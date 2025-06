A treia zi de FITS 2025, marcată de aplauze la scenă deschisă. Conferință Éric-Emmanuel Schmitt cu sala arhiplină și un cadou special primit de Constantin Chiriac, președintele FITS, din partea Turkish State Theaters.

Ziua s-a deschis cu Éric-Emmanuel Schmitt în dialog cu Ionuț Sociu, la Forumul Democrat al Germanilor, într-o Sală a Oglinzilor arhiplină.

Conferința a fost deschisă de Constantin Chiriac, președintele FITS, care a venit personal să adreseze un mesaj de mulțumire pentru Éric-Emmanuel Schmitt. După eveniment, dramaturgul belgian a semnat autografe mai bine de o oră și jumătate.

Flamenco fusion – eveniment care combină pasiunea și talentul dansului spaniol și al flamenco-ului cu prospețimea și inovația jazzului - a avut ultima reprezentație din această ediție a festivalului.

Spectacolul Nunta însângerată, în regia Hunor Horváth, distins cu un premiu UNITER, a avut două reprezentații, de la 16:00 și de la 20:00, și a captivat publicul cu muzica sa dinamică.

La Fabrica de Cultură, Grădina de sticlă – producție a Teatrului Național „Mihai Eminescu”, Chișinău – a emoționant întreaga sală și a primit aplauze minute în șir.

Howard Gospel Choir, primul cor de acest fel din lume, a susținut gospelul contemporan și tradițional, cât și imnurile bisericești, incantațiile afro-americane și aranjamentele corale clasice la Biserica Ursulinelor.

Vizionara, un spectacol de Milo Rau, a explorat tragismul lumii contemporane într-o viziune regizorală de excepție.

Tot ieri a avut loc și cea de-a doua reprezentație a spectacolului Medeea, la Sala Thalia a Filarmonicii de Stat Sibiu. La final, președintele FITS, Constantin Chiriac, a primit un cadou special, trimis de directorul Turkish State Theaters pentru buna colaborare din ultimii ani.

Tabloul zilei a fost încheiat de un show care a îmbinat acrobații, dans aerian și circ într-o coregrafie verticală spectaculoasă în Spirala vieții, la o înălțime de 40 de metri, în Piața Mare.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, 842 de evenimente și 5000 de artiști din 82 de țări

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din lume, are loc anul acesta la Sibiu în perioada 20 iunie – 29 iunie, tema ediției cu numărul 32 fiind MULȚUMESC. FITS 2025 are 842 evenimente incluse în program și așteaptă peste 5000 de artişti din 82 de țări.



Tema din acest an – MULȚUMESC – reprezintă legătura între generozitate, bucurie, puterea de a dărui, emoție și relația dintre artiști și public, mijlocită de toți cei care contribuie la susținerea acestui miraculos proces.

