FITS 2025, la final: cele mai captivante spectacole ale zilei

Ultima zi a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu include o conferință specială cu Bill Murray și Peter Bradshaw, Lumi noi – un spectacol cu Bill Murray, Faust, Un cer plin cu Mulțumesc - Spectacol Multimedia cu drone, lumini & muzică.

FITS 2025, la final: cele mai captivante spectacole ale zilei|Foto: Sebastian Marcovici - blog.sibfest.ro

Cea de-a 32-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu cuprinde peste 842 de evenimente pe parcursul a zece zile pline de teatru, dans, muzică, circ, expoziţii şi multe altele. Sunt aşteptaţi peste 5000 de artişti din 82 de ţări.

Conform tradiției, FITS prezintă în perioada festivalului, care anul acesta are loc între 20 și 29 iunie, FITSRecomandă - o rubrică informativă cu cele mai captivante spectacole ale zilei, astfel încât cei prezenți la Sibiu să poată face cele mai potrivite și inspirate alegeri. Astfel, 29 iunie, ultima zi a festivalului, îi aduce în fața publicului pe Bill Murray și Peter Bradshaw în dialog cu Octavian Saiu, spectacolul Trăiască flamenco! de Manuel Liñán, Lumi noi – un spectacol cu Bill Murray, Jan Vogler, Vanessa Perez, Mira Wang, 7 ore diferență – un proiect de colaborare internațională între New Bulgarian University din Sofia și University of Michigan, SUA, o nouă reprezentaţie a spectacolului-fenomen, Faust, în regia lui Silviu Purcărete, și Un cer plin cu Mulțumesc - Spectacol Multimedia cu drone, lumini & muzică, la 23:45, în Piața Teatrului.

Trilogia memoriei|Foto: Sebastian Marcovici - blog.sibfest.ro

A zecea zi de festival înseamnă peste 10 țări, care prezintă peste 15 spectacole captivante, peste 10 spectacole outdoor gratuite. Cel mai ieftin costă numai 30 lei.

Sumarul zilei în cifre:

*Peste 10 țări prezintă spectacole captivante

*Peste 10 spectacole outdoor gratuite

*Cel mai ieftin bilet costă 30 de lei

Jonglând Cu Dragostea |Foto: Robert Barlea - blog.sibfest.ro

Recomandările zilei de 29 iunie:

Bill Murray și Peter Bradshaw în dialog cu Octavian Saiu, Forumul Democrat al Germanilor (Sala Oglinzilor), 12:00 (Detalii)

FITS Talks cu Marius Chivu – online, 13:00 (Detalii)

Conferință specială. Octavian Saiu, Sala Oglinzilor, Forumul Democrat German, 14:30 (Detalii)

Consultații poetice, Piața Huet, 15:00 (Detalii)

7 ore diferență, partea I: Oamenii, New Bulgarian University, Facultatea de Litere și Arte - Sala CAVAS, 16:00 (Detalii)

Trăiască flamenco!, Manuel Liñán, Centrul Cultural „Ion Besoiu”, 17:00 (Detalii)

Sunetul muzicuței, Judy’s Harmonica Ensemble, Biserica Reformată Calvină, 17:00 (Detalii)

LYSISTRATA, DRAGOSTEA MEA, Teatrul Național Satiricus I.L. Caragiale, Fabrica de Cultură – UniCredit - Sala Lulu, 18:00 (Detalii)

IMPERIUM, Teatrul Avangardia, Teatrul GONG - Sala parter, 18:00 (Detalii)

Lumi noi, Bill Murray, Jan Vogler and Friends Vanessa Perez & Mira Wang, Filarmonica de Stat Sibiu, 19:00 (Detalii)

Prima Facie, Centrul Cultural LUMINA, Teatrul GONG - Sala etaj, 20:00 (Detalii)

7 ore diferență, partea II: Timpul prezent simplu, University of Michigan, Department of Theater and Drama, Facultatea de Litere și Arte - Sala CAVAS, 21:00 (Detalii)

Faust, Teatrul Naţional "Radu Stanca" Sibiu, Fabrica de Cultură Unicredit, 22:00 (Detalii)

Stăpânii focului, OneTwoMany, Piața Huet, 20:45 & 22:45 (Detalii)

Un cer plin cu Mulțumesc – Spectacol Multimedia cu drone, lumini & muzică, WNU Studio, Piața Teatrului, 23:45 (Detalii)

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, 842 de evenimente și 5000 de artiști din 82 de țări

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din lume, are loc anul acesta la Sibiu în perioada 20 iunie – 29 iunie, tema ediției cu numărul 32 fiind MULȚUMESC. FITS 2025 are

842 evenimente incluse în program și așteaptă peste 5000 de artişti din 82 de țări.

Tema din acest an – MULȚUMESC – reprezintă legătura între generozitate, bucurie, puterea de a dărui, emoție și relația dintre artiști și public, mijlocită de toți cei care contribuie la susținerea acestui miraculos proces.

Conferințe speciale la Sala Oglinzilor

Sala Oglinzilor a găzduit vineri două conferințe speciale care au atras un public numeros.

Kuranosuke Sasaki – renumitul actor japonez care a jucat în cadrul festivalului două reprezentații ale spectacolului „Iona”, în regia lui Silviu Purcărete – a discutat despre proiectele în care au colaborat și experiențele care i-au marcat viața artistică.

„Am făcut deja trei proiecte cu Silviu Purcărete, cu Teatrul Radu Stanca și Tokyo Metropolitan. Pot spune că legătura dintre noi a devenit mai puternică și mai lină în suflet.” a declarat actorul Kuranosuke Sasaki.

Octavian Saiu in dialog cu Radu Afrim|Foto: Dragoș Dumitru - blog.sibfest.ro

Cunoscutul regizor Radu Afrim – prezent cu „Ierbar” și „Trilogia memoria” în această ediție a festivalului – a vorbit despre parcursul său în teatru și proiectele din stagiunea actuală. Ambele conferințe au fost moderate de Octavian Saiu, Președinte al International Association of Theatre Leaders (IATL), consultant cultural și academic.

Tertium (non) datur, o coproducție Teatrul Odeon & Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc” din Bistrița, în regia lui Silviu Purcărete, s-a jucat la Centrul Cultural „Ion Besoiu” într-o notă plină de umor.

Trilogia memoriei, în regia lui Radu Afrim – spectacol care marchează și debutul în scenografie al apreciatului regizor și care are două nominalizări la Premiile UNITER – s-a jucat cu sala plină la Fabrica de Cultură.

Un alt spectacol sold out, E doar sfârșitul lumii, în regia lui Eugen Jebeleanu și o producție a Teatrului Naţional „Radu Stanca" Sibiu, s-a jucat într-un spațiu neconvențional și interesant: Promenada Mall Sibiu.

E doar sfârșitul lumii|Foto: Nicolae Gligor - blog.sibfest.ro

Tot vineri a avut loc şi vernisajul expoziţiei „Hands that Hold the Silence”, în care sunt prezentate fotografiile Andreei Macri. Proiectul este iniţiat de UniCredit Bank şi este menit să îi aducă în faţa publicului pe cei care alcătuiesc echipa din spatele scenei la FITS.

Astfel, cabiniere, croitori, montatori decoruri, mașiniști, operatori de sunet și lumini, pictori, sculptori de decoruri, regizori tehnici și nu numai, și-au regăsit chipurile, numele și profesiile, expuse în Piața Huet,

„În acord cu tema din acest an a Festivalului, MULȚUMESC, partenerii de la UniCredit Bank au venit cu această campanie minunată prin care colegii din culise, cei care muncesc pentru fiecare spectacol, dar nu sunt văzuți, primesc o binemeritată reverență și sunt așezați în lumina reflectoarelor, în aplauzele publicului. Sunt mândru că TNRS și FITS dau, astfel, startul a ceea ce sper că va fi un demers de recunoaștere și recunoștință prezent în fiecare instituție artistică, pentru că acești oameni merită mulțumirile noastre”, a spus Constantin Chiriac, Președintele FITS și Director General TNRS.

Evenimentul Consultații poetice – Théâtre de la Ville, Teatro Della Toscana, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu – s-a reluat în Piața Huet, alături de artiștii Arina Ioana Trif, Cristina Ragos, Iustinian Turcu, Mariana Mihu Plier, Ștefan Tunsoiu, Veronica Arizancu, Marik Renner și Johanna White.

Din cauza condițiilor meteo neprevăzute, proiecția filmului Rătăciți printre cuvinte s-a mutat la CineGold, Promenada Mall Sibiu. Criticul de film Radu Toderici a explicat importanţa peliculei nominalizată la categoria Cel mai bun Film, Oscar, 2004.

Seara s-a încheiat cu Pamporea – concert live în Piața Mare susţinut de trupa Pindu – un spectacol muzical și coregrafic vibrant, inspirat din folclorul aromân și balcanic.

