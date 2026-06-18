Discuție amuzantă la TIFF.25: Hazul de necaz, umorul preferat al românilor. „AI-ul nu are glume mai bune decât un om”.

Românului îi place să făcă haz de necaz, iar inteligența artificială nu este, cel puțin încă, mai amuzantă decât un om, acestea ar fi concluziile unei discuții cu umor la TIFF.25.

Discuție cu haz la TIFF.25. De la stânga la dreapta: Mihnea Măruță, Mircea Bravo, comedianta Ioana Luiza, regizorul Corneliu Porumboiu | Foto: monitorulcj.ro

Când vine vorba de umor, hazul de necaz este preferatul românilor, iar pentru a avea succes în filme sau stand-up, atunci trebuie să știi cărui public te adresezi și ce fel de umor poți folosi. Acestea au fost câteva dintre concluziile unei discuții amuzante la TIFF Lounge, joi, 18 iunie 2026.

Umorul joacă un rol esențial în relații, filme, societate, apreciază regizorul Corneliu Porumboiu, comedianta de stand-up Ioana Luiza și Mircea Bravo (Popa).

Cei trei au fost invitați la TIFF Talk-ul Cascadorii râsului - despre riscurile umorului negru, unde au convenit că doi oameni pot fi mai greu prieteni sau într-o relație dacă niciunul nu are umor, deoarece simțul umorului „hrănește” o relație.

În debutul discuției, Mircea Bravo a descris umorul ca fiind, în general, „o armă ca să ne protejeze de chestiile dureroase”.

Umorul care prinde cel mai bine

Potrivit invitaților, în zilele noastre, tradițiile și zonele dictează tipul de umor care prinde la oameni.

Corneliul Porumboiu consideră că fiecare țară în parte are un gust pentru un anumit tip de umor.

„La umor, noi, românii ne asemănăm cu zona irlandeză, cu un absurd al situației. În SUA am simțit că eram bine perceput”, a spus Corneliu Porumboiu.

Regizorul Corneliu Porumboiu la TIFF Talks, 18 iunie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Corneliu Porumboiu a câștigat la TIFF marele premiu - Trofeul Transilvania, în 2006 pentru filmul „A fost sau n-a fost?” și în 2009 pentru filmul „Polițist, adjectiv”.

Hazul de necaz, preferatul românilor

Ioana Luiza este de părere că poveștile personale, cele de tip haz de necaz prind cel mai bine la public.

Comendianta Ioana Luiza la TIFF Talks, 18 iunie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

„Oamenii se bucură dacă au o poveste mai puțin rea decât a altuia. Hazul de necaz încă este pe val la noi. Nici nu avem cea mai bună situație. Trebuie să râdem de ceva. Umorul negru o să prindă în continuare la noi, la popoarele acestea mai amărâte, până când vom da de bine”, a consideră Ioana Luiza.

Mircea Bravo a spus că românului îi place să râdă de orice, chiar și în cazul unei calamități.

„Dacă mâine aflăm că e sfârșitul lumii, românii o să concureze între ei în glume. Nu îmi dau seama dacă este o putere ce ne face să privim mai ușor sau de frică vrem să neutralizăm. Eu am fost în capcana în care am încercat să facem filme generaliste, dar cei mai mulți oameni vor comic de personaj”, a spus Mircea Bravo.

Mircea Bravo la TIFF Talks, 18 iunie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

El crede că umorul făcut prost este penibil.

AI sau n-AI haz?

Cei trei au fost întrebați dacă cred că există un scenariu posibil în care inteligența artificială (AI-ul) poate reprezenta un potențial concurent pentru oameni în zona de comedie.

Invitații au spus că nu văd ca AI-ul să fie mai comic decât ar putea fi un om.

„Sper că nu (că AI-ul nu este mai amuzant decât un om - n. red.). Nu cunosc atât de bine domeniul inteligenței artificiale. Cred în componenta umană. Unele glume scrise de AI nu ar fi la fel de bine înțelese precum se întâmplă când un om le spune față în față și îi simți energia. În viitor să mergi la stand-up la un om și nu la un robot va fi o chestie premium. Speranța mea e ca inteligența artificială să nu ne ia pâinea de la gură măcar în următorii cinci-șase ani”, a răspuns Mircea Bravo.

Ioana Luiza a fost mai cateogorică și a spus răspicat că AI-ul nu este amuzant.

„Nu are suflet (AI-ul). Glumele generate cu inteligența artificială sunt de un penibil ieșit din comun. Nu știe, nu a trăit nimic. Nu simți că ia de undeva ceva. Dacă înjuri AI-ul își cere scuze”, a spus de Luiza.

Nici Corneliu Porumboiu nu crede că AI-ul are umor mai bun decât oamenii, nici pentru crearea scenariilor, dar crede că inteligența artificială reprezintă o sursă bună de documentare.

Atenție la glume

În ceea ce privește umorul negru despre moarte, boală sau lucruri foarte sensibile, invitații au spus că acest tip de umor poate fi acceptat de public dacă autorul de comedie îi insuflă unui om că există un cadru în care se poate râde pe subiecte sensibile.

Ioana Luiza a explicat că umorul negru pe subiecte sensibile funcționează când comediantul are o formulă sigură, cu o economie bună de cuvinte și publicul înțelege la ce fel de spectacol participă.

Pentru a câștiga publicul, captarea atenției în primele momente este esențială. Pe rețele de socializare, primele secunde ale unui clip sunt vitale, deoarece ele pot fi decisive în fidelizarea oamenilor la un anumit tip de conținut.

Regula attention span este valabilă și în filme.

„Dacă îți gândești un film pentru sala de cinema, știi că la un moment dat acolo, cel care cumpără bilet îți dă 15 minute. În acele 15 minute trebuie să stabilești un anumit tip de conveție pe care o dezvolți. Așa îmi gândesc eu filmele. E alt cadru, alt tip de consum”, a explicat Corneliu Porumboiu.

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