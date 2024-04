TIFF 2024. Deadline prelungit pentru înscrierile la Transilvania Pitch Stop și Let’s Go Digital!

Au fost prelungite înscrierile pentru Transilvania Pitch Stop și Let’s Go Digital!, proiecte derulate în cadrul ediției de anul acesta a festivalului TIFF.

Deadline prelungit pentru înscrierile la Transilvania Pitch Stop și Let’s Go Digital!, proiecte derulate de TIFF.

Transilvania Pitch Stop (TPS) este cea mai amplă platformă dedicată industriei de film la TIFF. Cineaștii din Ucraina, România, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova, Grecia, Turcia și Georgia își pot înscrie proiectele la cea de-a zecea ediție a programului internațional de co-producții. Aplicațiile pot fi depuse online până pe 23 aprilie 2024, prin intermediul platformei eventival.eu.

În cadrul programului TPS, juriul va selecta până la 10 proiecte în dezvoltare, aparținând unor cineaști aflați la debut sau la al doilea lungmetraj. Programul va include prezentarea proiectelor în fața potențialilor parteneri și finanțatori (producători, distribuitori, agenți de vânzări, reprezentanți ai fondurilor de film etc.), întâlniri individuale, discuții aplicate pe proiecte, dar și premii în bani și servicii de producție, oferită de un juriu dedicat. Evenimentul va avea loc la Cluj-Napoca, în perioada 20 – 21 iunie 2024.

Proiectele se pot afla în diferite stadii de dezvoltare, dar un prim draft de scenariu trebuie să fie disponibil în caz de selecție. Pentru a fi eligibil, fiecare proiect trebuie conceput, încă de la început, ca o coproducție europeană. Totodată, cel puțin 20% din bugetul filmului trebuie să fie asigurat deja. Programul se va desfășura în limba engleză.

Peste 100 de proiecte au fost selectate de-a lungul primelor 10 ediții ale programului Transilvania Pitch Stop (platforma de co-producții și workshop).

În 2023, PYRRHIC (r. Cosmin Nicolae, p. Velvet Moraru, România) a obținut Premiul Chainsaw Europe în valoare de 25.000 EUR în servicii de post-producție și THE LIFE WE NEVER HAD (r. Martin Markov, p. Victoria Mitreva, Vanya Rainova, Bulgaria) premiul TPS Development Award, oferit de Avanpost – în valoare de 5.000 EUR.

Printre proiectele selectate în TPS de-al lungul timpului s-au numărat producții selecționate și premiate în cadrul marilor festivaluri, precum Apples, în regia lui Christos Nikou (Orizzonti - Veneția 2020, propunerea Greciei la Oscar), The Man Who Surprised Everyone, de Natasha Merkulova & Aleksey Chupov (premiat la Veneția, în secțiunea Orizzonti), Monștri., regizat de Marius Olteanu (Premiul Publicului Tagesspiegel, secțiunea Forum a Festivalului de la Berlin, 2019), sau Soldații: Poveste din Ferentari, al Ivanei Mladenovic (Mențiune Specială, Locarno IFF 2017).

Liceeni învață să facă film de la profesioniști, la TIFF

De asemenea, a fost prelungit termenul de înscriere a pasionaților de film în programul Let's Go Digital! până la data de 1 mai. Adolescenții pasionați de film, fotografie sau editare video sunt așteptați să se înscrie într-unul dintre cele mai longevive programe dedicate lor din țară: Let’s Go Digital! din cadrul TIFF.

Înființat acum peste 20 de ani, Let’s go digital! este un atelier de creație care le oferă șansa tinerilor de a explora lumea filmului, sub îndrumarea experților din industrie. Până pe 24 aprilie 2023, liceenii cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani sunt invitați să se înscrie în această aventura completând formularul disponibil pe site-ul TIFF. Participarea este gratuită, costurile pentru cazare, masă și acreditare la festival fiind acoperite de organizatori.

Ajuns la ediția cu numărul 21, Let’s Go Digital! reprezintă o rampă de lansare pentru tinerii creativi, interesați să dezvolte o carieră în industria cinematografică. De la momentul lansării programului și până astăzi, peste 420 de liceeni s-au bucurat de experiența Let’s Go Digital!. Cei mai mulți dintre aceștia au absolvit ulterior studii în domeniu și au cariere solide în industrie. Printre cei mai cunoscuți se numără cineastul Andrei Huțuleac (Copacul Dorințelor: Amintiri din copilărie, #doogpoopgirl), actorul, regizorul și scenaristul Anghel Damian (Călătoria fantastică a Maronei, Celed, Clanul), regizoarele Teona Galgoțiu (Vreau să sparg sera – scurtmetraj nominalizat la Premiile Gopo 2023), Luiza Pârvu, Anda Pușcaș și Ana Maria Comănescu, editorii Letiția Ștefănescu (Sieranevada), Răzvan Ilinca, Ștefan Pârlog, operatorii Tudor Platon și Vladimir Bulza, criticii Irina Trocan și Iulia Voicu.

Și la ediția din acest an, 10 liceeni vor primi șansa de a lucra în echipă, în vederea dezvoltării unui proiect de film. Aleși în urma unei preselecții, aceștia vor avea la dispoziție 10 zile pentru a parcurge fiecare etapă de producție, timp în care vor primi îndrumarea profesioniștilor din domeniu, vor avea acces la aparatură de filmare profesională și vor fi invitați să participe la evenimentele TIFF.

Doi seniori, foști cursanți ai atelierului, li se vor alătura celor 10 participanți pe parcursul programului, pregătiți să le ofere sfaturi de producție și să-i ghideze în aventura realizării primului lor film. Tot ei vor crea making off-ul ediției, surprinzând experiența participării la workshop. La finalul festivalului, cele trei filme realizate de adolescenți vor fi proiectate în fața specialiștilor din domeniu, urmând ca fiecare dintre tinerii creatori să primească sfaturi personalizate.

