„Deșeurile pot fi și artă”, concurs online de creație adresat elevilor și studenților

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu organizează ediția cu numărul X al concursului „Deșeurile pot fi și artă” pe data de 1 iunie 2022. Concursul se va desfășura online și este adresat atât elevilor cât și studenților.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu organizează ediția cu numărul X al concursului „Deșeurile pot fi și artă” pe data de 1 iunie 2022/ FOTO: mesageruldesibiu.ro

Prima ediție a concursului a avut loc în anul 2011, iar ideea a pornit de la studenții promoției din acel an al domeniului Ingineria Mediului, specializarea Ingineria și Protecția Mediului în Agricultură, Facultatea de Științe Agricole Industrie Alimentară și Protecția Mediului, în urma participării la cursurile legate de Gestiunea deșeurilor solide, Managementul apelor uzate, Monitorizarea factorilor de mediu și Surse și procese și produse poluante, scrie mesageruldesibiu.ro.

În primul an concursul a fost organizat în facultate participând doar studenții facultății, iar premierea în bani a fost tot ideea lor și motivația participării în concurs.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

De la început premiile acordate participanților au fost de 1.000 lei pentru premiul I, Premiul II-800 lei și Premiul III-600 lei, plus mențiuni de 300 sau 100 lei.

Participarea numeroasă ajunsă la aproximativ 300 de exponate înscrise la ediția din anul 2020, extinsă în 31 de județe din toate categoriile instituțiilor de învățământ a demonstrat dorința de participare și de competiție care există în fiecare tânăr înscris în concurs alături de echipă și cadrele didactice coordonatoare.

„Concursul nostru a fost o provocare în fiecare an, participarea numeroasă ne-a determinat să-l continuăm, susținerea cadrelor didactice atât din învățământul universitar cât și preuniversitar alături de echipele coordonate a crescut în interes de la an la an.

Deja avem o comunitate impresionantă de participanți iar ideea de a continua online în acest an a fost susținută tot de studenții, elevii și cadrele didactice care au participat pe parcursul celor 9 ediții la această competiție cu premii. Comunitatea academică și locuitorii orașului au fost alături de noi în fiecare an de la conducerea universității noastre, a facultății, inspectoratul școlar profesorii din liceele și școlile sibiene dar și din alte județe (Vâlcea, Mureș, Hunedoara, Alba, Brașov) care ne-a mediatizat evenimentul și au participat în fiecare an cu exponate confecționate din deșeuri” a declarat Șef lucrări Dr. Cristina moise din cadrul Facultății de Științe Agricole Industrie Alimentară și Protecția Mediului Sibiu.

Pozele cu exponatele confecționate din deșeuri pentru concursul de anul acesta se pot trimite pana in data 31 mai 2022 la adresa de email: cristinamoise1@yahoo.com si trebuie sa conțină următoarele informații: