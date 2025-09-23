Telemeaua de Sibiu, în top zece produse cu indicație geografică la nivel internațional. Calitatea produsului, premiată la Beijing.

Telemeaua de Sibiu a primit încă o recunoaștere internațională, fiind aleasă în top zece cele mai reprezentative produse cu indicaţie geografică protejată.

Telemeaua de Sibiu, produs ce benficiază de indicaţie geografică protejată (IGP), a fost premiată în cadrul Expoziției Globale a Produselor cu Indicații Geografice (GIPE 2025) de la Beijing pentru calitatea deosebită și autenticitatea sa la nivel mondial.

„Am venit la Beijing cu produsul nostru, Telemeaua de Sibiu, protejat la nivel european, produs natural, făcut din lapte de oaie nepasteurizat, care a obținut și un premiu.

Am venit să ne prezentăm produsele și sperăm să putem intra și pe piața chineză. Gusturile lor în materie de brânză sunt puțin diferite de ale noastre: unii au spus că e un pic sărată, dar multora le-a plăcut. Putem veni și cu alternative. Nu am știut exact ce se cere aici, dar putem să facem o brânză, o telemea sau un cașcaval mai puțin sărate. Am fost deja contactați de diverse firme, multe dintre ele având colaborări cu companiile care aduc vin românesc pe piața chineză și care acum s-au arătat interesate și de produsele noastre”, a declarat Florin Dragomir, președintele Asociației Producătorilor de Telemea de Sibiu, citat de Agerpres.ro

Pe lângă Telemeaua de Sibiu, la târg au fost promovate și alte produse cu IGP, precum magiunul de prune, plăcinta dobrogeană, țuica, diverse sortimente de Salam de Sibiu deja recunoscute la nivel european, scrumbia de Dunăre afumată, sardeluțe marinate, salata de icre de știucă și de crap, Telemeaua de Ibănești, Cârnații de Pleșcoi, dar și câteva produse în curs de recunoaștere, precum batogul sau brânza Teaca.

Avantajele Indicației Geografice Protejate

Odată cu Indicația Geografică Protejată, producătorii pot avea multiple avantaje: atestarea calității, recunoașterea dreptului de proprietate intelectuală asupra denumirii, promovare susținută de Ministerul Agriculturii la târguri naționale și internaționale și acces la programe europene dedicate promovării.

În prezent, aproximativ 30 de produse românești sunt recunoscute sau în curs de recunoaștere ca produse cu IGP la nivelul Uniunii Europene. Dintre produsele alimentare, 14 sunt deja recunoscute, șase se află în diverse etape de analiză la Comisia Europeană, iar alte nouă cereri, majoritatea pentru produse din zona Bihorului, sunt în analiză la Ministerul Agriculturii, potrivit reprezentanților instituției. La nivel european sunt recunoscute și nouă băuturi spirtoase, iar un alt produs urmează să fie recunoscut în curând.

Expoziția Globală a Produselor cu Indicații Geografice (GIPE 2025) s-a desfășurat în perioada 19-21 septembrie 2025, la Centrul Internațional de Expoziții și Convenții din Beijing. Evenimentul face parte din implementarea Acordului China-UE privind Indicațiile Geografice și reprezintă o platformă internațională de cooperare comercială și de schimb de tehnologii.

Anul acesta, evenimentul a reunit peste 300 de companii din întreaga lume care produc și promovează produse agroalimentare incluse în scheme de calitate europene și naționale.

