un produs muzical care își dorește să repună în valoare tot ceea ce numim origini și rădăcini.

Așa cum o spune însăși denumirea sa (a roi – roiesc), prin intermediul fiecărui element component, începând de la melodii și continuând cu identitatea vizuală, mesajele cheie, videoclipuri, activări și evenimentele asociate, albumul își propune să antreneze în jurul său o dezbatere despre amprenta culturală și tot ceea ce ne reprezintă.



Pe 23 iulie, Mădălina Pavăl și Alexei Țurcan (acordeon, chitară) concerteaza la EC Garden, alături de Lucian Naste (chitară), Alex Corlan (bas), Ioana Turcu (flaut), Diana Ciudin (vioară), Sarah Andreescu (vioară), Larisa Retegan (violă), Mihail Grigore (violoncel), Iacob Artin Panighiant (contrabas), Alice Hristodor (harpă) și Philip Goron (percuție).



Biletele la concert pot fi achiziționa online, pe entertix.ro, sau la EC Garden, în ziua concertului. Copiii sub 12 ani însoțiți de un adult au intrarea gratuită.

Pentru alte evenimente-surpriză, urmariți paginile de Social Media EC Garden Cluj si EC Garden Floresti!

