Doza de Cultură, savurată și la TIFF.25. Andi Daiszler: „Cifrele sunt impresionante după trei luni”.

Doza de Cultură, un desert care aduce un plusvaloare proiectelor culturale, a fost degustat și la TIFF.25, iar cifrele proiectului sunt impresionante după trei luni de la lansare.

Doza de Cultură la TIFF. De la stânga la dreapta: directorul artistic al TIFF, Mihai Chirilov, președintele Asociației Daisler, Andi Daiszler, Ștefan Teișanu, directorul executiv al Centrului Cultural Clujean, reprezentantă a Asociație Patronale HoReCa Cluj, Iuliana Poka și Florina Stretea, maestru cofetar Pralina Cluj | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

„Doza de Cultură”, un proiect unic în România, lansat la finalul lunii februarie 2026, la Cluj de Asociația Daisler, vine cu un produs sub forma unui salam de biscuiți asezonat cu caramel sărat și nuci, în urma colaborării dintre HoReCa și domeniul cultural.

Produsul se regăsește în peste 40 de locații partenere, iar 10% din valoarea acestuia va fi destinat proiectelor culturale din Cluj.

Proiectul a fost prezentat și la TIFF.25, în cadrul TIFF Talks, în lounge-ul din Piața Unirii din Cluj-Napoca, luni seara, 15 iunie 2026.

La discuția moderată de președintele Asociației Daisler, Andi Daiszler, au participat: Ștefan Teișanu, director executiv Centrul Cultural Clujean, Iuliana Poka, reprezentantă a Asociației Patronală Horeca Cluj și Florina Stretea, maestru cofetar Pralina Cluj.

Doza de Cultură: Un desert al copilăriei, dar cu o doză modernă

Așa arată „Doza de Cultură”, prezentată și în AperiTIFF | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

„Vorbim de un desert al copilăriei ușor reinterpretat, cu o doză de contemporaneitate. Un element extrem de căutat în aceste zile: caramelul sărat. Cifrele vânzărilor sunt impresionante după trei luni de la lansarea acestui proiect”, a spus Andi Daiszler.

În cadrul discuției de la TIFF Lounge, Florina Stretea a spus că Doza de Cultură reprezintă un proiect inedit pentru ea și că și-a dat sufletul pentru a crea această prăjitură.

„Rețeta a pornit în primăvara anului trecut. Am vrut să folosim acest simbol al Clujului, alunele. Am folosit un alt simbol al Transilvaniei, caramel sărat cu gândul la Salina Turda”, a spus Forina Stretea.

Desertul este vândut și în Bistrița, Alba, Aiud, Zalău și în Oradea.

Cifre impresionante după doar trei luni

Florina Stretea a prezentat și primele cifre din vânzarea acestui desert cultural.

„Doza de Cultură merge destul de bine. Până la finalul lunii mai 2026 au fost vândute peste 3.500 de doze de cultură, iar doar Pralina a vândut peste 2.500 de astfel de prăjiturele. Sperăm să fie mult mai bine”, a mai spus Stretea.

Despre acest proiect dulce a vorbit și Iuliana Poka, Asociațiație Patronale Horeca Cluj.

„Doza de Cultură este un pic mai mult decât un simplu desert pe care îl găsim în orice cofetărie. Pentru mine, în HoReCa, proiectul reprezintă o punte între cultură și ospitalitate. Ajută să clădim identitatea orașului Cluj-Napoca. Am dus cu noi desertul, 100 de bucăți în Varșovia, la târgul de turism, anul trecut, în noiembrie. Ni s-a spus că parcă are un gust pe care nu îl mai găsesc și le aduce aminte de copilărie, dar cu o doză de modernism”, a precizat Iuliana Poka.

Clujul, clădit pe colaborare

Ștefan Teișanu, directorul executiv al Centrului Cultural Clujean punctat cât de importantă este colaborarea în asemenea proiecte gustoase.

„Este o ocazie să mai facem ceva împreună. Cluj-Napoca este construit în mare măsură pe colaborare, pe faptul că oamenii și-au dat mână să facă lucruri împreună. Cei mai activi dintre noi suntem în permanență nemulțumiți de lipsa cooperării. Am putea să facem și mai multe. Ideea desertului cultural este foarte bună. Un mecanism foarte simplu. Desertul se găsește deja în 45 de locații. Distribuție avem. Ne mai trebuie promovare. TIFF ne-a promovat în AperiTIFF. Dacă o parte dintre operatorii culturali ar contribui la promovare, în trei-partu ani am putea să sperăm că avem un produs care se găsește peste tot. Dar trebie să avem răbdare. Trebuie să avem tupeul să creem o tradiție, nu să tragem linie în câteva luni sau un an-doi”, a spus directorul Centrului Cultural Clujean.

La finalul discuției, publicul prezent în lounge a primit gratuit o mostră pentru a gusta Doza de Cultură.

În urma discuției, reporterul monitorulcj.ro a stat de vorbă cu Andi Daiszler.

„Doza de cultură este primul mecanism de colaborare la nivel structural între HoReCa și cultură. Cred că semnifică elementele progresiste cele mai vizibile la nivelul Clujului. Încercăm să facem acest desert cultural cât mai accesibil în cât mai multe locații HoReCa. Pe lângă promovare, operatorii culturali sunt și beneficiarii a 10% din vânzări. Cifrele impresionante ale vânzării ne arată că fondul de premiere a ajuns deja la 1.000 de euro”, a spus Andi Daiszler, pentru monitorulcj.ro.

Președintele Asociației Daisler, Andi Daiszler i-a oferit o doză de cultură directorului artistic TIFF, Mihai Chiriov, luni, 15 iunie 2026, Cluj-Napoca | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Desertul a fost primit și de directorul artistic TIFF, Mihai Chirilov.

Doza de Cultură e un proiect imaginat și creat de Daisler Asociația alături de sectorul cultural clujean reprezentat de Centrul Cultural Clujean și sectorul HoReCa Cluj reprezentat de asociația patronală HoReCa Cluj.

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